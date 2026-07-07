Mehr Verteidigungsausgaben, mehr Klimaumschichtung: Die EU treibt eine 2,2-Billionen-Dollar-Maschine zur Vermögensumverteilung an

Von Tyler Durden

Eingereicht von Thomas Kolbe

Die Verhandlungen über den nächsten Siebenjahreshaushalt der Europäischen Kommission treten in ihre entscheidende Phase ein. Sollten Ursula von der Leyen und ihre Verbündeten mit ihren Plänen Erfolg haben, wird Deutschland erneut eine erhebliche finanzielle Last schultern müssen. Inzwischen haben sich die Deutschen jedoch an diese Realität gewöhnt.

Weltweit nähern sich die Staatsverschuldungen gefährlichen Hochwassermarken. Die Weltwirtschaft versinkt praktisch in Schulden, wobei die gesamten öffentlichen Verbindlichkeiten mittlerweile 95 % des globalen BIP übersteigen. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis die Anleihemärkte der Schuldenorgie ein Ende bereiten und die Zinsen – und mit ihnen die Kosten für den Schuldendienst – auf ein Niveau treiben, das sich die Regierungen nicht mehr leisten können. Eine solche Abrechnung wäre lediglich die logische Konsequenz politischer Verantwortungslosigkeit, der Verachtung der Steuerzahler und des Größenwahns einer politischen Kultur, die den Staat auf einem immer größer werdenden Schuldenberg weiter ausbaut.

Ein vier Jahrzehnte andauernder Bullenmarkt für Staatsanleihen, der durch stetig sinkende Renditen gekennzeichnet war, ging vor etwa vier Jahren zu Ende. Seitdem steigen die Zinsen, da die Anleger allmählich das Vertrauen sowohl in den politischen Kurs westlicher Regierungen als auch in den unaufhaltsamen Ausbau des Verwaltungsstaates verlieren. Ein Wendepunkt rückt näher. Die Haushaltsdisziplin steht an den Toren einer Ära, die von politischer Verschwendung geprägt ist.

Für Politiker wie Ursula von der Leyen käme Sparpolitik jedoch einem Eingeständnis gleich, dass jahrzehntelanger, schuldenfinanzierter Ausbau des Staates in eine Sackgasse geführt hat. Kaum etwas ist den modernen politischen Eliten fremder, als ein Scheitern einzugestehen. Dies gilt insbesondere in Brüssel, wo das bürokratische Establishment und die ideologischen Grundlagen des europäischen Projekts nach wie vor fest davon überzeugt sind, dass sie einen supranationalen europäischen Staat auf der richtigen Seite der Geschichte aufbauen.

Es überrascht nicht, dass von Sparmaßnahmen in Brüssel keine Rede ist.

Stattdessen laufen derzeit Verhandlungen über den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. Die Europäische Kommission hat einen Finanzrahmen im Wert von rund 2 Billionen Euro vorgeschlagen. Die Finanzierung der militärischen Ausgaben im Zusammenhang mit der Ukraine, der umfassenden europäischen Aufrüstung und des enormen Subventionskomplexes, der den Green Deal stützt, soll durch höhere Beiträge der Mitgliedstaaten und neu emittierte gemeinsame Schulden erfolgen. Auf diese Weise stärkt Brüssel weiterhin sowohl seine politische Autorität als auch seinen Einfluss auf die nationalen Regierungen.

Deutschland finanziert derzeit rund ein Viertel des EU-Haushalts. Nach dem vorgeschlagenen Rahmen würden die deutschen Steuerzahler über den gesamten Haushaltszeitraum letztlich rund 500 Milliarden Euro beitragen. Allein im vergangenen Jahr zahlte Deutschland etwa 30 Milliarden Euro in den EU-Haushalt ein, während es rund 13 Milliarden Euro zurückerhielt – vor allem in Form von Agrarsubventionen und dem ständig wachsenden Subventionsapparat, der Europas grüne Industriepolitik und sein interventionistisches Wirtschaftsmodell stützt.

Doch selbst ein Haushalt von 2 Billionen Euro – der angesichts der schweren wirtschaftlichen Schäden, die durch jahrelange übermäßige europäische Regulierung verursacht wurden, bereits einen Sprung in die Haushaltsfantasie darstellt – reicht Brüssel offenbar nicht mehr aus.

Derzeit laufen Diskussionen darüber, den Haushalt um weitere 200 Milliarden Euro aufzustocken.

