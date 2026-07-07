Die vergessene TV-Warnung vor Schlafmitteln und die Studie, die einen Zusammenhang zwischen deren Einnahme und Todesfällen herstellte

Von The Vigilant Fox

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Es ist kaum zu glauben, dass dies jemals in den Fernsehnachrichten berichtet wurde.

Doch eine Studie zu Schlafmitteln ergab, dass man „fast FÜNFMAL häufiger [vorzeitig] stirbt, wenn man diese Tabletten einnimmt“.

„Und bei einer bestimmten Dosierung ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, um 35 % höher.“

„Ich glaube nicht, dass es eine sichere Dosierung gibt“, sagte Dr. Daniel Kripke, einer der leitenden Forscher der Studie.

Der Lokalreporter merkte an: „Dies ist nicht die erste Studie, die Schlafmittel mit einer höheren Sterblichkeitsrate in Verbindung bringt. Achtzehn weitere Studien haben diesen Zusammenhang ebenfalls nachgewiesen.“

Schlafmittel „verhindern, dass unsere Gehirnzellen feuern“, um uns zum Schlafen zu bringen.

Und wenn sie unser Sterberisiko erhöhen können, welche anderen Risiken gibt es dann noch, über die niemand spricht?

It’s hard to believe this ever made TV news.



But a sleeping pill study found you are “almost FIVE TIMES more likely to die [prematurely] if you pop the pills.”



“And at a certain dosage, 35% likelier to get cancer.”



“I don’t think there’s any dose which is safe,” said Dr.… pic.twitter.com/jdopHZVPYJ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 15, 2026

Jordan Peterson verschwand letztes Jahr aus der Öffentlichkeit.

Als seine Tochter schließlich ihr Schweigen brach, wurde ihr Video innerhalb weniger Tage 10 Millionen Mal angesehen. Was sie enthüllte: Er erlitt einen verheerenden Rückfall aufgrund einer früheren Benzodiazepin-Schädigung – ausgelöst durch Stress und Schimmelpilzbelastung.

Die meisten Zuschauer hatten noch nie von so etwas gehört. Und manche weigerten sich zu glauben, dass so etwas möglich sei.

Aber es ist möglich.

Was sie beschrieb, kommt weitaus häufiger vor, als die Medizin jemals zugeben würde.

Jordan Peterson disappeared from public view last year.



When his daughter finally broke her silence, her video got 10 million views in a matter of days. What she revealed: he was experiencing a devastating relapse from a previous benzodiazepine injury—triggered by stress and… pic.twitter.com/DkSHKdehUx — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 15, 2026

Angst ist mittlerweile das bestimmende Merkmal des modernen Lebens.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das wirklich auf sich wirken zu lassen.

Anfang der 2000er Jahre litt etwa jeder fünfte erwachsene US-Amerikaner an einer diagnostizierbaren Angststörung. Bis 2023 gaben mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 26 Jahren an, unter Angstzuständen zu leiden. 43 Prozent hatten Panikattacken erlebt. Ein Drittel nahm bereits Medikamente gegen Angstzustände ein.

Obwohl allein im Jahr 2007 36,8 Milliarden Dollar für die Behandlung von Angst- und Stimmungsstörungen ausgegeben wurden, hat sich das Problem mit jedem Jahr messbar verschlimmert.

Das ist kein Versagen der Behandlung. Das ist ein Geschäftsmodell.

Um zu verstehen, warum Benzodiazepine so gefährlich sind, muss man wissen, wie sie im Gehirn wirken.

Das Nervensystem basiert auf einem Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung. Das wichtigste beruhigende Signal des Gehirns – sein wichtigster hemmender Neurotransmitter – heißt GABA. Alkohol, Barbiturate und Benzodiazepine aktivieren die GABA-Rezeptoren nicht direkt. Sie verstärken vielmehr die Wirkung von GABA auf diese Rezeptoren.

Dieser Unterschied ist von großer Bedeutung.

