Weder Ukrinform noch der Kyiv Independent können glaubhaft als „russlandfreundlich“ bezeichnet werden, ganz zu schweigen von „russisch kontrolliert“, so dass niemand behaupten kann, sie würden „Fake News“ oder „Fehlinformationen“ über Kiews neue Politik verbreiten, die im Wesentlichen auf die öffentliche Absicht hinausläuft, Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu begehen.

Die Soft-Power-Basis für Kiews Anliegen in der jüngsten Phase des Ukraine-Konflikts mit Russland besteht darin, dass die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) die zerfallende ehemalige Sowjetrepublik im Gegensatz zu Moskau als unerschütterlichen Verteidiger des Völkerrechts darstellen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es um mutmaßliche Kriegsverbrechen geht. Die MSM schenken Interpretationen der Fakten, die auf eine Mitschuld Kiews an der Tötung von Zivilisten oder Kriegsgefangenen hindeuten, keinerlei Glauben. Diese absichtliche Vernachlässigung hat die US-Vertreter nur darin bestärkt, ihre Pläne für einen regelrechten Völkermord in allen befreiten Gebieten voranzutreiben, die sie von Russland zurückerobern konnten, egal wie kurz.

Die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete über ein Briefing der Sprecherin des Innenministeriums, Matwejewa, Anfang der Woche, in dem sie erklärte, dass die Annahme russischer humanitärer Hilfe als „Kollaboration“ betrachtet wird. Der Kiewer Independent twitterte ebenfalls darüber und erinnerte seine 2,1 Millionen Anhänger auf dieser Plattform daran, dass „kollaborative Handlungen mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden“. Keines der beiden Medien kann glaubhaft als „russlandfreundlich“ bezeichnet werden, ganz zu schweigen von „russisch kontrolliert“, so dass niemand behaupten kann, dass sie „Fake News“ oder „Fehlinformationen“ über Kiews neue Politik verbreiten, die im Wesentlichen auf die öffentliche Absicht hinausläuft, Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu begehen.

Zur Erklärung: Keine Zivilperson kann für die Annahme humanitärer Hilfe bestraft werden, egal von wem sie diese erhält. Alle Konflikte sind mit immensen physischen Kosten für die Menschen verbunden, die in diesen Gebieten leben, insbesondere wenn die Infrastruktur zerstört wird und die Versorgung mit Gütern zum Erliegen kommt. Niemandem kann vorgeworfen werden, dass er das Nötigste annimmt, was er und seine Angehörigen zum Leben brauchen. Dies als „Kollaboration“ zu deklarieren und damit mit bis zu 15 Jahren Haft zu bestrafen, ist völkerrechtlich absolut unzulässig und diskreditiert die künstlich hergestellte Soft-Power-Basis, auf der Kiews Sache in diesem Konflikt aufbaut, völlig.

Diese Entwicklung ist für aufmerksame Beobachter nicht überraschend, die sich der zahllosen Kriegsverbrechen, die das vom Westen unterstützte Kiew in den über acht Jahren seit Beginn des Ukraine-Konflikts ungestraft begangen hat, bereits bewusst waren, noch bevor Amnesty International vor kurzem nachwies, dass die Kiewer Streitkräfte Wohngebiete illegal militarisierten und damit Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchten, um den langsamen, aber stetigen Vormarsch Russlands aufzuhalten. Dennoch hat die große Mehrheit der westlichen Öffentlichkeit wahrscheinlich nie in Betracht gezogen, dass dieselbe Seite, der man eine Gehirnwäsche verpasst hat, um sie für die so genannten „Guten“ zu halten, damit droht, Zivilisten für anderthalb Jahrzehnte zu inhaftieren, nur weil sie humanitäre Hilfe annehmen.

Aus diesem Grund sollten Aktivisten vorrangig darauf aufmerksam machen, vor allem indem sie betonen, dass Ukrinform ein staatliches Medium ist, während der Kyiv Independent de facto als solches angesehen werden kann, was bedeutet, dass es keinen Grund gibt, die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte anzuzweifeln. Es bleibt abzuwarten, ob die Medien diese Geschichte ebenso aufgreifen werden wie den vernichtenden Bericht von Amnesty International, aber dieses Szenario ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man bedenkt, dass CBS News, CNN und The Guardian in den letzten Wochen ihre eigenen unappetitlichen Berichte über Kiew veröffentlicht haben. Es wäre daher das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem i, wenn sie sich auf die jüngste Absicht Kiews konzentrieren würden, noch mehr Kriegsverbrechen zu begehen.

Auf jeden Fall wird jeder, der von dieser offiziellen Politik erfährt, die soeben von der Sprecherin des Innenministeriums bestätigt wurde, erkennen, dass alles, was ihm bisher von den Medien über den Ukraine-Konflikt erzählt wurde, eine Lüge war. Nicht Russland verübt einen Völkermord in Osteuropa, sondern Kiew, das dieselben Menschen, die es angeblich als „die Seinen“ betrachtet, dafür bestrafen will, dass sie einfach humanitäre Hilfe aus Moskau angenommen haben, um zu überleben. Dies ist die wörtliche Definition politischer Vergeltung, die nach dem Völkerrecht wohl ein Kriegsverbrechen darstellt, doch die einzige Möglichkeit für die Vertreter Russlands, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, besteht darin, dass sie sich nach dem Ende des Konflikts einem Tribunal stellen.