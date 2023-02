Health Canada macht den Anfang und will den COVID-Impfpass mit der digitalen ID verbinden

theepochtimes.com: Health Canada sucht einen Auftragnehmer, der sein COVID-19-Impfpass-System weiterentwickelt und es um andere Gesundheitsdaten wie Ausnahme- und Genesungsbescheinigungen erweitert, heißt es in einer Ausschreibung.

„Als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch wurden weltweit Anstrengungen unternommen, um Impfstoffe und Therapeutika voranzutreiben und digitale Lösungen für das öffentliche Gesundheitswesen zu entwickeln“, heißt es in der von Public Services and Procurement Canada (PSPC) herausgegebenen Arbeitsbeschreibung für das Projekt.

„Kanadas Fähigkeit, COVID-19 zu besiegen, hängt in hohem Maße von der Zusammenstellung von Impfdaten ab, die während der gesamten Pandemie wichtige Entscheidungsgrundlagen liefern.“

Die Ausschreibung für einen Auftragnehmer zum Aufbau einer „Digital Health Tech Platform“ wurde Ende November auf der Website CanadaBuys veröffentlicht und die Angebotsfrist endete am 3. Januar.

Bei einem früheren Auftrag ähnlicher Art hatte Deloitte Inc. den Zuschlag für einen Vertrag im Wert von 59 Mio. USD für den Zeitraum von Januar 2021 bis Januar 2023 erhalten. Aus den vom PSPC zur Verfügung gestellten Ausschreibungsdetails geht hervor, dass der frühere Vertrag die Entwicklung der National Vaccine Management Information Platform (NVMIP) betraf, zu der auch der kanadische COVID-19-Impfnachweis gehörte.

In der Arbeitsbeschreibung für die neue Initiative heißt es, dass die Abteilung für digitale Transformation (DTB) von Health Canada „eine Vordenkerrolle bei Standards und Lösungen für kanadische Gesundheitsnachweise für spezifische pan-kanadische Initiativen übernehmen wird“.

Dazu gehören „Impfnachweise (PVC), Freistellungsnachweise, Testnachweise, Wiederherstellungsnachweise, Konvertierung von einem Standard in einen anderen, Unterstützung von Lösungen für die internationale Interoperabilität bei Impfungen, Verbesserung der Verbindungen zu internen Systemen von Health Canada usw.“

Die Impfpässe wurden von den Provinzen ausgestellt und von Ottawa finanziert und gefördert, aber auch die Bundesregierung stellt laut der Website von Health Canada einen eigenen Impfnachweis für Reisen ins Ausland aus.

Die Epoch Times hat Health Canada kontaktiert, um zu erfahren, wie viele dieser Pässe bisher ausgestellt wurden, aber bei Redaktionsschluss lag noch keine Antwort vor.

Health Canada möchte, dass die neu entwickelten Lösungen sowohl für den Inlandsgebrauch als auch für internationale Reisen geeignet sind.

Die neue Aufforderung zur Angebotsabgabe zeigt, dass die Bundesregierung die Entwicklung von COVID-19-Kontrollmaßnahmen weiter vorantreibt.

Digitaler Ausweis

Der neue Vertrag deutet auch darauf hin, dass die Bundesregierung beabsichtigt, Impfpässe mit einem digitalen Ausweissystem zu verknüpfen.

In der Leistungsbeschreibung wird ein digitaler Gesundheitsausweis als ein elektronisches Dokument definiert, das eine „medizinische Qualifikation, Kompetenz, einen Gesundheitszustand, eine Akte“ enthält, die von einer zuständigen Behörde ausgestellt wurde.

„Die Ausweise könnten eine überprüfbare digitale Identität des Ausstellers und des Inhabers des Ausweises enthalten“, heißt es in dem Dokument.

Die Aufgabe des ausgewählten Auftragnehmers wird es sein, neue Versionen des PVC und der damit verbundenen Technologien zu entwickeln und Fachwissen über die Gestaltung, Umsetzung und Verwendung von Technologien für Gesundheitsausweise bereitzustellen.

Auf diese Weise soll „die Reise des kanadischen Gesundheitswesens erleichtert werden, indem digitale Identität, neue Gesundheitsstandards und -lösungen, künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, Cloud- und Big-Data-Strukturen/Architekturen usw. genutzt werden.“

‚Health Emergency‘

Health Canada verfolgt dieses Produkt zu einer Zeit, in der alle Provinzen und Territorien die Impfpass-Systeme und COVID-19-Beschränkungen längst abgeschafft haben, mit Ausnahme einiger Maßnahmen für medizinisches Personal in einigen Provinzen. Auch die Bundesregierung hat die Impfpflicht aufgehoben und die Grenzen geöffnet, wenngleich sie Anfang Januar erneut Beschränkungen für Reisende aus China verhängt hat.