Und zwar aus folgendem Grund: Das Gehirn überwacht ständig seine eigene Rezeptoraktivität. Wenn ein Rezeptor künstlich überstimuliert wird, gleicht das Gehirn dies aus, indem es dessen Aktivierung zunehmend erschwert – ein Prozess, der als Downregulation bezeichnet wird. Dadurch entsteht eine Toleranz, die höhere Dosen erfordert, was die Downregulation weiter verstärkt.

Wenn die Einnahme des Medikaments schließlich beendet wird, können diese nun abgestumpften GABA-Rezeptoren von sich aus keine normale beruhigende Wirkung mehr entfalten, egal wie sehr man es sich auch wünscht. Was diese Lücke füllt, nennt man Entzug.

Und das kann katastrophale Folgen haben.

Dies ist absolut kein Charakterfehler der Menschen, denen das passiert. Es ist die vorhersehbare Folge davon, wie sich das Gehirn selbst schützt.

Aber so reagiert die Medizin nicht auf diese Folge.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich in der Medizin ein solcher Kreislauf wiederholt.

Das erste Barbiturat wurde bereits 1903 entdeckt. Innerhalb eines Jahres wurde in der medizinischen Fachliteratur von der „Veronal-Abhängigkeit“ berichtet. Doch erst in den 1950er Jahren sammelten sich zuverlässige Belege für eine Sucht an, und erst in den 1970er Jahren wurden Gesetze erlassen, die deren Verwendung einschränkten. Das ist eine lange Zeit.

Bis 1962 schätzte Kennedys Kommission, dass 250.000 Amerikaner von Barbituraten abhängig waren. In England waren es 135.000. Zu den Todesfällen durch Überdosierung gehörte auch Marilyn Monroe.

Die Barbiturate wurden nicht eingeschränkt, weil die Beweise schließlich unbestreitbar wurden. Sie wurden eingeschränkt, als ein Ersatz bereitstand.

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen zeichnet die genaue Vorgehensweise nach, mit der Benzodiazepine auf den Markt gebracht wurden – darunter, wer die Marketingkampagne leitete, wie die am stärksten abhängigen Patienten aus der FDA-Studie ferngehalten wurden und warum man sich an Allgemeinmediziner statt an Psychiater wandte.

Als Barbiturate zu einem Risiko wurden, suchten die Pharmaunternehmen nach einer sichereren Alternative. Ein Forscher bei Roche beschäftigte sich jahrelang mit diesem Problem –selbst nachdem ihm die Einstellung der Arbeiten angeordnet worden war. Im Jahr 1956 fand er das, was später das erste Benzodiazepin werden sollte.

Roche erkannte sofort, dass es ein Blockbuster werden würde.

Um die FDA-Zulassung zu erhalten, führten sie eine der größten klinischen Studien der Geschichte durch: mit rund 20.000 Patienten. Dann wählten sie 1.163 von ihnen aus – gezielt diejenigen, die keine Anzeichen von Sucht oder Toleranz zeigten – und legten der FDA nur diese Ergebnisse vor.

Dieser sorgfältig ausgewählte Datensatz sicherte 1960 die Zulassung für Librium.

Roche beauftragte daraufhin Arthur Sackler mit der Leitung der Marketingkampagne. Sackler sorgte dafür, dass Zeitungen im ganzen Land positive Artikel veröffentlichten, verteilte diese Publikationen in Arztpraxen (und umging so die Werbebestimmungen), zielte aggressiv auf Frauenzeitschriften ab und richtete sich bewusst eher an Allgemeinmediziner als an Psychiater – denn Allgemeinmediziner würden die Gefahren des Medikaments weitaus seltener erkennen. Psychiater wussten bereits, was Beruhigungsmittel anrichten konnten.

Huch.

Bis 1963 war die Folgekampagne für Valium in vollem Gange. Beide waren, nach jedem Maßstab, außerordentlich erfolgreich.

Im ersten Monat nach seiner Markteinführung wurden 1,5 Millionen Rezepte für Librium ausgestellt.

Es wurde gegen alles Mögliche verschrieben – Angstzustände, Phobien, Bluthochdruck, Magengeschwüre, Akne, Muskelschmerzen und Kopfschmerzen.

