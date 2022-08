Twitter zensiert den von Pfizerimpfstoff geschädigten israelischen COVID-Impfstoff-Direktor und wahrscheinlich ranghöchster medizinische Wissenschaftler der Welt

Professor Shmuel Shapira MD MPH (Oberst), der von 2013 bis 2021 Direktor des Israel Institute for Biological Research war, behauptete, der Ausbruch der Affenpocken habe mit mRNA-Impfstoffen zu tun.

Prof. Shapira ist außerdem Gründer und Leiter der Abteilung für Militärmedizin der medizinischen Fakultät der Hebräischen Universität und des IDF Medical Corps. Er ist Senior Research Fellow am International Institute for Counter-Terrorism (ICT) an der Reichman-Universität in Israel.

Zuvor war Shapira stellvertretender Generaldirektor der Hadassah Medical Organization und Direktor der Hadassah School of Public Health der Hebräischen Universität. Er ist Oberst a.D. bei den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) und war Leiter der Trauma-Abteilung der IDF.

Er hat mehr als 110 wissenschaftliche Artikel mit Peer-Review veröffentlicht und ist der Herausgeber von Essentials of Terror Medicine, Best Practice for Medical Management of Terror Incidents und Medical Response to Terror Threats.

Letzte Woche wurde Prof. Shapira, der nach seiner dritten Pfizer-Impfung „körperlich geschädigt“ wurde, von Twitter zensiert und gezwungen, einen Beitrag zu entfernen, in dem es hieß: „Affenpocken-Fälle waren jahrelang selten. In den letzten Jahren wurde ein einziger Fall in Israel dokumentiert. Es ist erwiesen, dass die mRNA-Impfstoffe das natürliche Immunsystem beeinträchtigen. Ein Ausbruch von Affenpocken nach einer massiven Impfung gegen Covid: „ist kein Zufall.“

Prof. @shmuelcshapira, head of Israel Biological Institute (the most senior medical-scientific position in Israel) posted on the connection between monkeypox and you-know-what.



Twitter locked his account and forced him to delete it. They know more about biology than him 🤡 pic.twitter.com/QeIsWjSktt — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 28, 2022

Prof. Shapira, der seinen Twitter-Account im Januar 2022 eröffnete, steht den mRNA-Impfstoffen zunehmend kritisch gegenüber, seit er zum ersten Mal den israelischen Genesis Award für die Verleihung an Pfizer-CEO Albert Bourla angeprangert hat.

Am 18. Januar 2022 sagte Shapira (von Google aus dem Hebräischen übersetzt): „Der israelische Genesis-Preis wurde an den CEO von Pfizer verliehen, so erbärmlich. Anstatt ihn einem israelischen Wissenschaftler zu verleihen, und das für einen mittelmäßigen, kurz wirkenden Impfstoff, der Pfizer einen Milliardengewinn einbrachte, einem erbärmlichen und verbannten Wissenschaftler. Bourla wird nun zum König von Israel ernannt werden. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das geimpfte Israel bei der Zahl der Corona-Patienten weltweit an vierter Stelle steht. Es gibt eine Meisterschaft!“

Am 6. Februar 2022 fragte Shapira: „Welche Note würden Sie einem Impfstoff geben, mit dem Menschen dreimal geimpft werden und zweimal krank werden (Stand heute)? Ganz zu schweigen von den erheblichen Nebenwirkungen[.]“

Am 9. April 2022, sagte Shapira: „Der CEO des Unternehmens, dessen Impfstoffe millionenfach in Israel für Impfungen verwendet wurden, erklärte in einem Interview mit NBC, dass Israel als Labor der Welt dient. Soweit ich weiß, ist dies der erste Fall in der Geschichte, in dem Versuchskaninchen einen exorbitanten Preis für ihre Teilnahme bezahlt haben.“

Am 13. Mai 2022 sagte Shapira: „Ich wurde dreimal geimpft, ich wurde körperlich sehr stark geschädigt, wie viele andere auch […] Außerdem wurde mein Vertrauen in die Art der Entscheidungen und in die Prozesse, in denen sie getroffen wurden, stark untergraben. Niemand hat gefragt und geprüft. Ich werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass wahrheitsgemäße Antworten zu allen Entscheidungen und nicht nur zum Impfstoff gegeben werden[.]“

Am 8. Juni 2020 sprach Premierminister Benjamin Netanjahu per Videokonferenz mit dem Generaldirektor des Israel Institute for Biological Research, Prof. Shmuel Shapira, und beglückwünschte ihn zu seinen Fortschritten bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus

Am 6. August 2020 spricht der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, links, mit Prof. Shmuel Shapira im IIBR-Labor in Ness Ziona.

Am 1. November 2020 begannen die klinischen Versuche für den am IIBR entwickelten israelischen Impfstoff BriLife COVID in den medizinischen Zentren Hadassah und Sheba.

