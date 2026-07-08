Digitale Identität, Datenaustausch, zentrale Register: OECD treibt den digitalen Staat voran

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) drängt Regierungen weltweit dazu, den Aufbau einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur deutlich zu beschleunigen. Was auf den ersten Blick nach mehr Effizienz klingt, könnte weitreichende Folgen für den Alltag von Milliarden Menschen haben.

Im Mittelpunkt steht eine Forderung, die in der öffentlichen Debatte bislang kaum Beachtung findet: Behörden sollen künftig verpflichtet werden, gemeinsame digitale Grundsysteme zu nutzen, anstatt eigene Lösungen zu entwickeln.

Was bedeutet das konkret?

Die OECD spricht von einer sogenannten Digital Public Infrastructure (DPI) – einer digitalen Grundinfrastruktur, auf der künftig nahezu alle staatlichen Dienstleistungen aufbauen könnten.

Dazu gehören unter anderem:

digitale Identitäten,

zentrale Register,

Datenaustausch zwischen Behörden,

digitale Behördenportale,

digitale Benachrichtigungssysteme,

digitale Zahlungssysteme.

Die Idee dahinter: Jeder Bürger soll über dieselbe digitale Infrastruktur mit Behörden kommunizieren können. Informationen müssten dann nicht mehr mehrfach eingegeben werden, sondern könnten zwischen verschiedenen Stellen automatisch ausgetauscht werden.

Mehr Effizienz – aber auch mehr Zentralisierung

Aus Sicht der OECD verspricht dieses Modell schnellere Verwaltungsabläufe, geringere Kosten und einen einfacheren Zugang zu staatlichen Leistungen.

Doch genau darin sehen Kritiker auch die größte Gefahr.

Je mehr staatliche Dienstleistungen über eine gemeinsame digitale Infrastruktur laufen, desto stärker wird das gesamte System zentralisiert. Wo früher einzelne Behörden eigene Daten verwalteten, könnten künftig immer mehr Informationen über wenige zentrale Plattformen verknüpft werden.

Die digitale Identität als Schlüssel

Besonders sensibel ist die Rolle der digitalen Identität.

Sie könnte künftig zum Generalschlüssel für nahezu alle Behördengänge werden – von Steuerangelegenheiten über Sozialleistungen bis hin zu Gesundheitsdiensten oder digitalen Unterschriften.

Je umfassender diese Systeme werden, desto größer wird ihre Bedeutung für den Alltag jedes Bürgers.

Was passiert bei Missbrauch?

Die OECD betont zwar, dass Datenschutz und Sicherheitsstandards berücksichtigt werden müssten.

Dennoch bleibt eine grundsätzliche Frage: Was geschieht, wenn eine derart zentrale Infrastruktur gehackt, missbraucht oder politisch zweckentfremdet wird?

Ein Fehler oder Missbrauch hätte dann nicht mehr nur Auswirkungen auf eine einzelne Behörde, sondern möglicherweise auf zahlreiche staatliche Dienstleistungen gleichzeitig.

Aus freiwillig wird schnell selbstverständlich

Ein weiterer Punkt fällt auf.

Die OECD spricht ausdrücklich davon, Behörden zur Nutzung gemeinsamer Infrastruktur zu verpflichten.

Kritiker sehen darin einen schrittweisen Übergang von freiwilligen digitalen Angeboten hin zu Systemen, die faktisch unverzichtbar werden könnten.

Denn wenn nahezu alle staatlichen Leistungen über dieselbe digitale Infrastruktur abgewickelt werden, entsteht für Bürger ein erheblicher Druck, diese Systeme ebenfalls zu nutzen.

Eine Debatte, die längst begonnen hat

Digitale Identitäten, zentrale Register und vernetzte Behörden gelten weltweit als Schlüsselprojekte der Digitalisierung. Befürworter sehen darin einen modernen Staat, der effizienter arbeitet und Bürokratie abbaut.

Kritiker warnen dagegen vor einer immer stärkeren Zentralisierung staatlicher Daten und der Gefahr, dass aus einer technischen Infrastruktur schrittweise ein umfassendes Kontrollinstrument werden könnte.

Fest steht: Die OECD versteht die digitale öffentliche Infrastruktur nicht mehr als Zukunftsvision, sondern als neuen internationalen Standard. Die entscheidende politische Frage lautet daher nicht mehr, ob solche Systeme aufgebaut werden – sondern welche Grenzen ihnen gesetzt werden, bevor sie zum Fundament des digitalen Staates werden.