Putin gab ein ausführliches Interview den Fernsehsendern Aaj Tak und India Today am Vorabend seines Besuchs in Indien. Sie behandelten eine breite Palette von Themen, und obwohl er Pakistan nicht direkt ansprach, sandte er dennoch einige verhüllte Botschaften dorthin. Die erste war, als er erklärte, dass „Indien ein wichtiger globaler Akteur ist, keine britische Kolonie, und jeder muss diese Realität akzeptieren.“ Angesichts gespannter indo-amerikanischer Beziehungen und der raschen Annäherung zwischen Pakistan und den USA lautet die Botschaft, dass Indien nicht eingeschüchtert oder eingehegt werden wird.

Dieser Punkt wurde dadurch bekräftigt, dass er hinzufügte: „Premierminister Modi ist nicht jemand, der leicht dem Druck nachgibt…Seine Haltung ist unerschütterlich und klar, ohne konfrontativ zu sein. Unser Ziel ist es nicht, Konflikte zu provozieren; vielmehr wollen wir unsere rechtmäßigen Rechte schützen. Indien tut dasselbe.“ Zur Erinnerung: Pakistan beschuldigte Indien der Aggression, weil es nach dem Terroranschlag von Pahalgam – den es Islamabad zuschrieb – konventionell Vergeltung übte, doch Putin deutete gerade an, dass dies tatsächlich gerechtfertigt und legal war.

Indien stützte sich während des daraus resultierenden Krieges stark auf russische Ausrüstung, aber es wäre falsch anzunehmen, dass ihre heutige militärisch-technische Zusammenarbeit gegen Pakistan gerichtet ist, wie einige prowestliche Kommentatoren, die mit seiner westlich ausgerichteten de-facto-Militärjunta verbunden sind, behaupten. Putin stellte klar, dass „weder ich noch Premierminister Modi trotz des externen Drucks, dem wir ausgesetzt sind – und ich möchte das betonen, ich möchte, dass Sie es hören – jemals unsere Zusammenarbeit darauf ausgerichtet haben, gegen jemanden zu arbeiten.“

Putin wurde dann nach Russlands Vorgehensweise hinsichtlich der „grundlegenden ungelösten Fragen zwischen den wichtigsten Mitgliedstaaten“ der SCO gefragt, worauf er antwortete, dass „wir ein gemeinsames Verständnis teilen, dass wir gemeinsame Werte haben, die in unseren traditionellen Überzeugungen verwurzelt sind und unseren Zivilisationen zugrunde liegen – wie der indischen Zivilisation seit bereits Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren.“ Die Botschaft hier lautet, dass Indien ein alter Zivilisationsstaat ist, keine neue und künstliche postkoloniale Schöpfung, wie einige pakistanische Revisionisten behaupten.

Er wurde auch gefragt, wie Russland zwischen Indien und China ausbalanciert, worauf er antwortete, dass er optimistisch sei, dass sie ihre Differenzen lösen werden. Wichtig ist, dass er damit begann zu sagen: „Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, uns in eure bilateralen Beziehungen einzumischen“ und damit endete, dass er bekräftigte, „Russland fühlt sich nicht berechtigt zu intervenieren, denn dies sind eure bilateralen Angelegenheiten.“ Das widerspricht höflich dem kürzlichen politisch fehlgeleiteten Vorschlag seines Botschafters in Pakistan, zwischen Indien und Pakistan zu vermitteln.

Putins letzte verhüllte Botschaft an Pakistan war, als er sagte: „Um Freiheit zu erlangen (für diejenigen, die glauben, dass sie ihnen verweigert wurde), müssen wir nur rechtmäßige Mittel verwenden. Jegliche Handlungen, die kriminelle Methoden einschließen oder Menschen schaden, können nicht unterstützt werden…In diesen Angelegenheiten ist Indien unser vollwertiger Verbündeter, und wir unterstützen Indiens Kampf gegen den Terrorismus vollständig.“ Entsprechend ist er gegen die Nutzung von Kriminalität und Terror durch einige kaschmirische Separatisten, ergo Russland unterstützt vollständig Indien Reaktion auf den Terroranschlag von Pahalgam.

Alles in allem sollen diese Botschaften Pakistan vermitteln, dass Indien Russlands wichtigster Partner in Südasien ist und immer bleiben wird, sodass niemand dort oder anderswo sich vorstellen sollte, dass die Verbesserung der russisch-pakistanischen Beziehungen in irgendeiner Weise gegen Indien gerichtet ist oder jemals solche Formen annehmen wird. Auch die pro-BRI-Politikfraktion seines eigenen Landes, die für das Senden einiger gemischter Signale über die russisch-indischen Beziehungen verantwortlich ist, wie in den sieben hier aufgeführten Analysen erklärt, sollte zur Kenntnis nehmen, was er gesagt hat.