Sogar John Kennedy – der unter Rückenschmerzen aufgrund von Kriegsverletzungen litt – nahm es ein.

Mitte der 1970er Jahre führten Benzodiazepine jede Liste der „am häufigsten verschriebenen Medikamente“ in der amerikanischen Medizin an.

Die Kampagne, mit der Librium und Valium vermarktet wurden – ein Medikament als sicher und nicht suchterzeugend darzustellen, Ärzte anzusprechen, die die Gefahr wahrscheinlich nicht erkennen würden, und eine fast unbegrenzte Indikation als unterbehandelt zu präsentieren – wurde zum Vorbild.

Die Nachkommen von Arthur Sackler wandten dasselbe Drehbuch bei synthetischen Opioiden an. Und wir alle wissen, wie das ausgegangen ist.

Benzodiazepine verlieren nun ihre institutionellen Verteidiger, vor allem weil ihre Patente abgelaufen sind. Da es keinen finanziellen Anreiz mehr gibt, sie zu schützen, beginnt sich der Konsens endlich zu verschieben.

Und das sagt einiges darüber aus, woher dieser Konsens ursprünglich kam.

Benzodiazepine verursachen Schäden in drei unterschiedlichen, gut dokumentierten Bereichen.

Jeder einzelne davon ist für sich genommen schwerwiegend. Zusammen erklären sie, wie Millionen von Menschen, die niemals beabsichtigten, abhängig zu werden, jahrelang – manche sogar jahrzehntelang – in der Falle einer Droge gefangen waren, die ihnen ihr Arzt gegen Angstzustände verschrieben hatte.

Und das bewirken sie tatsächlich:

Der erste Schaden ist einer, von dem fast niemandem erzählt wird: Benzodiazepine bringen einen nicht zum Schlafen. Sie beruhigen einen.

Beruhigung ist kein erholsamer Schlaf. Wenn Benzos das Nervensystem unterdrücken, blockieren sie gleichzeitig die Tiefschlafphasen, die das Gehirn benötigt, um zu funktionieren. Patienten, die glauben, endlich zur Ruhe zu kommen, erleben physiologisch gesehen alle Folgen eines chronischen Schlafmangels.

Studien haben ergeben, dass die Sterblichkeitsrate bei Anwendern von Schlafmitteln zwei- bis fünfmal so hoch ist wie bei Nichtanwendern. Eine Schätzung kam zu dem Ergebnis, dass verschreibungspflichtige Schlafmittel in den Vereinigten Staaten in einem einzigen Jahr mit 320.000 bis 507.000 zusätzlichen Todesfällen in Verbindung gebracht werden könnten.

Das ist keine Nebenwirkung. Das ist ein zentrales Merkmal der Wirkungsweise dieser Medikamente.

Die zweite Kategorie von Schäden betrifft die Auswirkungen, die Benzodiazepine im Laufe der Zeit auf das Gehirn haben.

Langfristiger Konsum führt zu messbaren Beeinträchtigungen der Verarbeitungsgeschwindigkeit, des Arbeitsgedächtnisses, der Daueraufmerksamkeit und der Bildung neuer Erinnerungen. Etwa 20,7 % der Langzeitkonsumenten weisen kognitive Defizite in mehreren Bereichen auf.

Metaanalysen zeigen, dass langfristiger Konsum das Demenzrisiko um 51 % erhöht. Das ist enorm.

Eine Studie belegte, dass Benzodiazepine in den ersten drei Jahren der Einnahme eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit verursachen, die über dem gesetzlichen Alkoholgrenzwert für Trunkenheit am Steuer liegt. Eine groß angelegte Studie unter Bewohnern von Pflegeheimen ergab, dass Benzos das Sturzrisiko um 44 % erhöhen. Langwirksame Benzos erhöhen das Risiko für Autounfälle insgesamt um 45 %. Berufskraftfahrern ist die Einnahme dieser Medikamente gesetzlich sogar untersagt.

