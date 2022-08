Die Pharmaindustrie will mit nasalen Impfstoffen große Gewinne erzielen – Sollten wir wirklich Nanopartikel so nahe am Gehirn versprühen?

childrenshealthdefense.org: Impfstoffhersteller haben schon vor mindestens zwei Jahrzehnten nasale Impfstoffe ins Visier genommen, aber bisher verlief die Produktentwicklung schleppend, da Wissenschaftler anerkennen, dass nur eine „dünne Trennwand“ die Nasenhöhle vom Gehirn trennt.

Nach Angaben von Our World in Data wurden weltweit mehr als 12 Milliarden Dosen des Impfstoffs COVID-19 verabreicht, und zwar ausschließlich per Injektion.

Dr. Anthony Fauci versucht, die amerikanische Öffentlichkeit für eine endlose Parade von COVID-19-Auffrischungsimpfungen und anderen Impfstoffen zu sensibilisieren, und behauptet nun, dass „die Arbeit noch nicht getan ist“ und die Impfungen „nicht übermäßig gut schützen“.

Fauci äußerte sich auf einer kürzlich im Weißen Haus abgehaltenen Versammlung von Wissenschaftlern, Ärzten und Bundesgesundheitsbeamten, die zusammenkamen, um über COVID-19-Impfstoffe der nächsten Generation nachzudenken.

Nasensprays, die man sich in die Nasennebenhöhlen spritzt“, sind eine der Optionen, die als potenzieller Wendepunkt ins Gespräch gebracht wurden. Die Theorie besagt, dass sie einen einfachen Zugang zu einem wichtigen Teil des Immunsystems“ bieten und einen Schutz erzeugen würden, den ein Journalist treffend als Bewegungsmelder“ und Alarmsystem“ bezeichnete.

Die nasale Verabreichung bietet auch Vorteile für die Hersteller, darunter „Bequemlichkeit, Kosten, einfache Verabreichung und Entsorgung“ – und, zumindest hypothetisch, erhöhte Chancen, dass Kinder und Erwachsene mit „extremer Angst vor medizinischen Verfahren, die mit Injektionen oder Injektionsnadeln verbunden sind“, sie akzeptieren werden.

Obwohl nasale Impfstoffe seit mindestens zwei Jahrzehnten ein Schimmer in den Augen der Impfstoffhersteller sind, ist die Produktentwicklung größtenteils „schleppend“ geblieben, wobei Wissenschaftler Sicherheitsprobleme anführen und einräumen, dass nur eine „dünne Trennwand“ die Nasenhöhle vom Gehirn trennt.

Ein weiterer Faktor, der für den „langsamen Fortschritt“ bei nasalen Impfstoffen – und bei potenziellen Schleimhautimpfstoffen mit oraler, okulärer, rektaler oder vaginaler Verabreichung – verantwortlich gemacht wird, ist die „Knappheit an optimalen Verabreichungssystemen“.

Unerschrocken verkünden Impfstoffwissenschaftler, die auf eine nasale Verabreichung setzen, nun, dass die Nanotechnologie ihre Rettung sein wird.

Aber was sollen die Bürger, selbst diejenigen, die keine Nadeln mögen, davon halten, dass Wissenschaftler ganz bewusst hochaufgeladene nasale Impfstoffe – und eine ganze Reihe anderer „Nose-to-Brain“-Medikamente – entwickeln, um die Blut-Hirn-Schranke zu umgehen und das Gehirn zu stürmen?

Nasale Grippeimpfstoffe ein Reinfall

Es ist erwähnenswert, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) seit 2003, als sie FluMist, den ersten in den USA vermarkteten Lebendvirus-Grippeimpfstoff, zugelassen hat, keinen nasalen Impfstoff zugelassen hat.

FluMist wurde von MedImmune entwickelt, einem Unternehmen, das 2007 von AstraZeneca übernommen wurde, um die „formale Umarmung von Biologika“ zu markieren.

Man fragt sich, ob AstraZeneca die Übernahme von FluMist für lohnenswert hält – 2009, nur wenige Monate nachdem die FDA eine Version des nasalen Impfstoffs gegen die Schweinegrippe (H1N1) genehmigt hatte, musste AstraZeneca fast 5 Millionen Dosen wegen „verlorener Wirksamkeit“ zurückrufen.

Dann, während der Grippesaison 2016-2017 und 2017-2018, nahmen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) FluMist von ihrer Empfehlungsliste, weil „kein Schutznutzen gemessen werden konnte“.

