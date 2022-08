Professor Shmuel C. Shapira, MD MPH, ist ein hochrangiger israelischer Professor, der von Juni 2013 bis Mai 2021 als Direktor des Israel Institute for Biological Research tätig war. Professor Shapira hat einen beeindruckenden Lebenslauf, der frühere Tätigkeiten als stellvertretender Generaldirektor der Hadassah Medical Organization, als Direktor der Hadassah School of Public Health der Hebräischen Universität und als Gründer und Leiter der Abteilung für Militärmedizin der Medizinischen Fakultät der Hebräischen Universität und des IDF Medical Corps umfasst.

Professor Shapira war maßgeblich an der israelischen Reaktion auf den Ausbruch von Covid-19 beteiligt und wurde von der israelischen Regierung rekrutiert, um sein Team von israelischen Forschern bei der Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffs für die Öffentlichkeit in Israel und den palästinensischen Behörden zu leiten. Im Dezember 2019 begannen er und sein Team, die Anzeichen einer Krise in China wahrzunehmen, als die WHO erste Warnungen ausgab. Die Aufgabe des IIBR ist die Pandemievorsorge und die Fähigkeit, schnell und sicher einen Impfstoff für die Bevölkerung zu entwickeln.

Hinter den Kulissen

Am 1. Februar 2020 sah sich Professor Shapira im Kino einen Film an, als er fünf verpasste Anrufe auf seinem Telefon bemerkte. Er dachte, dass möglicherweise ein Krieg ausgebrochen sei, also ging er hin, um den Anruf entgegenzunehmen, und wurde darüber informiert, dass die israelische Regierung seine Anwesenheit bei einem Treffen am folgenden Tag verlangte, bei dem es um die Fähigkeit seines Instituts ging, einen Impfstoff gegen das neue Virus herzustellen. Er beriet sich rasch mit hochrangigen Ärzten und Wissenschaftlern sowie mit seinem Team am IIBR. Ihrer Ansicht nach standen für die Impfstoffherstellung folgende Optionen zur Verfügung: ein abgeschwächtes Virus, ein totes Virus, ein Impfstoff auf Proteinbasis oder Boten-RNA. Professor Shapira lehnte die Verwendung von mRNA ab, weil er sie für ein zu großes Risiko hielt. Er und sein Team wählten ein Virus für Tiere und beschlossen, es mit Covid-Spikes als Basis für ihren Impfstoff zu entwickeln. Er entschied sich für diese Methode auf der Grundlage einer Bewertung eines von Merck hergestellten Impfstoffs gegen Ebola. In den vorangegangenen fünf Jahren hatten sie 300 000 Menschen mit dieser Methode geimpft und sichere und wirksame Ergebnisse erzielt.

Professor Shapira und sein Team bereiteten eine Präsentation für das große Treffen vor und stellten sie dem Nationalen Sicherheitsrat vor. Der Nationale Sicherheitsrat legte den Plan dem damaligen Premierminister Bibi Netanjahu vor, der ihn gut fand. Sie hielten eine umfassendere Sitzung ab und legten Shapiras Plan fest. Sein Team machte sich sofort an die Arbeit und arbeitete rund um die Uhr, in zwei aufeinander folgenden Jahren sogar an Jom Kippur – dem heiligsten Tag des jüdischen Kalenders und einem Tag, an dem alle Arbeiten in ganz Israel für 25 Stunden Gebet und Fasten unterbrochen werden.

Der Plan

Der Plan sah vor, 15 Millionen Einheiten des Impfstoffs für die Bevölkerung Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde zu produzieren, und man war dazu in der Lage. Nach zwei Wochen Arbeit revidierte der Rat seine Entscheidung, den Impfstoff im eigenen Land herzustellen, und beschloss stattdessen, mit den großen Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten. Einige Monate nach Beginn der Arbeit zeichnete sich eine deutliche Veränderung in den Beziehungen zwischen dem IIBR und den Regierungsbehörden ab. Sie begannen, auf regulatorische Hindernisse zu stoßen, die vom Gesundheits- und Finanzministerium ausgingen. Das MOH erließ Vorschriften für die Herstellung des Impfstoffs, die weit über die üblichen Verfahren hinausgingen. Jeder Schritt des Prozesses wurde von den Behörden abgewürgt und hinausgezögert. Ende Juli 2020 war der Impfstoff fertig und hatte die Tierversuche durchlaufen. Man begann mit den Vorbereitungen für die Beauftragung eines externen Unternehmens mit der administrativen Durchführung klinischer Versuche am Menschen, die am 1. September 2020 beginnen sollten. Nach mehrfachen Verzögerungen seitens des Gesundheitsministeriums begannen sie schließlich am 1. November 2020 mit den ersten Versuchen am Menschen. In Phase 1 wurde die Sicherheit nachgewiesen. Als sie in Phase 2 eintraten, stießen sie auf das nächste Hindernis. Das Gesundheitsministerium weigerte sich, den Freiwilligen der klinischen Studie den grünen Pass auszustellen, der es ihnen erlaubte, sich im Land zu bewegen, weil sie den Impfstoff von Pfizer wochenlang nicht genommen hatten. Professor Shapira versuchte, diese Entscheidung rückgängig zu machen, was ihm schließlich auch gelang, aber in der Zwischenzeit verlor das Team mehr als die Hälfte seiner Freiwilligen. Es wurde extrem schwierig, willige Teilnehmer für eine Studie zu finden, da der größte Teil des Landes gerade dabei war, seinen Pfizer-Impfstoff zu bekommen.