Hinzu kommt der Gedächtnis-Effekt, den viele Langzeitkonsumenten beschreiben: Zeit, die seltsam schnell vergeht, ein traumähnlicher Flow-Zustand, die Unfähigkeit, sich daran zu erinnern, was in den Jahren geschah, in denen sie das Medikament einnahmen – ein Phänomen, das als anterograde Amnesie bezeichnet wird. Eine Studie aus dem Jahr 1972 ergab, dass regelmäßige Diazepam-Dosen das Wiedererkennungsgedächtnis bei 90 % der Frauen beeinträchtigten.

Die Ärzte, die diese Medikamente verschreiben, treffen sich oft nur für 15 Minuten mit dem Patienten.

Einer der bedrückendsten Fakten in dem Artikel von „A Midwestern Doctor“: Bei einer Anhörung im Senat im Jahr 1979 wurde das Benzodiazepin-Problem öffentlich thematisiert – 44 Millionen Valium-Rezepte, nachgewiesene Abhängigkeit, ein Hersteller, der darauf bestand, dass das Medikament sicher sei.

Warten Sie ab, bis Sie sehen, wie sich die Verschreibungsraten in den folgenden Jahrzehnten entwickelt haben.

Etwa die Hälfte aller Benzodiazepin-Konsumenten leidet unter Entzugserscheinungen, wenn sie das Medikament absetzen oder die Dosis reduzieren.

Etwa 20 bis 30 Prozent erleben einen Rebound-Effekt – ihre ursprünglichen Symptome kehren zurück und sind schlimmer als vor Beginn der Einnahme. Etwa 10 Prozent durchleben Entzugserscheinungen, die so schwerwiegend sind, dass sie als „sehr belastend“ empfunden werden, und bei diesen Personen ist die Wahrscheinlichkeit, in diesem Zeitraum selbstmordgefährdet zu werden, um 40 % höher.

In einer Studie wurde festgestellt, dass Menschen, die Benzos absetzten, im folgenden Jahr ein um 60 % erhöhtes Sterberisiko hatten.

Das Ausschleichen dauert Jahre.

Ein zu schnelles Ausschleichen, selbst wenn es nur geringfügig ist, kann eine Gegenreaktion auslösen, die das Absetzen noch schwieriger macht.

Wenn die Wirkung von Benzodiazepinen nachlässt, hören sie nicht einfach auf zu wirken. Das GABA-System wurde schrittweise unterdrückt, und der darauf folgende Rebound-Effekt entspricht in seiner Schwere dem Alkoholentzug.

Häufige Symptome sind Angstzustände, Schlaflosigkeit, Panikattacken, Zittern, Herzklopfen und Schweißausbrüche. Zu den psychischen Symptomen zählen Verwirrung, Gedächtnisstörungen, Halluzinationen, Paranoia und Depressionen. Zu den sensorischen Symptomen gehören Tinnitus und eine dissoziative Losgelöstheit von der Realität – das Gefühl, nicht ganz im eigenen Leben zu sein. In den schwersten Fällen: Krampfanfälle. Diese können ohne Behandlung tödlich sein.

Bei 10 bis 15 Prozent der Konsumenten halten postakute Entzugserscheinungen – Angstzustände, kognitive Beeinträchtigungen, Depressionen, Schlafstörungen – über Monate bis Jahre an.

Typischerweise ein bis zwei Jahre.

In manchen Fällen fünf bis zehn.

Schon eine Einnahme von Benzodiazepinen über drei bis sechs Wochen kann eine körperliche Abhängigkeit hervorrufen, die zu all dem führt.

Den meisten Patienten wurde das nie gesagt.

All dies wurde 1979 öffentlich dokumentiert.

Bei einer Anhörung eines Senatsunterausschusses unter dem Vorsitz von Senator Edward Kennedy sagte ein Psychiater der Marine aus, dass Patienten bereits nach sechs Wochen von Valium abhängig wurden. In jenem Jahr waren mehr als 44,6 Millionen Valium-Rezepte ausgestellt worden. Kennedy bezeichnete dies als einen „Albtraum der Abhängigkeit“.