An der Spitze dieser Bestrebungen steht, wenig überraschend, die Europäische Kommission selbst: eine unersättliche Bürokratie, die unermüdlich daran arbeitet, unabhängige Steuerquellen zu erschließen. Zolleinnahmen, Erlöse aus dem Emissionshandel, Plastiksteuern – die Fantasie Brüssels scheint grenzenlos zu sein. Gleichzeitig nehmen die direkten finanziellen Forderungen an die Mitgliedstaaten fast automatisch weiter zu, wobei immer höhere Haushaltsbeiträge trotz wachsenden konservativen Widerstands in ganz Europa als politische Routine behandelt werden.

Sollte es der von der Leyen-Kommission gelingen, diesen finanzpolitischen Sprung zu vollziehen, würde Deutschlands jährlicher Beitrag zur Finanzierung des europäischen Projekts von heute rund 30 Milliarden Euro auf etwa 78,6 Milliarden Euro steigen.

Für die Steuerzahler sind die Auswirkungen tiefgreifend. Eine völlig neue Regierungsebene – komplett mit eigener Bürokratie und zunehmend auch eigenen Steuerbefugnissen – hat sich nach und nach über die bestehenden nationalen Institutionen gestellt. Seit der gemeinsamen Kreditaufnahme während der Pandemie und der Emission der massiven NextGenerationEU-Anleihen hat sich Brüssel stetig zu einem eigenständigen Kreditnehmer auf den internationalen Kapitalmärkten gewandelt.

Offiziell lehnt die deutsche Regierung die Gewährung umfassenderer Steuerbefugnisse an die Europäische Kommission nach wie vor ab und spricht sich gegen eine drastische Aufstockung des EU-Haushalts aus. Doch alles deutet darauf hin, dass Berlin die finanzpolitische Last letztendlich auf Brüssel selbst verlagern wird und damit den Weg für umfangreichere gemeinsame Anleiheemissionen – oder einen vergleichbaren Mechanismus – ebnet, um den wachsenden Zentralapparat zu finanzieren.

Ab 2028 beginnt die Rückzahlung der 750 Milliarden Euro schweren NextGenerationEU-Schulden. Diese Verbindlichkeiten, die sich über die folgenden Jahre verteilen, müssen letztendlich an die Investoren zurückgezahlt werden. Da diese Mittel schlichtweg nicht vorhanden sind, werden die europäischen Hauptstädte mit ziemlicher Sicherheit zu demselben Schluss kommen: die Verbindlichkeiten durch kontinuierliche Neuemissionen von Anleihen zu refinanzieren und damit das, was vom ursprünglichen Verbot gemeinsamer Staatsschulden in der Europäischen Union noch übrig ist, faktisch zu begraben.

In vielerlei Hinsicht gleicht die Umgestaltung der europäischen Finanzierungsstruktur einer finanziellen Entwicklung hin zu einem europäischen Superstaat. Letztendlich erscheint eine gemeinsame Haftung für die Schulden Brüssels praktisch unvermeidlich. Der politische und institutionelle Rückweg ist weitgehend versperrt.

Für deutsche Steuerzahler läuft diese Strategie auf kaum mehr hinaus, als einem weiteren altbekannten fiskalischen Hütchenspiel beizuwohnen.

Brüssel wird mit ziemlicher Sicherheit weiterhin neue Einnahmequellen durch Zölle, Emissionshandel, Plastiksteuern und welche zusätzlichen Abgaben die politischen Entscheidungsträger auch immer ausdenken mögen, erschließen.

Die verbleibende Finanzierungslücke wird unweigerlich durch auf den Kapitalmärkten emittierte Eurobonds gedeckt werden.

Solche Maßnahmen bergen erhebliche Inflationsrisiken, da zusätzliche Staatsverschuldung die Geldmenge erweitert und Aufwärtsdruck auf die Preise ausübt. Gleichzeitig verdrängt die Staatsverschuldung zunehmend private Investitionen aus den Kreditmärkten, was die Finanzierungskosten für produktive Unternehmen in die Höhe treibt und gleichzeitig die Rolle des öffentlichen Sektors stärkt.

Die Folgen zeichnen sich bereits ab. Europas Abwärtsspirale sinkenden Wohlstands beschleunigt sich. Es ist ein tragischer Prozess des wirtschaftlichen Verfalls – einer, der mit zunehmender Wahrscheinlichkeit in einer schweren Staatsschuldenkrise gipfeln wird.

* * *