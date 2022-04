Es ist an der Zeit, der Wissenschaft zu folgen

Sehen Sie sich dieses wichtige Video von Robert F. Kennedy, Jr. Vorsitzender und Chef-Rechtsberater von Children’s Health Defense, um zu erfahren, warum es an der Zeit ist, der Kampagne zu folgen. Diese Kampagne enthält einige der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen und -Masken. Teilen Sie diese Inhalte mit Freunden, Familienmitgliedern und Gemeindemitgliedern. Lassen Sie uns gemeinsam denjenigen in unseren Gemeinden, die Einfluss auf die Politik haben und Entscheidungen in Bezug auf die öffentliche Gesundheit treffen, die wahren wissenschaftlichen Erkenntnisse zukommen.

Bleiben Sie wachsam! Auch wenn es den Anschein hat, dass die Vorschriften aufgehoben werden, hat unsere Bundesregierung den „Emergency Powers Act“ noch immer nicht aufgehoben. Unsere Nation befindet sich an einem kritischen Scheideweg, weshalb es wichtiger denn je ist, dass die Menschen der Wissenschaft folgen.

Noch nie war es so wichtig wie heute, dass Eltern informiert sind und sich aktiv an der öffentlichen Gesundheitspolitik beteiligen. Kürzlich hat die Regierung Biden angekündigt, dass sie sicherstellen will, dass Kinder aller Altersgruppen den COVID-Impfstoff erhalten:

„Wir müssen einen Impfstoff für die jüngsten Kinder zulassen“, erklärte Präsident Biden in seiner jüngsten Stellungnahme zum COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses.

Da die Risiken den Nutzen überwiegen, müssen wir diesen aggressiven Druck auf unsere Kleinstkinder und Babys stoppen. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu engagieren!

Diese Kampagne enthält einige der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen und -Masken. Teilen Sie diese Inhalte mit Freunden, Familienmitgliedern, Gemeindemitgliedern, Schulverwaltern, Mitgliedern des Bildungsausschusses, dem Gesundheitsamt Ihres Bundeslandes, Ärzten vor Ort und anderen. Lassen Sie uns denjenigen in Ihrer Gemeinde, die Einfluss auf die Politik haben und Entscheidungen in Bezug auf die öffentliche Gesundheit treffen, die wahre Wissenschaft nahebringen. Wir haben die Wissenschaft, wir haben die Mittel – jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Gehen Sie direkt zu den Seiten mit der referenzierten Wissenschaft bezüglich COVID-19-Impfstoffe und -Masken:

Covid-19-Impfstoffe

Masken

Die Verabreichung des COVID-Impfstoffs an gesunde Kinder – oder vierte Dosen unwirksamer Impfungen an Menschen jeden Alters – sind nur ein Versuch, die Pharmaindustrie und andere, die davon profitieren, zu bereichern.

Es ist an der Zeit, dass unsere Regierungsvertreter zugeben, dass keiner der COVID-Impfstoffe wirksam ist.

Es ist an der Zeit, dass unsere Regierungsvertreter die Verletzungen und Todesfälle anerkennen, die in alarmierender Häufigkeit gemeldet werden.

Es ist an der Zeit, dass unsere Regierungsvertreter aufhören, den Profit über die Menschen zu stellen.

Es ist an der Zeit, dass unsere Regierungsbeamten der Wissenschaft folgen!

Hier sind vier Möglichkeiten, wie Sie sich beteiligen können:

① Bitte teilen Sie dieses Video, um Licht auf die wahre Wissenschaft zu werfen!

Teilen Sie dieses Video mit wichtigen Informationen von Robert F. Kennedy, Jr., um andere über die wahre Wissenschaft hinter dem COVID-Impfstoff aufzuklären. Während die Mainstream-Medien die tatsächlichen Daten ignorieren, können wir die Wahrheit ans Licht bringen. Bitte verbreiten Sie das Video in den sozialen Medien, um denjenigen, die Gesundheitsentscheidungen für sich oder andere treffen, die wahre Wissenschaft nahe zu bringen. Viele dieser Menschen haben nur die Propaganda der Medien gehört, die den Impfstoff als „sicher und wirksam“ bezeichnet.

② Verbreiten Sie die Wahrheit in den sozialen Medien!

Eine Reihe mutiger medizinischer Experten, Immunologen, Epidemiologen, anderer Wissenschaftler und Angehöriger der Gesundheitsberufe sprechen weiterhin über die schwerwiegenden Risiken des COVID-Impfstoffs und die Unterdrückung der Daten, die eine wirklich informierte Zustimmung verhindert. Erreichen Sie die breite Masse, indem Sie diese Videos und Grafiken herunterladen und in den sozialen Medien verbreiten. Nutzen Sie sie, um die Augen der Menschen zu öffnen, die die wahre Wissenschaft nicht kennen.