„Keines dieser Medikamente löst unsere Probleme“, sagte der Psychiater aus. „Sie sorgen dafür, dass sich die Menschen besser fühlen, weil sie einen abstumpfen und unempfindlich machen.“

Der Hersteller von Valium – Hoffmann-La Roche – entgegnete, dass eine Abhängigkeit bei den empfohlenen Dosierungen „äußerst selten“ sei.

Dieser Austausch fand vor 47 Jahren statt.

Nach dieser Anhörung im Senat ging der Benzodiazepin-Konsum nicht zurück. Er nahm sogar noch zu.

Im Jahr 1996 hatten 4,1 % der erwachsenen US-Amerikaner ein Rezept für Benzodiazepine. Bis 2018 gaben 12,6 % an, im vergangenen Jahr Benzodiazepine konsumiert zu haben. Die Zahl der Notaufnahmen aufgrund von Benzodiazepin-Missbrauch stieg zwischen 2004 und 2011 um 149 %.

Die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung stieg von 1.135 im Jahr 1999 auf 12.499 im Jahr 2021.

Das entspricht einem Anstieg um 917 % in 22 Jahren.

Michael Jackson. Heath Ledger. Tom Petty. Prince.

Bei jedem dieser Todesfälle spielten Benzodiazepine eine Rolle.

Keiner davon ist ein Einzelfall.

Sie stellen nur einen Bruchteil der rund 12.500 Menschen dar, die allein im Jahr 2021 an einer Überdosis Benzodiazepine starben.

Es gibt einen strukturellen Grund dafür, dass sich diese Krise immer weiter zuspitzt, und dieser liegt in der Architektur der modernen Medizin selbst begründet.

Eine angemessene Verschreibung von Benzodiazepinen setzt voraus, dass man versteht, unter welcher spezifischen Form von Angst ein Patient leidet, ob Benzos für diese Form überhaupt indiziert sind, welche Risiken angesichts des Alters des Patienten und anderer Medikamente bestehen, wie man die Dosis angemessen ausschleicht und wie man im Laufe der Zeit auf eine Abhängigkeit achtet.

Es ist sonnenklar, dass all das in einem 15-minütigen, von der Krankenkasse erstatteten Termin nicht möglich ist.

Viele Patienten wurden nie gewarnt, dass sich eine Abhängigkeit bereits nach drei bis sechs Wochen entwickeln kann – und dass es, sobald dies geschieht, unmöglich sein kann, die Einnahme zu beenden, ohne einen jahrelangen Entwöhnungsprozess zu durchlaufen. Und vielen wurde nie gesagt, dass schon ein geringfügig zu schnelles Absetzen eine Gegenreaktion hervorruft, die das Aufhören erschwert.

Die Menschen nehmen Benzodiazepine jahrzehntelang ein, und zwar für Beschwerden, die durch die Medikamente aktiv verschlimmert werden.

Eine Umfrage unter 1.207 Benzodiazepin-Anwendern ergab, dass bei 95,3 % derjenigen, denen das Medikament ursprünglich gegen Unruhe verschrieben wurde, Unruhe als neues, medikamenteninduziertes Symptom auftrat. Bei Angstzuständen waren es 55,6 %, bei Schlaflosigkeit 57,5 %.

Das Medikament verursachte genau das Problem, zu dessen Behandlung es verschrieben worden war.

Was dabei fast nie zur Sprache kommt: Angst ist keine einheitliche Krankheit.

Es gibt mehrere unterschiedliche Formen, jede mit unterschiedlichen Ursachen und unterschiedlichen Reaktionen auf die Behandlung.

Allen die gleichen Medikamente zu verschreiben, ist ungefähr so sinnvoll, wie jeden Patienten mit Brustschmerzen auf die gleiche Weise zu behandeln.

In manchen Fällen sind Benzodiazepine tatsächlich angebracht. In anderen Fällen verschlimmern sie die Grunderkrankung nachweislich.