Obwohl die CDC das Spray in den Jahren 2018 und 2019 wieder aufnahm, nachdem AstraZeneca behauptet hatte, den Impfstoff neu formuliert zu haben, blieb die Behörde dabei, ihn nicht ausdrücklich zu empfehlen.

In Europa wird der nasale Impfstoff von AstraZeneca als Fluenz Tetra vermarktet.

Das Serum Institute of India stellt ebenfalls einen intranasalen Grippeimpfstoff namens Nasovac-S her, der zu ähnlichen Berichten über „geringe Wirksamkeit“ oder „Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen“ geführt hat.

Nanopartikel als Retter in der Not

Um die laue Leistung der nasalen Impfstoffe zu verbessern, haben sich Impfstoffwissenschaftler dem Einsatz von nanotechnologisch verbesserten Verabreichungssystemen zugewandt, die die Antigenstabilität in der „rauen“ Schleimhautumgebung erhöhen.

Nanopartikel und Nanoemulsionen sind das Kernstück der rund ein Dutzend nasaler Impfstoffe, die es in die präklinische oder klinische Erprobung geschafft haben.

Bereits im Jahr 2005 berichteten die Autoren von einer „beträchtlichen Aufregung im Bereich der Nanotechnologie im Hinblick auf die potenzielle Verwendung von Nanosystemen als Träger für die Verabreichung von Impfstoffen über die Schleimhäute“ und insbesondere als Strategie zur Stärkung der Fähigkeit der Impfstoffe, „biologische Barrieren zu überwinden“.

Nachdem die COVID-19-Impfungen von Pfizer und Moderna mit ihren Lipid-Nanopartikeln (LNP) endlich das Eis gebrochen haben, stehen die Entwickler von Nasenimpfstoffen in den Startlöchern.

LNPs sind die erklärte Lösung der Hersteller von mRNA-Impfstoffen für die notorische Instabilität ihrer Technologie. Bei nasalen Impfstoffen würde der Einsatz von LNPs oder ähnlichen „Nanosystemen“ die gleichen Ziele verfolgen – den Transport der Nutzlast des Impfstoffs durch die Nasenhöhle zu „erleichtern“ und ihn „vor dem Abbau in der biologischen Umgebung“ zu schützen.

Schon früh äußerten die europäischen Regulierungsbehörden Bedenken hinsichtlich der „Verkapselungseffizienz“ der LNPs von Pfizer und führten Beweise aus kommerziellen Chargen an, dass die Nanopartikel die mRNA nur schlecht „intakt“ halten.

Darüber hinaus zeigten sich die Wissenschaftler offen besorgt darüber, dass nur wenig darüber bekannt war, „wohin genau die liposomalen Nanopartikel nach der Injektion gelangen“.

Spätere Ereignisse haben diesen Cassandras Recht gegeben, denn Pathologen haben nicht nur das Überschreiten „biologischer Barrieren“ dokumentiert, sondern auch lebensbedrohliche Veränderungen im Gehirn und anderen Organen festgestellt.

Wären Nasensprays harmloser als ihre injizierbaren Gegenstücke? Die bisherigen Erfahrungen mahnen zur Vorsicht.

Wie ein ansonsten enthusiastischer Autor im Jahr 2020 in der Fachzeitschrift Mucosal Vaccines schrieb, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die „entzündlichen Immunreaktionen“, die durch den Kontakt der Nase mit dem Impfstoffantigen ausgelöst werden, „zu einer anhaltenden pathologischen Entzündung führen würden“.

Ein weiteres Warnzeichen ergibt sich aus der Erprobung von Schleimhautadjuvantien (Substanzen, die zur Verstärkung der Immunreaktion hinzugefügt werden) in Nasenimpfstoffen.

Als Wissenschaftler bakterielle Toxine aus Cholera und E. coli als Adjuvantien ausprobierten, führten die Toxine zu neurologischen „Nebenwirkungen“ wie der Bellschen Lähmung. Unbeirrt stellten sie die Hypothese auf, dass die Bakterientoxine „ins Gehirn umgeleitet“ worden sein müssen und dass es vielleicht keine so gute Idee sei, sie zu verwenden.

Auch ohne den Einsatz der hochwirksamen LNP-Technologie führte FluMist – das eine Vielzahl „traditioneller“ Impfstoffbestandteile wie MNG, Hühnereiweiß, Gentamicinsulfat (ein Antibiotikum) und Gelatine enthält, die alle mit Anaphylaxie- und Allergiesymptomen nach der Impfung in Verbindung gebracht werden – zu schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen.

