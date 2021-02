„Es ist kein Chip im Impfstoff“, sagen die Briten in der Prime-Time-Werbung

Während einer Sendung zur Hauptsendezeit, die über zahlreiche große TV- und Radiosender in Großbritannien ausgestrahlt wurde,erzählte man den Zuschauern: „Es gibt keinen Chip oder Tracker im Impfstoff.“

Der Werbespot wurde am Donnerstag kurz vor 22 Uhr ausgestrahlt und erschien auf allen großen Sendern, darunter BBC, Sky, Channel 4, ITV und LBC.

Er zeigte zahlreiche „BAME“-Prominente, die die Menschen dazu aufforderten, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um ihre Freunde und Familie wiedersehen zu dürfen.

LBC has united with other broadcasters to urge ethnic minority communities to #TakeTheVaccine. pic.twitter.com/7AAcdvqKJY