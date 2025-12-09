„Es ist klar, dass hinter den Kulissen etwas zerbricht“ – Holter warnt: Wir steuern auf einen Derivate-Meltdown zu

Verfasst von Greg Hunter, USAWatchdog.com

Der Finanzautor und Edelmetallexperte Bill Holter (auch bekannt als „Mr. Gold“) sagte Anfang November, dass es „jetzt mehr Risiko im Finanzsystem gibt als jemals zuvor“.

Es gibt so viele Wege, auf denen das System zusammenbrechen kann, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Beginnen wir aber mit den explodierenden Silberpreisen, die sich Ende letzter Woche ereignet haben. Holter sagt:

„In einem Zeitraum von 48 Stunden ist Silber um mehr als 5 Dollar pro Unze gestiegen.

Es ist ziemlich klar und ziemlich offensichtlich, dass hinter den Kulissen etwas zerbricht. Wir wissen, dass die Leasing-Raten explodiert sind. Wir wissen, dass die Leihgebühren für SLV explodiert sind. Wir wissen auch, dass Silber in den letzten 5 bis 7 Jahren im Defizit war…

Derzeit sprechen wir von einem Defizit von 400 Millionen Unzen pro Jahr, während die globale Produktion 850 Millionen Unzen beträgt… Das Gerücht lautet, jemand habe einen Auftrag über 20 Milliarden Dollar aufgegeben, was 400 Millionen Unzen bedeuten würde. Wenn das stimmt, kann dieser Auftrag nicht erfüllt werden, und das wird ein Haifischbecken erzeugen… Wenn jemand auf Lieferung besteht und es so aussieht, als wäre es schwierig, diese Lieferung zu erhalten, dann werden alle auf Lieferung bestehen, weil sie wissen, dass ihre Kontrakte wertlos sind.“

Was würde passieren, wenn es tatsächlich zu einem Lieferausfall im Silbermarkt kommt? Mr. Gold sagt:

„Wenn das bestätigt wird, dann wirst du an diesem einen Tag einen riesigen Preissprung sehen, aber die Märkte werden danach nicht mehr öffnen.

Das wird eine Kettenreaktion auslösen. Was passieren wird, ist, dass alle COMEX-Kontrakte für Silber und Gold ausfallen werden. Das wird auf den Rest der CME (Chicago Mercantile Exchange) übergreifen.

Die CME hat Kontrakte auf US-Staatsanleihen und Aktien. Sie haben Kontrakte auf alles. Wenn die Silberkontrakte platzen und die Goldkontrakte platzen – wie viel Vertrauen wirst du dann noch in Schweinehälften- oder Aktienkontrakte haben…? Der Derivatemarkt beträgt 2 Billiarden Dollar (2 Quadrillionen).

In Zukunft wirst du deinen Wohlstand danach bemessen, wie viele Unzen Silber und Gold du besitzt… Sobald es zu einem Lieferausfall kommt, bekommst du ein Mad-Max-Szenario.

Ein Lieferausfall wird alle Derivate zum Schmelzen bringen. Die Welt läuft auf Kredit, und Kredit läuft auf Vertrauen.

Wenn du das Vertrauen brichst, dann hast du ein echtes Problem in den Finanzmärkten und in der realen Wirtschaft.“**

Zum Schluss warnt Holter:

„Das Problem ist, dass kaum noch Sicherheiten übrig sind. Alles wurde bereits beliehen.“

Holter ist mit seiner Ansicht über das enorme Risiko im System nicht allein.

Anscheinend stimmen die Milliardäre Jeff Gundlach und Ray Dalio Holter zu, und sie warnen ebenfalls vor Liquiditätsproblemen.

Zum ersten Mal in ihren erfolgreichen Karrieren kaufen beide physisches Gold.

Über einen totalen, das gesamte System stoppenden Derivate-Meltdown sagt Holter:

„Die meisten Menschen denken, das sei nicht möglich und könne nicht passieren.

Mathematisch kommt ein Meltdown der Derivate, der alles zum Zusammenbruch bringt.

Es ist vorbei. Mathematisch ist es vorbei.“

Es gibt noch viel mehr in dem 41-minütigen Interview.

Begleiten Sie Greg Hunter von USAWatchdog in einem One-on-One-Gespräch mit dem Finanzautor und Edelmetallexperten Bill Holter / Mr. Gold, während das Risiko im Finanzsystem weiter zunimmt – für den 2.12.25.