Zu diesen Reaktionen gehören Herzbeschwerden, neurologische Probleme wie das Guillain-Barré-Syndrom, die Bellsche Lähmung, Meningitis und akute Gehirnentzündungen sowie allergische Reaktionen wie Anaphylaxie, Überempfindlichkeitssymptome (rasche Schwellungen und/oder Nesselsucht), Asthma und Keuchen sowie Hautausschlag – genau die Arten von Nebenwirkungen, die jetzt in alarmierendem Ausmaß nach COVID-19-Impfungen gemeldet werden.

Und das Aufkommen von nanopartikulären Verabreichungssystemen mit „noch zu ermittelnden“ Sicherheitsprofilen wirft eine Reihe von neuen Fragen zur Toxizität auf.

Ein Bereich, der Anlass zur Sorge gibt, ist die vorgeschlagene Verwendung des „Tarnpolymers“ Polyethylenglykol (PEG) in nasalen Impfstoffen.

Children’s Health Defense hat bereits Monate vor der Zulassung der PEG-haltigen mRNA-COVID-19-Injektionen eine Reihe von Warnungen zu PEG herausgegeben und auf die einzigartigen PEG-bedingten Risiken von Anaphylaxie und anderen systemischen Nebenwirkungen hingewiesen.

Zu den in der Literatur berichteten PEG-bedingten Nebenwirkungen gehören Überempfindlichkeitsreaktionen, „unerwartete Veränderungen im pharmakokinetischen Verhalten“ (die sich auf die Prozesse „Absorption, Verteilung, Metabolismus und Ausscheidung“ beziehen), „toxische Nebenprodukte“ und „mögliche Akkumulation im Körper“.

Die Impfungen von Pfizer und Moderna – deren LNPs mit PEG ummantelt sind – haben diese Gefahren erneut bestätigt und lassen Zweifel aufkommen, ob es ratsam ist, PEG in unmittelbarer Nähe des Gehirns in die Nase zu spritzen.

Geld, Geld, Geld

Für die Biopharma-Industrie, die von einer großen Finanzspritze für eine wachsende Pipeline von „Nasenschorlen“ profitieren wird, sieht die Zukunft rosig aus.

Eine Diskussion im Juli 2022 in der Zeitschrift BioSpace lieferte eine lange Liste von obskuren Biopharma-Akteuren, die darauf erpicht sind, staatliche Gelder für die weitere Arbeit im Bereich der nasalen Impfstoffe zu erhalten – die sich bisher weitgehend auf Tierversuche konzentriert haben.

Einer der Wissenschaftler, die an der Versammlung im Weißen Haus teilnahmen, der Yale-Immunbiologe Akiko Iwasaki, erklärte: „Es ist sehr wichtig, dass wir schnell handeln, um mit der Erprobung dieser nasalen Impfstoffe am Menschen zu beginnen, und das erfordert einen erheblichen Beitrag der US-Regierung, sowohl in Form von Ressourcen und Hilfe bei der Herstellung und Lieferung als auch bei der Akzeptanz in der Gesellschaft.“

Iwasaki – auf deren Yale-Website „Impfstoffe“ als ihr einziges „Interesse an der öffentlichen Gesundheit“ aufgeführt ist und deren Karriere auf Auszeichnungen von Unternehmen wie Burroughs Wellcome (das später mit GlaxoSmithKline fusionierte), Wyeth Lederle (jetzt Teil von Pfizer) und Eli Lilly aufgebaut wurde – beschreibt ihre „Prime and Spike“-Methode für die nasale Impfung (die sich auf das Coronavirus-Spike-Protein bezieht) bescheiden als „die Zukunft der Prävention von Atemwegsviren“.

Iwasaki erhielt auch finanzielle Unterstützung für CynAxis, „einen immunologischen Ansatz, um Medikamente in das zentrale Nervensystem zu bringen“, indem die Blut-Hirn-Schranke „geöffnet“ wird.

Das Fortune-Magazin legt derweil den Grundstein für die öffentliche Akzeptanz, indem es seinen Lesern rät, „Impfungen zu vergessen“, weil „COVID-19-Pillen und Nasensprays der nächsten Generation auf dem Weg sind“.

Und WebMD suggeriert verführerisch, dass es bald einen „Spritzer statt einer Spritze“ geben wird.

Fortune räumt ein, dass es schwierig ist, die Behörden davon zu überzeugen, dass die neue Generation von Impfstoffen ohne Impfung sicher ist.

Unabhängig von der Meinung der Aufsichtsbehörden sollte die Öffentlichkeit jedoch zweimal darüber nachdenken, bevor sie Nanopartikel – und wer weiß, was noch alles – in Richtung Gehirn schickt.