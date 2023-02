„Es ist an der Zeit, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft zugibt, dass wir uns in Bezug auf COVID geirrt haben und dass dies Menschenleben gekostet hat“

Ein echtes „mea culpa“, eine fortlaufende und rasche Revision der Geschichte oder ein weiteres Narrativ-Management im Hinblick auf eine „Amnestie“ für das, was „die anderen“ denen angetan haben, die in den letzten Jahren selbständig dachten…

In keinem geringeren liberalen Blatt als Newsweek hat Kevin Bass (MS MD/PHD Student, Medical School) einen recht überraschenden (und „mutigen“) Meinungsartikel verfasst, in dem er sagt, dass „es für die wissenschaftliche Gemeinschaft an der Zeit ist, zuzugeben, dass wir uns bei COVID geirrt haben und dass es Menschenleben gekostet hat…„

[ZH: Hervorhebung von uns]

Meine Motivation, dies zu schreiben, ist einfach:

Für mich ist klar, dass die Wissenschaftler öffentlich diskutieren sollten, was während der Pandemie richtig und was falsch gelaufen ist und wo wir hätten besser sein können, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft wiederherzustellen.

Es ist in Ordnung, sich zu irren und zuzugeben, wo man sich geirrt hat und was man gelernt hat. Das ist ein zentraler Bestandteil der Funktionsweise der Wissenschaft. Ich fürchte jedoch, dass viele zu sehr im Gruppendenken verhaftet sind und zu viel Angst haben, öffentlich Verantwortung zu übernehmen, um dies zu tun. Um diese Probleme langfristig zu lösen, ist ein größeres Engagement für Pluralismus und Toleranz in unseren Institutionen erforderlich, einschließlich der Einbeziehung kritischer, wenn auch unpopulärer Stimmen. Intellektuelles Elitedenken und Klassendiskriminierung müssen ein Ende haben. Die Wiederherstellung des Vertrauens in die öffentliche Gesundheit – und in unsere Demokratie – hängt davon ab.

Das Problem war nicht die Unkenntnis der Menschen über die Fakten, sondern die organisierte Feindseligkeit und Zensur gegenüber jedem, der Daten präsentierte, die im Widerspruch zur Agenda des Mandats standen. Ganz abgesehen von Verlautbarungen wie denen der LA Times, die den Tod von „Anti-Vaxxern“ für notwendig und gerechtfertigt hielten. Nach zwei Jahren dieser Art von arrogantem Unsinn ist es schwer vorstellbar, dass die Menschen bereit sind, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre.

Das aktive Bemühen, alle gegenteiligen Daten zu unterdrücken, ist jedoch das eigentliche Verbrechen, und nein, das kann niemals vergessen oder vergeben werden.

Die Menschen sind immer noch wütend…

Man kommt nicht umhin zu bemerken, dass der Zeitpunkt des Aufrufs von The Atlantic zur passiven Vergesslichkeit und jetzt dieses Op-Ed mea culpa mit dem schnell herannahenden Ende der COVID-Notstandserklärungen zusammenfällt, inmitten einer wachsenden politischen Gegenreaktion auf die letzten zwei Jahre sinnloser Abriegelungen und Mandate, und die Demokraten waren maßgeblich an der Umsetzung beider beteiligt. Ein großer Teil der Bevölkerung sieht in einer Partei die Ursache für einen Großteil der Unruhen der Covid-Ära.

Vielleicht wird den Mainstream-Medien plötzlich klar, dass sie sich für ihren Covid-Eifer revanchieren müssen? „Wir wussten es nicht! Wir haben nur Befehle befolgt!“ Das klingt alles ziemlich vertraut.