Videos in sozialen Medien

Teilen Sie diese Videos in den sozialen Medien. Wählen Sie ein beliebiges Bild aus, um das Video anzusehen und herunterzuladen, oder sehen Sie sich alle Videos in einem Ordner an, einschließlich alternativer Versionen, die Schlüsselwörter herausfiltern, von denen wir wissen, dass sie in den sozialen Medien häufig markiert werden.

Grafiken für soziale Medien

Teilen Sie diese Grafiken in den sozialen Medien. Wählen Sie ein Bild aus, um es in voller Größe zu betrachten und herunterzuladen, oder sehen Sie sich alle Bilder in einem Ordner an, einschließlich alternativer Versionen, die Schlüsselwörter herausfiltern, von denen wir wissen, dass sie in den sozialen Medien häufig markiert werden.

Durch Klicken auf die folgenden Bilder können Sie sie vergrößern…hier zu finden

③ Sei ein Verteidiger der Wahrheit in deiner Gemeinde!

Laden Sie unsere Informationsblätter herunter, drucken Sie sie aus und organisieren Sie einen Defender Day in Ihrer Gemeinde. Zeigen Sie sich in Massen, um die Wahrheit, die Freiheit und die Gesundheit am ersten Samstag jedes Monats an einem stark frequentierten, gut sichtbaren Ort in Ihrer Nachbarschaft zu verteidigen.

Nutzen Sie die vollständig referenzierten Argumente in unseren Pocket Guides, um das Wissen über die Risiken zu verbreiten, die COVID-Impfungen und das Tragen von Masken für unsere Kinder darstellen. Diese Leitfäden bieten alles, was Sie brauchen, um selbstbewusst über die Wissenschaft zu sprechen.

Die Wissenschaft hinter den Impfstoffen

Die Wissenschaft hinter Masken

Bitten Sie um Treffen mit Abgeordneten und politischen Entscheidungsträgern, nehmen Sie in kleinen Gruppen daran teil und seien Sie darauf vorbereitet, Informationen und Aufklärungsmaterial weiterzugeben und sich für die freie Wahl in Sachen Gesundheit einzusetzen. Lesen Sie diese hilfreichen Tipps, wie Sie mit Ihren Abgeordneten sprechen können. Informieren Sie sich auch über den genehmigten Gesundheits- und Sicherheitsplan Ihres Schulbezirks. In diesen öffentlichen Berichten können Sie nachlesen, ob das amerikanische Rettungsplangesetz und die COVID-Zuschüsse, die Ihre Schule möglicherweise erhält, in Ihrem Bezirk zu Auflagen führen. [Anmerkung d. Übersetzers: In Deutschland gilt natürlich eine andere Rechtslage, über die Sie sich vorher informieren müßten, was Ihr jeweiliges Bundesland betrifft].

Präsentationen

Wissen ist Macht. Informieren Sie sich, und sehen Sie sich die unten stehenden Videos an, um die Wissenschaft zu verstehen.

Verfolgen Sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Masken. Hören Sie sich diese informative Präsentation an, in der die Daten dargelegt werden. Erfahren Sie, wie Masken unseren Kindern körperlichen und seelischen Schaden zufügen.

Hören Sie sich diese informative Präsentation an, in der die Daten dargelegt werden. Erfahren Sie, wie Masken unseren Kindern körperlichen und seelischen Schaden zufügen. Verfolgen Sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse über COVID-Impfstoffe und decken Sie die Korruption der Pharmaindustrie auf. Hören Sie sich diese Präsentation an, in der erklärt wird, warum die COVID-Impfstoffe nicht sicher, wirksam oder notwendig für unsere Kinder sind.

④ Schließen Sie sich unserer Kampagne „Bleiben Sie bei der Wahrheit“ an!

Laden Sie unsere neuesten Aufkleber herunter, drucken Sie sie aus und beteiligen Sie sich an der Kampagne „Stick to the Truth“. Bringen Sie die Aufkleber an stark frequentierten, öffentlich zugänglichen Orten an, z. B. an schwarzen Brettern und Strommasten, um wichtige, auf der Wahrheit basierende Botschaften zu verbreiten und der Propaganda entgegenzuwirken.

Mut ist ansteckend. Setzen Sie Ihre Stimme ein, um online und in Ihrer Gemeinde aufzuklären. Sie werden andere dazu inspirieren, das Gleiche zu tun!

Es ist an der Zeit, der Wissenschaft zu folgen: Was sagt uns also die neueste Wissenschaft?

Sehen Sie sich die wissenschaftlichen Daten und Studien an, die zu COVID-19-Impfstoffen und -Masken zusammengestellt wurden: