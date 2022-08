Datendiebstahl und staatliche Macht

Was ist der wertvollste Rohstoff der Welt? Getreide, Kaffee, Edelmetalle? Nein. Daten sind jetzt die wertvollste Ware der Welt. Eine Ware ist, wie Sie wissen, etwas, das gekauft und verkauft wird. Das bedeutet, dass Daten gekauft und verkauft werden.

China hat vor kurzem eine Kostprobe seiner eigenen Medizin bekommen. Ein Land, das als Synonym für Hacking gilt, wurde selbst gehackt. In der ersten Juliwoche stahl ein Hacker die Daten von einer Milliarde chinesischer Bürger und bot an, sie für 200.000 Dollar zu verkaufen. Alles hat seinen Preis, auch Daten. Natürlich sind die Chinesen nicht die einzigen, die sich Sorgen machen müssen, dass ihre Daten missbraucht werden.

In den Vereinigten Staaten, so Bennett Cyphers, ein Technologe, der sich mit dem Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern und der staatlichen Gesetzgebung befasst, haben Datenbroker eine unheilige Allianz mit dem Militär, den Geheimdiensten und den Strafverfolgungsbehörden des Landes gebildet. Diese riesige, streng geheime Partnerschaft wurde aus einem einzigen Grund gegründet – um die Handlungen und Aktivitäten der US-Bürger zu überwachen.

Bevor wir weitermachen, ist es wichtig, dass wir unsere Definitionen in Ordnung bringen. Datenmakler, auch bekannt als Informationsbroker, sammeln Informationen über Internetnutzer und verkaufen ihre Ergebnisse mit einem gesunden Gewinn. Wie Shimon Braithwaite, ein Spezialist für Cybersicherheit, kürzlich feststellte, sind Datenmakler gewiefte Geschäftsleute.

Wie Waschbären, die nach Essensresten suchen, sind Datenmakler unerbittlich und wenden sich oft an Kreditkartenunternehmen, um Informationen zu erhalten. Sie durchforsten auch das Internet nach öffentlichen Informationsquellen (z. B. soziale Medien wie LinkedIn, Instagram, Facebook usw.) und viele andere legale Mittel“, schreibt Braithwaite.

Braithwaite zufolge erwirtschaftet die Datenvermittlungsbranche jedes Jahr einen Umsatz von weit über 200 Milliarden Dollar. Diese Branche wächst mit exponentiellen Raten. Bis 2030 wird sie Billionen von Dollar wert sein.

Datenmakler profitieren von den vielen Apps, die wir auf unseren Handys installiert haben und die unsere Bewegungen und unser Surfverhalten mit alarmierender Genauigkeit aufzeichnen. Wenn das nächste Mal eine App eine Benachrichtigung sendet, in der sie um die Erlaubnis bittet, auf Ihren Standort zuzugreifen, lehnen Sie bitte ab.

Überwachung Ihrer Bewegungen

Im Mai haben die Sens. Richard Blumenthal (D-Conn.) und Chris Murphy (D-Conn.) öffentlich SafeGraph und Placer.ai, zwei bekannte Datenmakler, für das Sammeln und den Verkauf von Handy-Standortdaten von Personen, die Abtreibungskliniken besucht hatten, verurteilt.

„Diese beunruhigende Praxis ist völlig skrupellos“, sagte Blumenthal. Die Unternehmen, fügte er hinzu, „haben die moralische Verpflichtung, diese Praxis sofort zu beenden“.

Unabhängig davon, wie man zur Abtreibung steht, sollte die Vorstellung, dass die Bewegungen von US-Bürgern verfolgt und an wer weiß wen weitergegeben werden (wir alle wissen wer, aber dazu gleich mehr), jeden Leser beunruhigen. Der Übergriff von Datenmaklern betrifft jeden, der einen Internetanschluss hat. Mit anderen Worten, fast jeder US-Bürger.

Wie Cyphers in seinem Beitrag warnte, verkaufen die Makler, nachdem sie unsere Standortdaten von App-Entwicklern gesammelt haben, diese Informationen an Regierungsbehörden. Sobald die Daten in die Hände der Regierung gelangen, werden sie laut Cyphers „vom Militär verwendet, um Menschen in Übersee auszuspionieren, von der ICE, um Menschen in und um die USA zu überwachen, und von kriminellen Ermittlern wie dem FBI und dem Secret Service“.

