Nachdem sie die Spritze bekommen haben, starben 14 junge kanadische Ärzte

Steve Kirsch

Dies ist nur eine Liste der Ärzte, von denen mein Freund in Kanada passiv gehört hat. In den letzten 30 Jahren hat er nie von einem einzigen derartigen Todesfall gehört. Von keinem einzigen. Jetzt sind es mindestens 14.

Kurzfassung

Ein befreundeter Arzt in Kanada hat in den letzten 9 Monaten von 15 Todesfällen unter kanadischen Ärzten gehört. Er ist seit 30 Jahren in der Praxis tätig. Er hat noch nie von solch ungewöhnlichen Todesfällen unter Ärzten gehört. Null in 30 Jahren. Warum hört er jetzt plötzlich von so vielen Todesfällen, und warum ereignen sich diese Todesfälle alle sehr kurz nach der Impfung?

Vom 13. Juli bis zum 28. Juli starben 7 Ärzte, d. h. im Durchschnitt jeden zweiten Tag ein Arzt, und das zwei Wochen lang. Und die Todesursachen waren statistisch gesehen ungewöhnlich: zwei starben beim Schwimmen (was sehr selten ist), einer starb im Schlaf (sehr selten), usw.

Die Faktenprüfer versichern uns allen, dass alle diese Ärzte aus anderen Gründen gestorben sind; die Tatsache, dass sie alle direkt nach der Impfung gestorben sind, war einfach Pech. Das ist aber nicht der richtige Maßstab. Die Faktenprüfer müssen uns sagen, wann das letzte Mal 7 Ärzte innerhalb von 14 Tagen aus ungewöhnlichen Gründen gestorben sind. Das können sie nicht. Dies ist ein beispielloser Vorfall.

Die kanadischen Ärzte ignorieren nach wie vor die offensichtlichen Todesfälle und glauben weiterhin, was man ihnen zu glauben vorgibt. Ich sage voraus, dass die nächsten Schüsse noch schlimmer sein werden.

Traurigerweise glaube ich nicht, dass die kanadischen Ärzte jemals dahinter kommen werden.

14 Todesfälle von jungen Ärzten in den letzten 9 Monaten, alle kurz nach der Impfung

Kanadische Ärzte stehen weiterhin Schlange, um sich impfen zu lassen, um vor einer Krankheit „geschützt“ zu sein, die mit einer Kombination von Medikamenten mit geringen oder gar keinen Nebenwirkungen leicht zu behandeln ist.

Ein befreundeter Arzt in Kanada hat passiv den frühen Tod von Ärzten in Kanada beobachtet, kurz nachdem sie gezwungen wurden, sich die dritte und vierte Dosis des Impfstoffs zu verabreichen. Er schickte mir die folgenden Bilder, die ihm zugesandt worden waren. Er recherchiert diese nicht proaktiv. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Todesfälle, von denen er nichts weiß.

Raten Sie mal, wie viele ähnliche Todesfälle (junge Ärzte, die unerwartet an seltsamen Ursachen sterben) er in den letzten 30 Jahren in der Praxis festgestellt hat? Jep, null.

Erstaunlich ist, dass es sich um einen Impfstoff handelt, der laut dieser CDC-Studie den Tod nach der Impfung nahezu unmöglich macht. Und doch sind diese Ärzte alle kurz nach der Impfung gestorben. Die Ärzte sind tot, also muss die CDC-Studie falsch sein.

Seltsamerweise wurde über keinen der Todesfälle in den kanadischen Mainstream-Medien berichtet, weshalb ich dachte, dass Sie darüber informiert werden sollten.

In den Health Impact News wurde über sechs aktuelle Todesfälle berichtet: 6 kanadische Ärzte starben innerhalb von 2 Wochen nach Beginn der vierten COVID-Auffrischungsimpfung für Mitarbeiter in einem Krankenhaus.

Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen. Es kann nicht sein, dass 14 kanadische Ärzte kurz nach der Impfung sterben, wenn mit der Impfung nicht etwas nicht stimmt. Punkt. Punkt und aus. Jeder dieser Fälle ist ein sehr seltenes Ereignis. Dass sie so gehäuft auftreten, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Impfstoffe sie getötet haben.

Jeder ehrliche Wissenschaftler würde von dieser Hypothese als der naheliegendsten Hypothese ausgehen und sie nur dann verwerfen, wenn es zwingende Beweise für das Gegenteil gäbe.

Der Impfstoff tötet Menschen auf subtile Weise, die von den medizinischen Prüfern NICHT untersucht wird. Sie schauen absichtlich weg.

Zwei der beliebtesten Methoden, mit denen der Impfstoff Menschen tötet, sind die Beschleunigung einer Krebserkrankung (die möglicherweise durch eine frühere Dosis ausgelöst wurde) und die Verursachung eines plötzlichen Todes, der, wenn die Person Auto fährt oder schwimmt, wie ein Autounfall oder Ertrinken aussieht.

Fast alle Gerichtsmediziner sehen weg, wenn sie einen durch eine Impfung verursachten Todesfall beurteilen.

Ich kenne zum Beispiel einen Techniker, der für einen Gerichtsmediziner arbeitet, der all diese merkwürdigen „Blutgerinnsel“ sieht, aber er sagt, dass die Pathologen „nicht zuhören oder untersuchen“ wollen!

Warum schauen die Menschen weg? Weil sie wollen, dass die Pandemie verschwindet, und weil man ihnen sagt, dass der Impfstoff der einzige Ausweg aus der Pandemie ist, schauen sie weg, wenn es schlechte Nachrichten gibt.

Faktenchecker: Hier gibt es nichts zu sehen, Leute. Gehen Sie weiter.

Den Faktenprüfern zufolge ist keiner dieser Ärzte an den Impfungen gestorben, sondern alle sind an anderen Ursachen gestorben. Dumm gelaufen. Der Impfstoff tötet Menschen immer, indem er ihr Herz, ihr Gehirn usw. ausschaltet, sodass es immer so aussieht, als seien sie an etwas anderem gestorben, weil sie es getan haben.

Wenn aber normalerweise gesunde Menschen plötzlich in rascher Folge auf diese Weise sterben, ist es völlig unaufrichtig, den Impfstoff als wahrscheinlichen Auslöser des Todes auszuschließen.

Was die Faktenprüfer nicht erwähnen, ist, dass die Krankheiten in vielen Fällen erst nach der ersten Impfung auftraten und sich dann mit jeder weiteren Impfung verschlimmerten. Irgendwie übersehen sie immer den Punkt, dass der Impfstoff den Tod beschleunigt hat. Die Tatsache, dass all diese Ärzte in unmittelbarer Nähe zu den Impfungen starben, ist einfach zu zufällig.

Die kanadischen Ärzte werden weiterhin die Behauptung „sicher und wirksam“ glauben, denn das ist es, wozu sie ausgebildet wurden: den Behörden zu vertrauen.

Meine befreundeten Ärzte in Kanada können einfach nicht glauben, wie gehirngewaschen ihre Kollegen sind. Null Todesfälle in 30 Jahren, und jetzt plötzlich 14 Todesfälle in 9 Monaten, alle kurz nach den Impfungen. Ich bitte Sie. Das ist doch kein Pech. Das gibt es nicht.

Die kanadischen Ärzte werden weiterhin die Statistiken ignorieren, den „Faktenprüfern“ glauben und sich für die Impfungen anstellen. In der nächsten Runde wird es noch schlimmer werden.

14 kanadische Ärzte, die nach einer Impfung gestorben sind

Vom 13. Juli bis zum 28. Juli starben 7 Ärzte… im Durchschnitt ein Arzt jeden zweiten Tag während 2 Wochen.

Vincent Mak

Gestorben am 3. August 2022 um 12:45 Uhr. Mein Freund kannte ihn. Wir berichten hier und hier.

Dr. Bradley James Harris

März 2022. Sein Tod wurde nicht bemerkt.

Es gibt sicherlich noch viele andere dieser Art.

Es sind nicht nur Ärzte betroffen

Ärzte, Sportler, Prominente sind alle sehr sichtbar.

Dieses „Problem“ ist überall präsent. Die Frage ist nur, ob die Menschen darauf aufmerksam werden.

Lesen Sie diesen Beitrag von Anita Jader. Sie schenkt Aufmerksamkeit.

Fragen Sie sich: Haben Sie jemals in Ihrem Leben einen Beitrag wie diesen gesehen? Glauben Sie, dass dies „normal“ ist?

Lesen Sie diesen Beitrag über die Hochzeit von Wayne Root. Er hat im Grunde die randomisierte klinische Studie nach der Markteinführung durchgeführt, die die CDC nie gemacht hat. Nur 200 Personen wurden in seine „Studie“ aufgenommen, die nur 8 Monate dauerte. Die Ergebnisse sind verblüffend und lassen sich nicht nur durch „Pech“ erklären. Es gibt keine andere mögliche Erklärung: Die Impfstoffe sind eine Katastrophe.

Waynes geimpfte Freunde hatten ein 26%iges Risiko für schwere Verletzungen und ein 7%iges Risiko für den Tod, verglichen mit 0% für seine nicht geimpften Freunde im gleichen Zeitraum. Dies ist die Art von Beobachtungsstudie, die die CDC durchführen sollte… aber aus offensichtlichen Gründen tun sie es nicht (es würde zu einer Zurückhaltung bei der Impfung führen).

Hört sich das für Sie nach einem sicheren Impfstoff an?

Umfragen zufolge haben 10 % der Menschen nach der Impfung Gewissensbisse, 15 % haben nach der Impfung eine neue Erkrankung.

Eine NIH-Studie ergab, dass bei 40,2 % der Frauen nach der Impfung Menstruationsveränderungen auftraten.

Die Beweise scheinen einfach keine Rolle zu spielen, selbst wenn sie klar auf der Hand liegen. Bei 40,2 % der Frauen wurden die Fortpflanzungsorgane durch den Impfstoff beeinträchtigt, und wir schreiben diesen Impfstoff immer noch vor?!?!

Gibt es irgendwelche Anekdoten, die das Gegenteil belegen, d. h. dass nur Ungeimpfte krank werden/sterben? Ich konnte keine finden!

Als ich nach Anekdoten suchte, die dem entgegengesetzt sind (wo es die Ungeimpften waren, die verletzt wurden oder starben), konnte ich keine finden.

Offenbar bin ich nicht allein. Diese Umfrage ist so einseitig, wie sie nur sein kann; sie sagt alles, was man wissen muss:

Es ist nun an den Faktenprüfern, Hunderte von extremen umgekehrten Anekdoten zu produzieren (z. B. Wayne Roots Hochzeitsanekdoten, bei denen aber NUR die Ungeimpften starben und verletzt wurden).

Zusammenfassung

Dies ist eine unvollständige Liste der Todesfälle unter kanadischen Ärzten. Ich bin sicher, dass in den Kommentaren noch mehr zu finden sein wird.

Der wichtigste Punkt ist, dass die schiere Anzahl der Ereignisse allein in der Kategorie der Ärzte einfach zu hoch ist. Da alle diese Ärzte kurz nach der Impfung starben, ist die wahrscheinlichste Hypothese, dass die Impfung sie tötete, z. B. durch eine Beschleunigung ihres bestehenden Gesundheitszustands, durch die Entstehung eines neuen Gesundheitszustands oder durch einen mysteriösen plötzlichen Tod.

Es könnte also sein, dass ein oder vielleicht zwei der Todesfälle einfach nur Zufall waren, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dies bei den anderen nicht der Fall war. Ein derartiges Muster hat es bisher noch nicht gegeben.

In der Wissenschaft geht es darum herauszufinden, welche Hypothese besser zu den Daten passt. Bei den Daten, die ich sehe, ist es immer so, dass die Impfstoffe zu unsicher sind, um sie zu verwenden.

WICHTIG