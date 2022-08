Größtes US-Krankenhausunternehmen entfernte stillschweigend einen Bericht über einen Fall einer tödlichen Hirnerkrankung nach einer mRNA-Impfung

Von Alex Berenson

Letztes Jahr, kurz nachdem sie den mRNA-Impfstoff Covid von Pfizer erhalten hatte, erkrankte eine 64-jährige Frau aus Florida namens Cheryl Cohen plötzlich und auf verheerende Weise an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit – einer fortschreitenden Gehirnkrankheit.

Cohens Symptome begannen am 5. Mai 2021, als sie beim Autofahren eine Panikattacke erlitt. Im Juni war sie nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sie starb am 22. Juli, 11 Wochen nach Beginn ihrer Symptome – und nur 13 Wochen, nachdem sie ihre zweite Pfizer-Spritze erhalten hatte.

Im März dieses Jahres veröffentlichten mehrere Ärzte, die Cohen behandelt hatten, einen Bericht über ihren Fall auf der Seite Scholarly Commons von HCA Healthcare, die der wissenschaftlichen Arbeit von HCA-Ärzten und anderen Mitarbeitern gewidmet ist. Der Bericht über Cohens Fall – in dem der enge zeitliche Zusammenhang zwischen ihren mRNA-Impfungen und ihrer Erkrankung hervorgehoben wurde – gehörte schnell zu den am häufigsten heruntergeladenen der Seite.

Bis zum Juni, als HCA, das größte gewinnorientierte Krankenhaussystem in den Vereinigten Staaten, den Bericht zurückzog. Der Link zeigt jetzt nur noch eine generische Fehlermeldung an.

–

Cohen hatte im April den mRNA-Covid-Impfstoff von Pfizer erhalten. Ihre zweite Dosis erhielt sie am 25. April, 10 Tage vor ihrer Panikattacke. Die Ärzte, die sie im HCA Florida Aventura Hospital, einem medizinischen Zentrum in Südflorida, behandelten, befürchteten, dass ihre Krankheit mit dem Impfstoff in Zusammenhang stehen könnte, obwohl sie keine Beweise dafür hatten.

CJD gehört zu einer üblen Klasse von Krankheiten, die als Prionenkrankheiten bekannt sind. Sie treten auf, wenn sich Proteine im Gehirn falsch falten und unbrauchbar werden, wodurch die Gehirnfunktion zerstört wird. Jährlich erkrankt nur einer von einer Million Menschen daran.

Da die Covid-Impfstoffe jedoch so weit verbreitet waren, ist davon auszugehen, dass einige Menschen mit CJK nur wenige Tage oder Wochen nach der Impfung an der Krankheit erkranken, was ein reiner Zufall ist.

–

Dennoch beunruhigte Cohens Fall ihre Ärzte, zum Teil weil ihre Krankheit so schnell fortgeschritten war. Ein Screening hatte außerdem ergeben, dass Cohen einen außergewöhnlich hohen Wert an T-Tau-Protein aufwies, einem Marker für Neurodegeneration. Sie beschlossen, einen Fallbericht zu verfassen und ihn auf der Website des HCA zu veröffentlichen sowie eine längere Abhandlung zur Begutachtung durch Fachkollegen vorzubereiten.

Unter der Leitung von Dr. Andrea Folds, einer Assistenzärztin für Innere Medizin am Krankenhaus, verfassten Cohens Ärzte ein einseitiges Poster, das den Fall zusammenfasst: „Sporadische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit nach Erhalt der zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech“.

Ende März veröffentlichte HCA das Poster auf seiner Scholarly-Commons-Website. HCA Healthcare ist das größte gewinnorientierte Krankenhausunternehmen in den Vereinigten Staaten mit 283.000 Mitarbeitern in 20 Bundesstaaten. Es bezeichnet Scholarly Commons als „eine gemeinschaftliche, frei zugängliche Ressource, die entwickelt wurde, um unsere Beiträge zum medizinischen Wissen zu entdecken und zu präsentieren.“

Schon vor Cohens Fall, Anfang 2021, hatten einige Wissenschaftler die Vermutung geäußert, dass die mRNA-Impfstoffe das Risiko bergen, CJK oder andere Hirnerkrankungen zu verursachen oder zu beschleunigen, indem sie die Fehlfaltung von Gehirnproteinen auslösen. Doch ihre Behauptungen waren theoretisch und spekulativ und wurden fast durchweg zurückgewiesen.

„Faktencheck: COVID-19-Impfstoff wird nicht mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht“, schrieb USA Today am 31. März 2021. So wurde sogar die Diskussion über die Möglichkeit eines – wenn auch unwahrscheinlichen – Zusammenhangs zwischen den mRNA-Impfungen und Prionen- oder Hirnerkrankungen zu einem weiteren Thema, das für Mainstream-Wissenschaftler und die Medien tabu ist.

„Es gibt keinen Beweis für eine Kausalität, das muss ich ganz klar sagen“, sagte Dr. Folds in einem Interview. „Meine Position ist, dass ich einen tatsächlichen Fall hatte, der zeitlich mit der sporadischen CJK zusammenhing, und ich wollte sehen, ob es einen plausiblen Mechanismus gibt.“

Folds sagte, sie wisse nicht, warum HCA den Bericht zurückgezogen habe und sei überrascht gewesen, als es dies tat. Sie habe das Thema nicht weiter verfolgt, weil sie sich darauf konzentriere, einen längeren Bericht in einer von Fachleuten begutachteten Zeitschrift zu veröffentlichen.

–

Auf die Frage, warum HCA den Bericht zurückgezogen hatte, ohne Folds zu benachrichtigen, antwortete Meghan Stanford, eine HCA-Sprecherin, per E-Mail, dass das Unternehmen über die offensichtliche Popularität des Berichts besorgt sei.

„Als wir eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Downloads bemerkten, haben wir es vorübergehend entfernt, um sicherzustellen, dass es kein technisches Problem mit der Website gibt“, schrieb Stanford. „Wir haben bestätigt, dass es keine technischen Probleme gibt und planen daher, den bericht bald wieder auf die Website zu stellen.

In der Zwischenzeit finden Interessierte hier den vollständigen Bericht:

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.