Justin Sherman, ein Mitarbeiter des Duke Tech Policy Lab, erklärte gegenüber The Markup, dass Datenbroker völlig ungestraft arbeiten. Und warum? Weil „die Öffentlichkeit und die Menschen in Washington und anderen Regulierungszentren nicht darauf achten, was sie tun.“

Drei der größten Datenmissbraucher auf dem Markt, wie Bryan Short, Analyst bei Open Media, kürzlich erörterte, sind Clearview AI, Thomson Reuters und Pelmorex Corp. Beginnen wir mit Clearview, einem Riesen im Bereich der Gesichtserkennung, der Software für Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden und Universitäten anbietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York hat laut Short „Milliarden von Bildern unserer Gesichter aus dem Internet gestohlen“ und damit gegen eine Reihe von Datenschutzgesetzen verstoßen. Während Clearview AI mit dem Sammeln unserer Daten und dem Diebstahl unserer Gesichter viel Geld verdient, bietet es „den Menschen keinen greifbaren Nutzen“.

Das stimmt natürlich nicht. Wir sind die armen Schlucker, die trockengelegt werden, die Orangen, die ausgepresst werden.

Thomson Reuters, angeblich „der weltweit führende Anbieter von Nachrichten und informationsbasierten Tools für Fachleute“, scheint genauso schlimm zu sein wie Clearview, wenn man Berichten Glauben schenken darf. Wie Short berichtete, basiert die Einnahmequelle des Unternehmens auf dem Sammeln und Verkauf von hochsensiblen, sehr persönlichen Daten, einschließlich Informationen über die finanzielle Vergangenheit einer Person, Versicherungspolicen, frühere Verhaftungen, anhängige Gerichtsverfahren, Informationen über frühere und frühere Arbeitsverhältnisse, Rechnungen von Versorgungsunternehmen, E-Mail-Adressen, Links zu sozialen Medien und mehr.

Thomson Reuters, so wurde uns gesagt, „kombiniert diese Daten und verkauft sie an jeden, der daran interessiert ist“. Die Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) ist ganz sicher interessiert. Glaubwürdigen Berichten zufolge hat die Einwanderungsbehörde einen Vertrag mit Thomson Reuters im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar. Trotz der Datenschutzgesetze nutzt die ICE diese Informationen, um Millionen von Amerikanern auszuspionieren.

Und schließlich ist da noch Pelmorex. Vielleicht haben Sie noch nie von diesem Unternehmen gehört, aber wie Short in seinem Beitrag betont, haben sie definitiv von Ihnen gehört. Denn jedes Mal, wenn Sie auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop nach Wetterinformationen suchen, „geben Sie ihnen ein paar Daten über sich selbst“.

Seit mehr als 30 Jahren, so heißt es auf der Website des Unternehmens, hat Pelmorex Weather Networks die Art und Weise, wie es Wetterinformationen und -daten liefert, immer weiter verfeinert. Immer mit einem Auge auf die neueste Technologie“ und immer mit einem Auge auf Ihre Online-Aktivitäten, wie man hört.

Pelmorex ist nicht nur Eigentümer und Betreiber von The Weather Network, sondern auch maßgeblich an Weather Source beteiligt, einer in den USA ansässigen Organisation, die ihren Nutzern aktuelle und prognostizierte Wetterdaten bietet. Mit mehr als 60 Millionen Nutzern hat Pelmorex Zugang zu einer unüberschaubaren Menge an Daten. Die vermeintlich harmlose Wetter-App auf Ihrem Telefon ist also doch nicht so harmlos.

Andererseits ist beim Sammeln von Daten nichts mehr harmlos. Schützen Sie sich, und schalten Sie die Standortverfolgung aus. Wenn Sie gefragt werden, ob es in Ordnung ist, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben (z. B. an Behörden), sagen Sie bitte Nein. Das wird Sie natürlich nicht völlig schützen. Aber es ist ein guter Anfang.