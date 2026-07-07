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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

AUS IRAN: Was westliche Medien über Teheran nicht zeigen

Scott Ritter: „Der Krieg war verloren, Punkt!“ – Veteranenstratege

Prof. Ted Postol: Israel steht vor dem völligen Zusammenbruch, falls der Krieg eskaliert

Med-Betten gibt es WIRKLICH und sie heilen Menschen innerhalb weniger Tage! Hier ist der Beweis

Menschen werden für Gehorsam gezüchtet – nicht für Intelligenz

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Warum aus deiner Rente NICHTS wird (irre Fakten)

Die Aufnahme, vor deren Veröffentlichung Bill Cooper gewarnt worden war (Video Advice – Deutsch)

„Die Energiewende ist gescheitert!“

Israel attackiert die Türkei? Die 4. Weltmacht entsteht!

#178: Moskau soll brennen

Tucker Carlson: Offizielle Geschichte zum 1. Weltkrieg war Lüge!

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Ich wollte über die WM reden – dann ging es um den Untergang Europas

Schockierende neue Beweise für Schüsse bei der Ermordung von Charlie Kirk (Redacted News – Deutsch)

Krall sieht die gefährlichste Regierung der deutschen Geschichte

Ulrike Guérot, Joana Cotar & Frauke Petry: Wer regiert Deutschland wirklich?