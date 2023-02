Der folgende Film von Vera Sharav, Teil 1 einer fünfteiligen Dokumentation, wurde am 30. Januar 2023 auf CHD.TV erstmalig ausgestrahlt. Er enthält Bilder von tatsächlichen Grausamkeiten an Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart. Wir bitten um Beachtung! Nachfolgend veröffentlichen wir hier die Übersetzung des Film-Transkriptes.

Nie Wieder! Eine Globale Herausforderung.

„Es geschieht schon wieder. Nur schlimmer.“

Teil 1 von 5

Von Vera Sharav

Vera Sharav, Überlebende des Holocaust

Mein Geburtsname lautet Vera Roll. Ich wurde in Rumänien geboren. Im April 1937. Und im Jahr 1941 wurden wir deportiert und in ein Konzentrationslager in der Ukraine gesperrt. Dort starb mein Vater noch vor meinem fünften Geburtstag. Man warf uns in ein Konzentrationslager, das nicht zu den Vernichtungslagern zählte. Es war im Kern ein Durchgangslager, wo man uns verhungern ließ. Aber die Angst, auf eine Liste gesetzt zu werden, die den Transport in ein Vernichtungslager bedeutete, schwebte permanent über allen Lagerinsassen. Wir befanden uns in permanenter Angst, Es war kalt, und [es herrschte] Hungersnot. Man war schon froh, ein paar Kartoffelschalen zu ergattern. An Kartoffeln selbst war gar nicht zu denken! Aber die Schalen, die konnte man rösten.

Mein Vater starb an Typhus, einer ansteckenden Krankheit, die damals grassierte. Typhus grassierte in allen Ghettos und Konzentrationslagern, weil es natürlich überall an Hygiene und ausreichender Ernährung mangelte.