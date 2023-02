44-jährige Moderatorin wird wegen einer Herzentzündung fast 10 Tage lang ins Krankenhaus eingeliefert und gibt allem die Schuld, nur nicht der offensichtlichen Ursache

Alex Berenson

Es war wegen einer Erkältung, Leute. EINE ERKÄLTUNG! Aus der Abteilung „Unglaublich“

Am Samstag meldete sich die MSNBC-Wochenendmoderatorin Yasmin Vossoughian auf dem Kabelsender zu Wort (um den Zuschauern zu erklären, warum sie sie eine Weile nicht gesehen hatten).

Wie die meisten von Ihnen war ich mir nur vage bewusst, dass MSNBC noch existiert, sodass ich Vossoughians triumphale Rückkehr vor Hunderten – möglicherweise Tausenden – von Zuschauern verpasst habe. Aber es stellte sich heraus, dass einige Leser von Unreported Truths auch MSNBC schauen (nicht meine Mutter, okay!).

Und einer von ihnen wies mich auf den Beitrag hin.

Das ist schon etwas Besonderes.

Vossoughian verrät uns sofort ihre gesundheitlichen Vorzüge.

Sie isst kein Fleisch, raucht nicht, praktiziert Yoga und lief bis zu ihrer Gesundheitskrise drei- bis viermal pro Woche sieben Meilen pro Tag. Abgesehen davon, dass sie zu viel arbeitet (aber wie könnte sie das nicht? Was würden ihre Zuschauer ohne sie tun?), ist sie in perfekter Form. Sie wird ewig leben, um es mit den Worten von Liam Gallagher zu sagen. Ihr Körper ist ein Wunderland.

Nun, es war ein Wunderland bis Ende Dezember, als Vossoughian 10 Tage lang mysteriöse Schmerzen in der Brust hatte, die in so starken Brust- und Schulterschmerzen gipfelten, dass sie in der Notaufnahme landete.

Dort wurde bei ihr eine Herzbeutelentzündung diagnostiziert, die so schwerwiegend war, dass sie einen Eingriff benötigte, um die Flüssigkeit aus dem Beutel um ihr Herz herum abzuleiten. Sie wurde vier Nächte lang hospitalisiert, bevor sie entlassen wurde.

Doch drei Tage später spürte sie einen „Schmetterling“ in ihrem Herzen – oder, weniger poetisch, eine Arrhythmie – und wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert, mit Myokarditis, für fünf weitere Nächte, und wurde einer „Batterie“ von Tests unterzogen, bevor sie entlassen wurde.

Selbst Dr. Rochelle Walensky würde einen Fall von Myoperikarditis, der neun Tage Krankenhausaufenthalt erforderte, nicht als „leicht“ bezeichnen.

–

Aber was könnte Vossoughians plötzliche Krankheit verursacht haben?

Nun, es wird Sie (und Pfizer!) freuen zu hören, dass das meistverkaufte Produkt des Unternehmens in dem Beitrag nicht erwähnt wird. Auch nicht das Wort, das mit „I“ beginnt und mit „N“ endet. Auch nicht diese lustigen vier Buchstaben M-R-N-A! Noch Comirnaty, noch Spikevax, noch BNT162b2.

Ich muss hier ein kleines Geständnis ablegen.

Soweit ich weiß, hat Vossoughian nie öffentlich bekannt gegeben, dass er den Impfstoff erhalten hat, geschweige denn eine Auffrischung.

EDIT/UPDATE: Ein Leser hat den Tweet gefunden, der mir entgangen war, und damit alle Zweifel ausgeräumt:

Außerdem sind wir beide geimpft… das wurde vor diesem Foto bestätigt!

Also we are both vaccinated…that was confirmed before this pic! https://t.co/5LKAu0cRNa — yasminvossoughian (@yasminv) April 26, 2021

Aber sie hatte einen Beitrag nach dem anderen, in dem sie die mRNAs mit den hysterischsten Impfstofffanatikern lobte. Dazu gehört auch Dr. Peter Hotez, der die Ausweitung des „bundesweiten Schutzes vor Hassverbrechen“ auf Wissenschaftler (wie ihn) gefordert hat, die für ihre Bemühungen, die Diskussion über die Ursprünge von Sars-Cov-2 oder mögliche Probleme mit den mRNA-Impfstoffen zu unterdrücken, kritisiert werden.

Im Mai 2021 strahlte sie sogar einen Beitrag darüber aus, wie man Teenager dazu bringen kann, sich gegen den Willen der Eltern impfen zu lassen.

Auf ihrer Instagram-Seite lobte sie ihren Mann auch dafür, dass er „8 Stunden in der Kälte auf einen Impfstoff gewartet hat“.

Ferner verlangte NBCUniversal von allen Mitarbeitern eine Covid-Impfung, bevor sie ins Büro zurückkehren durften.

Es scheint also sicher zu sein, dass Vossoughian bis zu den Augäpfeln in mRNA steckt. (Wenn nicht, ist sie eine Heuchlerin.)

–

Nun, selbst die guten Leute von den Centers for Disease Control geben zu, dass die Covid-Spritzen Myokarditis verursachen können. Aber Vossoughian sah keinen Grund, über diesen Zusammenhang zu sprechen. Nein, sie hatte ihre eigene Theorie, eine „buchstäbliche Erkältung“.

Sie zog Dr. Gregory Katz hinzu, den Kardiologen, der sie behandelt hatte, um diese These zu bestätigen. Und das tat er auch, bevor er sagte, dass er in letzter Zeit häufiger Myokarditis beobachtet habe.

Aber warum, Dr. Katz? Oh, wahrscheinlich wegen der vielen Erkältungen!

Aber was steckt dahinter? Oh, das kann alles Mögliche sein! Vielleicht die Maskierung, vielleicht die soziale Distanzierung?

Was auch immer hinter dieser seltsamen Myokarditis-Epidemie steckt, die eine gesunde 44-jährige Frau für mehr als eine Woche ins Krankenhaus brachte, wir können alle erleichtert sein zu wissen, dass es NICHT die Sache ist, die sich auf „schmimpfen“ reimt.

Uff!

Ich habe mir eine Minute lang Sorgen gemacht.