15 Minuten reichen nicht aus, um das herauszufinden.

Eine generalisierte Angststörung verschlimmert sich oft durch Benzodiazepine, sodass im Laufe der Zeit immer höhere Dosen erforderlich werden. Kognitive Verhaltenstherapie ist hier weitaus wirksamer – und die Forschung bestätigt dies eindeutig.

Bei einer Panikstörung verhält es sich jedoch anders. Wenn Panikattacken von einem Warnsymptom angekündigt werden, können in diesem Moment eingenommene Benzos tatsächlich hilfreich sein. Ohne dieses Warnsymptom ist der Nutzen minimal.

OCD spricht überhaupt nicht auf KVT oder Benzodiazepine an. Sie spricht auf ein völlig anderes therapeutisches Modell an.

Soziale Angststörung spricht typischerweise am besten auf niedrig dosierte Betablocker an und nicht auf suchterzeugende Beruhigungsmittel.

Der 15-minütige Termin behandelt all diese Erkrankungen als eine einzige.

Was die Angst-Epidemie antreibt, ist nicht rein psychologischer Natur.

Ungleichgewichte im autonomen Nervensystem, reaktive Hypoglykämie, Störungen des Tagesrhythmus durch künstliches Licht, Schilddrüsenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen – jedes dieser Probleme kann sich als Angst äußern.

Untersuchungen der Blutchemie von 2.800 Personen identifizierten fünf unterschiedliche Stoffwechselmuster, die Depressionen und Angstzuständen zugrunde liegen, wobei jedes sein eigenes Behandlungsprofil und seine eigene Reaktion auf Benzodiazepine aufweist.

Die zugrunde liegenden Ursachen von Angstzuständen werden in der konventionellen Medizin selten identifiziert. Wenn die Ursache unbehandelt bleibt und nur das Symptom medikamentös behandelt wird, verschwindet die Erkrankung nicht –sie verschlimmert sich.

Und das zur Behandlung verschriebene Medikament beschleunigt diesen Prozess oft noch.

Es gibt ein Muster, das sich durch die gesamte Geschichte der pharmazeutischen Beruhigungsmittel zieht und dem man etwas mehr Zeit widmen sollte.

Barbiturate wurden bereits innerhalb eines Jahres nach ihrer Markteinführung als suchterzeugend dokumentiert – doch die Bedenken wurden unterdrückt, bis ein Ersatzprodukt bereitsteht. Librium wurde als sicher vermarktet, während selektiv ausgewählte Studiendaten die FDA-Zulassung sicherten und dieselbe Marketinggruppe, die später die Opioidkrise anheizen sollte, die Kampagne leitete. Eine Anhörung im Senat dokumentierte einen „Albtraum der Abhängigkeit“ mit 44 Millionen Verschreibungen – und der Hersteller bezeichnete Sucht als „äußerst selten“. Die Verschreibungen verdreifachten sich in den folgenden vier Jahrzehnten.

Mehr als jeder achte erwachsene US-Amerikaner nahm im letzten Jahr ein Benzodiazepin ein. 12.499 Menschen starben 2021 an einer Überdosis Benzodiazepine.

Nichts davon hielt sich aufgrund von Unwissenheit. Das Wissen war vorhanden. Die Anhörung im Senat war aktenkundig. Die Mechanismen waren bekannt. Was das System aufrechterhielt, war, dass ängstliche Menschen ein verlässlicher, nachwachsender Markt sind – und der verlässlichste Weg, diesen Markt intakt zu halten, besteht darin, das Symptom zu behandeln, ohne jemals die Ursache anzugehen.

Das Beunruhigendste daran ist nicht, dass dies geschah. Es ist, dass es immer noch geschieht – und dieselben strukturellen Anreize, die es antrieben, sind nach wie vor vorhanden.

Wenn die häufigste Reaktion auf menschliches Leid ein Medikament ist, das genau die Erkrankung hervorruft, zu deren Behandlung es verschrieben wurde, dann ist das kein Versagen der Medizin. Das ist etwas ganz anderes – und wir haben uns noch nicht ehrlich damit auseinandergesetzt, was es ist.