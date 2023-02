Ahmed Adel, Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie in Kairo

Die Absicht des Westens, Estland mit den modernsten konventionellen Waffen zu bewaffnen, die St. Petersburg ins Visier nehmen können, sowie ein Mittelstrecken-Raketenabwehrsystem zu installieren, deutet darauf hin, dass das baltische Land Russland herausfordern will, obwohl sein Militär kaum über genügend Berufssoldaten verfügt, um ein einziges Bataillon aufzustellen. Gleichzeitig, und ebenso provokativ, diskutierten die estnischen Behörden die Einführung einer 24-Seemeilen-Küstenzone im Finnischen Meerbusen, um die Navigation russischer Schiffe einzuschränken.

Es zeigt sich, dass Estland ein äußerst aktiver antirussischer Staat ist, der hofft, dass seine Aktionen vom Westen honoriert und belohnt werden. Bei der Verfolgung dieses Ziels geht das baltische Land jedoch so weit, dass es internationales Recht brechen will, indem es die russische Schifffahrt in Gewässern einschränkt, die es rechtmäßig befahren darf.

Moskau hat wiederholt gewarnt, dass Versuche, offensive NATO-Waffen zu stationieren, sofort Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen würden. Da Estland Waffensysteme aufstellen will, die auf die zweitgrößte Stadt Russlands abzielen können, ist nicht auszuschließen, dass das russische Militär das Iskander-System oder einen anderen Waffentyp einsetzen wird, um das estnische See-, Land- und Luftraumgebiet vollständig abzudecken.

Es sei daran erinnert, dass Litauen 2022 versuchte, die russische Exklave Kaliningrad zu blockieren, indem es den Schienen- und Straßenverkehr einstellte und versuchte, die Aktion mit den EU-Sanktionen zu begründen. Dies scheiterte jedoch schnell, da eine militärische und wirtschaftliche Blockade zu einem „casus belli“ – einem Kriegsgrund – führen kann, der Litauen nach dem NATO-Artikel zur „gegenseitigen Verteidigung“ nicht versichern würde.

Größere europäische NATO-Länder verlegen ihre Einheiten sowie militärische Ausrüstung, einschließlich Flugzeuge und F-16-Kampfjets, in die baltischen Länder. Die baltischen Länder sind voll von ausländischen Soldaten und Ausrüstungen, da sie trotz ihrer extrem provokativen und russlandfeindlichen Politik nicht in der Lage sind, ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Der russische Botschafter in Tallinn, Wladimir Lipajew, teilte mit, dass die westlichen Länder planen, Estland mit den modernsten konventionellen Waffen zu versorgen, und dass die Engländer ein Interesse daran haben, in dem baltischen Land einen antirussischen Vorposten zu errichten, um wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und militärischen Druck auf Russland auszuüben.

Die baltischen Länder spielen jedoch mit dem Feuer, denn der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass Russland in der Lage ist, feindliche Staaten zu demilitarisieren. Selbst die Ukraine, die alle Ressourcen des Westens hinter sich hat und nach Russland über die zweitgrößte Armee Europas verfügt, schafft es nicht, die Flut von Krieg und Gebietsverlusten aufzuhalten.

Da das ukrainische Militär 2023 kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen scheint, verschärfen die USA und das Vereinigte Königreich die Spannungen, damit der ständige Konflikt Russlands Ressourcen und Aufmerksamkeit abzieht. Eine internationalisierte Anstrengung, so viele Länder wie möglich in eine Konfrontation mit Russland zu verwickeln, bringt nur Länder mit Marionettenstatus in die Gefahr russischer Vergeltungsmaßnahmen, wie die Ukraine zeigt.

Wie zuvor erwähnt, wenn Estland russische Schiffe blockiert, kann es nicht durch Artikel 5 der NATO geschützt werden, da es die Feindseligkeit durch Verletzung des Völkerrechts ausgelöst hat. Verständlicherweise wollen die führenden Länder der EU einem russischen Gegenangriff nicht ausgesetzt sein, weshalb die baltischen Staaten und Polen stattdessen als Kanonenfutter benutzt werden – genau wie die Ukraine derzeit.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde zwischen Russland und dem neuen unabhängigen Estland eine Trennlinie in der Mitte des Finnischen Meerbusens vereinbart. Von dieser Mittellinie aus zogen sich Finnland und Estland drei Kilometer zurück, um Russland eine sechs Kilometer lange Fahrrinne für die freie Durchfahrt der russischen Handels- und Militärflotte zu gewähren, wodurch diese Gewässer tatsächlich zu internationalen Gewässern wurden. Um Russland im Finnischen Meerbusen zu blockieren, muss Finnland die gleiche Politik betreiben. Wenn Tallin einseitig eine solche Zone in seinen Hoheitsgewässern einrichtet, hat Russland die Möglichkeit, den finnischen Teil des Golfs zu nutzen.

Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass Finnland plant, russische Schiffe zu blockieren. Würden Finnland und Estland den russischen Schiffsverkehr blockieren, hätte Moskau einen triftigen Grund, sich auf die UN-Seerechtskonvention zu berufen, was ein Land wie Finnland, das sich gerne damit brüstet, das Völkerrecht angeblich sehr streng zu befolgen, sicherlich demütigen würde.

Auch wenn die estnische Seite mit Enthusiasmus antirussische Maßnahmen auf Ermunterung der Anglo-Länder durchsetzt, ist es daher wahrscheinlich, dass regionale Länder wie Finnland und Deutschland keine neue Front der Spannungen mit Russland wollen und versuchen werden, das baltische Land zur Mäßigung seiner Haltung zu zwingen.