Am 7. Juni 2022 sagte Shapira: „Wir sprechen über den fünften Impfstoff in zweieinhalb Jahren. Wenn der Impfstoff für die Sequenz ab Januar 2020 geplant ist (der Urgroßvater des Urgroßvaters der aktuellen Varianten). Ein Impfstoff, der eine Infektion nicht verhindert, verhindert auch keine Morbidität. Und er wird angeblich mit erheblichen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, um es vorsichtig auszudrücken. Und warum? Was ist die Logik? Welche Behörde hat ihn genehmigt? Und sagen Sie nicht, dass er eine schwere Krankheit verhindert, das hat niemand bewiesen“.

Am 8. Juni 2022 sagte Shapira: „Ich werde fortfahren und fragen, warum ein veralteter fünfter Impfstoff verabreicht wird, der nicht vor Krankheiten schützt und anscheinend viele erhebliche allgemeine Nebenwirkungen verursacht.“

Am 5. Juli 2022 sprach Shapira über den „Sohn eines 36-jährigen australischen Freundes“, der „schwere ventrikuläre Arrhythmien entwickelte und in Herzversagen verfiel“, nur „Tage nach dem zweiten Impfstoff von Pfizer“.

„Die Entschädigung erfolgt automatisch durch die australische Regierung“, sagte er. „Trotz des Verhaltens ihrer Regierung geben sie den Zusammenhang zu, und die Formulierung ‚kein Zusammenhang‘ taucht im Lexikon nicht auf.“

Am 15. Juli 2022 teilte Shapira ein Diagramm über die COVID-Raten in New South Wales, das ein erhöhtes COVID-Infektionsrisiko mit jeder neuen Dosis des mRNA-Impfstoffs zeigt und das er kommentierte: „Offiziellen Daten aus Australien zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung mit jeder weiteren Injektion, da die vierte Injektion das Risiko drastisch erhöht. Nach dieser Studie handelt es sich angeblich um eine Anti-Impfung, zumindest nach dem, was mir beigebracht wurde.“

Am 18. Juli 2022 sagte Shapira: „Ich bin nicht gegen Impfungen, ich bin gegen Dummheit, gegen gefälschte Wissenschaft und gegen inkompetentes Management.“

Am 28. Juli 2022 sagte Shapira: „T hat mich gewarnt, das T zu entfernen, das MP mit C verbindet. Jeden Tag verstehe ich besser, wo wir leben und in welchem Jahr.“

Mit anderen Worten: Twitter hat ihn gewarnt, den Tweet zu entfernen, der die Affenpocken mit dem COVID-Impfstoff verbindet.

Am 31. Juli 2022 teilte Shapira einen Link zu den OpenVaers COVID Vaccine Adverse Event Reports, die insgesamt 1.357.937 Berichte aufzeigten, darunter 170.151 Krankenhausaufenthalte und 29.790 Todesfälle, die er einfach kommentierte: „Sicher & Effizient“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Professor Shmuel Shapira als Generaldirektor des israelischen Instituts für biologische Forschung möglicherweise der ranghöchste medizinische Wissenschaftler der Welt ist, der die COVID-Impfstoffe offen kritisiert.

Das Israelische Institut für biologische Forschung wurde 1952 als staatliches Forschungsinstitut von einer Gruppe von Wissenschaftlern der israelischen Verteidigungsstreitkräfte gegründet.

Seitdem betreibt das IIBR Forschung und Entwicklung in den Bereichen Biologie, Chemie und Umweltwissenschaften, um den Staat Israel mit Fähigkeiten zur Verteidigung gegen chemische und biologische Waffen auszustatten.

In einer Welt nach dem Lockdown, in der Regierungen zunehmend mit Twitter, Facebook und YouTube zusammenarbeiten, um Kritik an COVID-Impfstoffen zu zensieren, werden sogar hochrangige medizinische Wissenschaftler zum Schweigen gebracht, wenn sie über die Wissenschaft sprechen, die der Darstellung der Pharmaindustrie widerspricht.

Es bleibt zu hoffen, dass Professor Shmuel Shapira – der früher der führende israelische Militärwissenschaftler bei der Erforschung chemischer und biologischer Waffen war – nun die COVID-mRNA-Impfstoffe ins Visier nimmt und mehr Aufmerksamkeit auf den Tod und die Zerstörung lenkt, die sie vielen Menschen auf der ganzen Welt bringen.

Herzmuskelentzündung, tödliche Herzrhythmusstörungen, 20 % mehr Schlaganfälle, Facialis, Herpes Zoster, Tinnitus (Ohrensausen), übermäßige gynäkologische Blutungen, Affenpocken, verschleierte Langzeitnebenwirkungen.