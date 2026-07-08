Neueste Genbearbeitung an menschlichen Embryonen könnte „die Schleusen öffnen“

Veröffentlicht von: Victor Tangermann über Futurism

Vergiss CRISPR. Jetzt heißt es „Base Editing“, Baby: eine sicherere Methode, menschliche Zygoten ohne Risiko zu bearbeiten. Es ist das „Einstiegstor zur Embryonenbearbeitung zum Zwecke der Verbesserung“. Laut Kritikern ist damit „die Katze aus dem Sack“. Natürlich behaupten all diese Genetiker, sie würden einen genetischen Defekt heilen, während sie Hunderte von Millionen ausgeben, um uns alle in „hackbare Tiere“ zu verwandeln, wie Noah Yuval Harari es formulierte. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Die Genbearbeitung an menschlichen Embryonen ist nach wie vor höchst umstritten, insbesondere nachdem der chinesische Wissenschaftler He Jiankui vor acht Jahren die Welt schockierte, indem er genau dies mithilfe der weit verbreiteten Genbearbeitungstechnik CRISPR tat – und die Embryonen anschließend austragen und zur Welt kommen ließ.

Befürworter sagen, die Technologie könnte uns ermöglichen, Krankheiten auf völlig neue Weise zu behandeln, während Kritiker sie mit Eugenik vergleichen und argumentieren, sie könnte einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, indem sie Eltern die Auswahl bestimmter wünschenswerter Merkmale ermöglicht.

Es sollte daher nicht überraschen, dass der jüngste Versuch, menschliche Zygoten – Embryonen im frühesten Einzellerstadium – zu bearbeiten, erneut eine Kontroverse ausgelöst hat. Wie in einer noch nicht begutachteten Veröffentlichung beschrieben, nutzte ein Team unter der Leitung des Genetikers Dieter Egli von der Columbia University eine Technik namens „Base Editing“, bei der im Wesentlichen ein einzelner DNA-Strang bearbeitet wird, um zwei Stellen im Genom zu verändern.

Das Ziel bestand nicht darin, vielversprechende neue therapeutische oder medizinische Behandlungsmethoden zu etablieren, wie die Wissenschaftler in ihrer Veröffentlichung festhielten. Stattdessen versuchten sie zu zeigen, dass das „Base Editing“ eine praktikable Methode zur Bearbeitung von DNA-Sequenzen in Embryonen darstellt, ohne das Risiko von Schäden einzugehen, wie sie bei früheren Versuchen mit CRISPR aufgetreten sind.

Doch wie „Scientific American“ berichtet, könnte die neueste Forschung den Grundstein für noch kontroversere Arbeiten legen, obwohl die Embryonen nicht bis zur Geburt ausgetragen wurden. Der Pionier der Genom-Editierung und Mitentwickler von CRISPR, Alexis Komor, erklärte gegenüber der Zeitschrift, dass die „Katze nun aus dem Sack ist“.

Komor argumentierte, dass Egli und seine Kollegen ohne strenge behördliche Aufsicht in den USA möglicherweise gegen ein bestehendes „Gentleman’s Agreement“ verstoßen hätten – bei einer Art von Forschung, die „gewissermaßen die Schleusen öffnet“.

Der Genetiker bezeichnete die neueste Studie als „Einstieg in die Embryo-Editierung zur Verbesserung“ und hob damit hervor, wie umstritten dieses Forschungsgebiet nach wie vor ist.

Die Forschung wird zudem von Nucleus Genomics unterstützt, einem Unternehmen, das IVF-Embryonen auf genetische Störungen untersucht und das aufgrund seiner Behauptungen bereits in Kontroversen verwickelt ist.

Einfach ausgedrückt: Bei der Basenbearbeitung werden winzige Einschnitte in einen einzelnen DNA-Strang vorgenommen, anstatt ganze Segmente zu entfernen, wie es bei CRISPR der Fall ist. Erste Experimente haben sich bereits als vielversprechend erwiesen. Im vergangenen Jahr wurde ein 9,5 Monate altes Baby dank einer hochmodernen Gentherapie unter Einsatz von Base Editing von einer seltenen genetischen Erkrankung geheilt.

Egli und seine Kollegen konzentrierten sich bei ihrer Forschung auf zwei Genomstellen, die Genen entsprechen, die für den Cholesterinstoffwechsel und die Hämoglobinproduktion zuständig sind, „da diese im Zusammenhang mit der somatischen Genbearbeitung gut erforscht sind und nicht aufgrund ihres therapeutischen Potenzials in der Keimbahn“, so die Veröffentlichung.

Doch die Ergebnisse ließen zu wünschen übrig. Zum einen wiesen viele der bearbeiteten Embryonen Zellen desselben Typs auf, die sich genetisch voneinander unterschieden – ein Phänomen, das als Mosaizismus bezeichnet wird und zu medizinischen Problemen führen kann, sollten sich die Zygoten zu Embryonen und schließlich zu Babys entwickeln, wie die New York Times hervorhebt.

„Es ist möglich, dass einige der potenziell schädlichen Auswirkungen erst nach der Geburt erkennbar wären“, erklärte die Bioethikerin Ana Iltis von der Wake Forest University, die nicht an der Forschung beteiligt war, gegenüber der NYT.

Die Forscher hinter der aktuellen Studie bleiben jedoch hoffnungsvoll und erklären, dass noch viel Arbeit zu leisten sei, bis die Technologie zur Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt werden könne.

„Es gibt noch viel zu tun, bevor wir diesen Punkt erreichen, aber diese Forschung bringt uns dem Ziel näher“, sagte Mitautor und Chief Clinical Officer von Nucleus Genomics, Nathan Treff, gegenüber der NYT.

Andere äußerten sich weitaus weniger positiv.

„Was sie tatsächlich tun, ist, den ‚Baby-Verbesserern‘ eine Anleitung für Vorstöße jenseits ethischer Grenzen an die Hand zu geben“, sagte der Genetiker Fyodor Urnov von der University of California, Berkeley, der nicht an der Studie beteiligt war, gegenüber der Zeitung.