Die Regierung hat erklärt, dass sie „anerkennt“, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) COVID-19 nach wie vor als „gesundheitlichen Notfall von internationalem Interesse“ betrachtet.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gab dies am 30. Januar bekannt, nachdem er eine Empfehlung des Notfallausschusses für internationale Gesundheitsvorschriften erhalten hatte.

Die kanadische Gesundheitsbehörde PHAC (Public Health Agency of Canada), die zusammen mit Health Canada zum Gesundheitsressort der kanadischen Bundesregierung gehört, erklärt, dass sich das SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht, immer noch weiterentwickelt und in Kanada und der ganzen Welt weitverbreitet ist.

Rückverfolgung von Daten

Kanadas fortgesetzte Konzentration auf COVID-19 nimmt viele Formen im Bereich der Information an und stützt sich stark auf neue Technologien.

Die Epoch Times hat bereits berichtet, dass die Public Health Agency of Canada (PHAC), die zusammen mit Health Canada zum Gesundheitsressort der Bundesregierung gehört, das britische Unternehmen Pulsar Platform beauftragt hat, Informationen über Impfverweigerer und andere Meinungsbildner zu sammeln, um sie mit maßgeschneiderten Pro-Impf-Botschaften anzusprechen.

Die PHAC musste auch ihren Versuch aussetzen, einen Auftragnehmer zu beauftragen, der die Kommunikationstürme direkt anzapfen sollte, um die anonymen Bewegungen der Kanadier zu verfolgen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass dies über Dritte ohne die ausdrückliche Zustimmung der Handynutzer geschehen war.

Die Verfolgung der Bewegungen diente zum Teil dazu, die Einhaltung von Abriegelungsanordnungen zu überprüfen.

In einem im August letzten Jahres veröffentlichten Bericht der Bundesregierung hieß es außerdem, dass der nächste Schritt im Rahmen des Regierungsplans für die digitale Infrastruktur die Einführung eines „Programms für digitale Identität“ sei.

Die Regierung schließt sich auch der Vision des Weltwirtschaftsforums (WEF) an, eine „vierte industrielle Revolution“ einzuleiten.

Das WEF ist eine globalistische Organisation von Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Aktivismus, die versucht, Einfluss auf die Regierungs- und Unternehmensführung zu nehmen.

Kanada ist Unterzeichner der vom WEF geförderten Charta der agilen Nationen, die darauf abzielt, die Vorschriften zu straffen, um die Verbreitung neuer Technologien wie Genbearbeitung und digitale Identifizierung zu ermöglichen.

Innovation Canada führt in diesem Rahmen ein Projekt an, in dem die Verwendung digitaler Ausweise für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die Durchführung von Transaktionen und den Grenzübertritt getestet werden soll, wie aus internen Informationen des Finanzministeriums hervorgeht.

Transport Canada war auch an einer anderen WEF-Initiative zur digitalen Identität beteiligt, der Known Traveller Digital Identity (KTDI).

Das Ministerium sagt, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist und im nächsten Frühjahr neue Initiativen vorgestellt werden sollen.

Die niederländische Regierung, die die andere an der KTDI-Initiative beteiligte staatliche Einrichtung war, erklärte gegenüber The Epoch Times, dass sie in den kommenden Monaten ein weiteres digitales ID-Projekt mit Kanada durchführen wird.

Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, sagte ebenfalls im Dezember 2022, dass seine Organisation in diesem Jahr Konsultationen über die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung durchführen wird.

Digitale Bedenken

Kritiker der weitverbreiteten Digitalisierung befürchten, dass damit ein soziales Kreditsystem wie unter der Diktatur der Kommunistischen Partei Chinas eingeführt wird, in dem alles verfolgt wird und Bürgern aufgrund ihrer Meinung Dienstleistungen verweigert werden können.

„Im besten Fall wird eine digitale ID Ihre persönlichen Daten und Ihre Identität weniger vertraulich und sicher machen“, sagte der Parteivorsitzende von Ontario, Derek Sloan, in einem früheren Interview mit der Epoch Times.

„Im schlimmsten Fall kann sie, wie im kommunistischen China, dazu benutzt werden, die Bewegungsfreiheit der Bürger und den Zugang zu grundlegenden sozialen Dienstleistungen zu kontrollieren. Er könnte sogar dazu verwendet werden, zu kontrollieren, was man kaufen oder wohin man gehen kann, wenn er in Verbindung mit einem Impfpass oder Sperrvorschriften verwendet wird, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben.“

Befürworter wie die Regierung von Premierminister Justin Trudeau sagen, dass die digitale ID den Zugang zu Dienstleistungen erleichtern wird.