Zweck der Phase 2 ist es, die Sicherheit in einer breiteren Population zu beweisen und die Wirksamkeit und Dosierung zu beurteilen. In Phase 2 erwies sich der Impfstoff als sicher, obwohl die Dosis leicht erhöht wurde. Bei den Vorbereitungen für Phase 3 wurde klar, dass die Versuche im Ausland durchgeführt werden mussten, da die Zahl der ungeimpften Israelis zu klein wurde. In der Zwischenzeit wurden die Tierversuche fortgesetzt, und im letzten Jahr, seit Omicron in Umlauf ist, erwies sich der Impfstoff als bis zu viermal wirksamer als der von Pfizer und Moderna, obwohl er immer noch weniger wirksam ist als gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm.

Während des Regierungswechsels gab es weitere Hindernisse, und Phase 3 wurde nie eingeleitet. Das Programm kam zum Stillstand. Professor Shapira und sein Team wurden von mehreren anderen Ländern angesprochen, die sich für ihre Forschung interessierten und anboten, Phase-3-Versuche durchzuführen, darunter auch die USA, aber auch dies kam nicht zustande. Schließlich zog das IIBR das Projekt vollständig zurück.

Nach Ansicht von Professor Shapira ist es eine Schande, dass der CEO von Pfizer, Albert Bourla, den israelischen Genesis-Preis erhielt, während eine einheimische Lösung, die von Israels besten Wissenschaftlern entwickelt wurde, von der eigenen Regierung effektiv blockiert wurde.

Nebeneffekte

Professor Shapira ist optimistisch, dass ihre bedeutenden Forschungsergebnisse nicht umsonst waren und in zukünftigen Projekten verwendet werden. In der Zwischenzeit spricht er als jemand, der den gesamten Prozess von innen gesehen hat, öffentlich über die beispiellose und steigende Zahl von Impfstoffnebenwirkungen, die in Bevölkerungen auf der ganzen Welt, auch in Israel, auftreten, sowie über das Versagen des mRNA-Impfstoffs, vor einer Infektion zu schützen. Seiner Ansicht nach ist das überhaupt kein Impfstoff, denn ein Impfstoff sollte über einen längeren Zeitraum einen nahezu vollständigen Schutz bieten.

Die Debatte für oder gegen eine sozialisierte Medizin ist ein anderes Mal zu führen, und wie bei allem gibt es Vor- und Nachteile. Das medizinische System in Israel hat viele erstaunliche Qualitäten und brillante Ärzte, aber der staatliche Charakter des Systems bedeutet, dass es eine fast vollständige Kontrolle von oben nach unten gibt. Israel hat fast alle Menschen mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft und verfügt über kein umfassendes Verfahren zur Erfassung von Meldungen über unerwünschte Ereignisse. Es gibt keine weit verbreiteten proaktiven Anfragen zu Nebenwirkungen, und die meisten Ärzte sind bei der Regierung angestellt, was sie leider daran hindert, sich zu den Schäden zu äußern, die sie im Zusammenhang mit dem Impfstoff feststellen, und sie auch nicht in die Lage versetzt, diese richtig zu behandeln.

Impfung für Säuglinge – ABGELEHNT

Die israelische Öffentlichkeit hat den Covid-Impfstoff für ihre Babys entschieden abgelehnt. Die Regierung hat den Impfstoff für Säuglinge im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren zugelassen, nachdem er in den USA von der FDA genehmigt worden war – als zweites Land der Welt. Anfang dieses Monats wurden Termine vergeben, und nur 0,04 % der infrage kommenden Kinder haben einen Termin für die Covid-Impfung erhalten.

🇮🇱 2 days into Israel’s vaxx campaign of babies & toddlers, and only 376 appointments were made, out of 780,000 “eligible” babies & toddlers.

Yes, 376 / 780,000.

They’re not buying this BS anymore. pic.twitter.com/uOq1Tuy08R — Efrat Fenigson (@efenigson) August 1, 2022

Professor Shapira äußert sich weiterhin mutig über die durch den Impfstoff verursachten Verletzungen sowie über die allgemeine Kritik an der Art und Weise, wie Israel auf die Pandemie reagiert hat, in einem hebräischen Buch mit dem Titel „The Pandemic Circus“ und auf Twitter.

Die Zahl der Verletzungen und plötzlichen Todesfälle scheint sich zu beschleunigen. In den letzten Wochen sind sieben junge kanadische Ärzte gestorben, zusätzlich zu den sieben, die seit November 2021 gestorben sind. Immer mehr Menschen sind davon unmittelbar betroffen, auch wenn ein Teil von ihnen den Zusammenhang noch nicht erkennt. So schmerzhaft es auch ist, unsere Aufgabe ist es, die Realität so darzustellen, dass die Leugner sie nicht länger leugnen können, denn der einzige Weg, ein Problem zu lösen, ist, seine Existenz anzuerkennen. Artikel dazu hier zu finden.