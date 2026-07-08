In den USA gibt es jetzt neue intelligente Kiosksysteme, die beim Vorbeigehen die Daten und biometrischen Merkmale aller Passanten erfassen

Von The Winepress

„Diese Kioske sind eine der vielen Maßnahmen, mit denen Houston die Schaffung von mehr fußgängerfreundlichen Bereichen vorantreibt, die für mehr Sicherheit und ein angenehmeres Erlebnis sorgen“, sagte der Bürgermeister.

Der folgende Bericht wurde erstmals am 28. Februar 2022 auf winepressnews.com veröffentlicht.

Der folgende Bericht stammt von Smart Cities World:

Die Stadt Houston hat den ersten einer Reihe digitaler, interaktiver Wegweiser-Kioske namens „Interactive Kiosk Experience“ (IKE) in Betrieb genommen.

Die Einführung markiert den Start einer stadtweiten Initiative zum Aufbau einer Smart-City-Infrastruktur, die dazu beiträgt, das Erlebnis für Fußgänger – sowohl für Einwohner als auch für Besucher – zu verbessern und gleichzeitig der Stadtlandschaft von Houston mehr „Lebendigkeit“ zu verleihen.

Die Stadt veröffentlichte im März 2020 eine Ausschreibung für interaktive digitale Kioske und wählte im März 2021 IKE Smart City als Anbieter aus, was später im Mai vom Stadtrat genehmigt wurde.

Nach der Genehmigung arbeitete IKE Smart City eng mit der Stadt Houston, Houston First, Nachbarschaftsgruppen und angrenzenden Grundstückseigentümern bei der Standortauswahl, der Gestaltung der Kioske und den Bildschirminhalten zusammen.

Die Installation erfolgt schrittweise mit jeweils 25 Kiosken in verschiedenen Stadtvierteln, darunter Downtown, Uptown, Midtown, Montrose, Museum District, Texas Medical Center, Greater Third Ward, EaDo, Upper Kirby und weiteren. Darüber hinaus werden mindestens 10 Prozent aller IKE-Kioske in von der Stadt als unterversorgt definierten Stadtvierteln aufgestellt, darunter Gulfton, Sunnyside und andere.

Sylvester Turner, Bürgermeister von Houston, sagte:

„Die Stadt Houston hat so viel zu bieten, und die digitalen IKE-Kioske werden eine spannende neue Einrichtung sein, die den Menschen dabei hilft, Veranstaltungen, Restaurants und vieles mehr zu entdecken. „Diese Kioske sind eine der vielen Maßnahmen, mit denen Houston die Schaffung von mehr fußgängerfreundlichen Bereichen vorantreibt, die für mehr Sicherheit und ein angenehmeres Erlebnis sorgen.“

Laut IKE Smart City bringen die Kioske innovative Technologie in gewerbliche, fußgängerorientierte Bereiche und bieten dank Smart-City-Technologie fortschrittliche Wegfindungsfunktionen. Jeder Kiosk dient als kostenloser WLAN-Hotspot mit einer Reichweite von bis zu 75’ und ist geolokalisiert, sodass er Informationen zu den Einrichtungen in unmittelbarer Nähe des Kiosks anzeigt.

Die Kioske verfügen über beidseitige digitale Touchscreens und sind vollständig ADA-konform. Sie sind mit einer Reihe interaktiver Anwendungen ausgestattet, die die Entdeckung von Unternehmen in der Umgebung und anderen lokalen Sehenswürdigkeiten fördern, vielfältige Mobilitätslösungen unterstützen und durch den rund um die Uhr verfügbaren Zugang zu Ressourcen die Chancengleichheit verbessern.

IKE ist mehrsprachig und enthält detaillierte Inhaltsverzeichnisse zu Restaurants, Geschäften, Unternehmen, kulturellen Einrichtungen, Veranstaltungen, Stellenangeboten und kommunalen Ressourcen in der Umgebung. Darüber hinaus bieten die Kioske Zugang zu Informationen über soziale Dienste wie Obdachlosenunterkünfte, Suchtbekämpfungsprogramme und Lebensmittelhilfe.

Die Wegfindungsfunktionen von IKE sind darauf ausgelegt, Informationen in Taten umzusetzen. Mithilfe von aggregierten Echtzeitdaten des öffentlichen Nahverkehrs bietet IKE den Nutzern Zugang zu benutzerfreundlichen multimodalen Routenplanungsfunktionen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Leihfahrrädern, E-Scootern, Fahrdienstvermittlungen und zu Fuß von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Solche Funktionen untermauern das Engagement der Stadt für nachhaltige, gerechte und barrierefreie Verkehrsdienste und -ressourcen.

IKE dient zudem als weitreichende Kommunikationsplattform. Es bietet Raum für Mitteilungen der Gemeinde, die für die Stadt und die lokalen Gemeinschaften relevant sind, und verbreitet gleichzeitig wichtige Informationen zur öffentlichen Sicherheit auf gut sichtbare Weise. Über einen Echtzeit-Feed des „Integrated Public Alert and Warning System“ (IPAWS) zeigen die Kioske sofort Notfallmeldungen an, wie beispielsweise Unwetterwarnungen, Amber Alerts, Amokläufe, Brandwarnungen und andere Informationen, die von 1.000 durch die Federal Emergency Management Agency zertifizierten Behörden bereitgestellt werden.

Das Kiosk-Projekt wurde vom Büro für Wirtschaftsförderung des Bürgermeisters mit Unterstützung des Amtes für Innovation geleitet.

KOMMENTAR DES AUTORS

Technocracy News & Trends, das ebenfalls darüber berichtete, schrieb in einer kurzen Zusammenfassung:

Die IKE-Kioske, die mit dem Versprechen von Kostenfreiheit und Komfort vermarktet werden, sammeln Daten über jede Person, die sich ihnen nähert, einschließlich der Identifizierung Ihrer Bluetooth- und WLAN-Geräte. Kameras zeichnen Ihr Gesicht auf und analysieren Ihre Entscheidungen und Auswahlen. Das Ergebnis ist „Überwachungskapitalismus“, bei dem Sie in das Kontrollnetz der Technokraten eingegliedert werden.

Dem stimme ich voll und ganz zu. Wie ich immer sage: Wenn diese neuen „nützlichen“ Technologien auftauchen, werden sie als Lösung für ein Gesundheitsproblem oder als Mittel zur Erleichterung des Alltags präsentiert; in Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine Falle und ein weiteres Mittel, um uns zu versklaven. Es ist eine weitere verdeckte Methode, all unsere Handlungen in der Öffentlichkeit auszuspionieren.