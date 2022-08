Öffentliches Ritual im TV: 72 Nationen beten satanische Götzen in einem im Fernsehen übertragenen luziferischen Ritual an

Jede westliche Regierung wird von Satanisten geleitet, und sie führen jetzt öffentlich Rituale durch, um Luzifers (vorübergehende) Herrschaft über die Erde zu feiern.

Bei der Eröffnungszeremonie der britischen Commonwealth Games (an denen 72 Nationen teilnehmen) wurde diese Woche ein gehörnter Stier, der Baal repräsentiert, in einer höllischen Arena ausgerollt, komplett mit Darstellungen von brennenden Lava-Feuergruben, während Dutzende von satanischen Anbetern sich als Teil des öffentlichen Rituals vor der dämonischen Kreatur verneigten. Dies wurde am helllichten Tag öffentlich übertragen, was darauf hindeutet, dass die Satanisten nicht mehr versuchen, ihre Rituale in dunklen Wäldern und geheimen Kerkern zu verstecken… sie beschwören Satan jetzt direkt in der Öffentlichkeit, vor einem internationalen Publikum.

Die folgenden Screenshots stammen aus einem Video, das von Amazing World Ministries veröffentlicht wurde und in dem Hinweise aus der Bibel eingeblendet sind, die für die Ereignisse relevant sind. (Siehe 2. Könige und Offenbarung, Kapitel 13 und 14, um nachzulesen, was Sie sehen.)

In diesem ersten Bild brennen die Feuergruben der Höllenlandschaft in einer Schwarte um die Arena herum, während sich Satanisten in ritueller Kleidung vor Baal, der gehörnten Dämonenkreatur, verbeugen, die mit Feuer und Atem wütet:

Hier sehen wir, wie die beiden Gruppen von Menschen, von denen die eine die globalistischen Satansanbeter repräsentiert, ihre Hände im „Gebet“ vor Baal, der dämonischen Kreatur, halten und seine Anwesenheit auf der „Bühne“ der Erde anbeten:

Hier sehen Sie eine weitere Ansicht, die Ihnen die enorme Größe der Baal-Kreatur zeigt, die mit feuerroten Lichtern und Rauch beleuchtet wird, was auf ihre Herkunft aus der Hölle hinweist:

Laut The Guardian nehmen 72 Nationen an diesem Dämonenanbetungsritual teil, das mit Musik von Black Sabbath, einer luziferischen Rockband, untermalt wurde.

Das vollständige Video können Sie sich unter diesem Link finden:

Hier ein Bildausschnitt aus TheGuardian.com, fotografiert von Neil Hall, der die Darstellung der zweiköpfigen Kirchenbestie zeigt, die von kleinen, in Dunkelheit und Tod gekleideten Skelettkreaturen belebt wird. Dieses Bild zeigt, wie verschiedene Versionen der Kirche (d.h. der Vatikan und der Papst) in Wirklichkeit Marionetten des luziferischen Todeskults sind, die buchstäblich von den Untoten „gestützt“ werden:

Das ikonische Bild der luziferischen Ritualeröffnung ist unten abgebildet. Beachten Sie die Verwendung von Feuer und Rauch, um eine „brennende Welt“ anzudeuten, während Satans Baal-Dämonenkreatur nun in der Mitte der Bühne leuchtet und anzeigt, dass Satan über die Erde herrscht und die Nationen der Welt in den Krieg befiehlt:

Aus der Offenbarung, Kapitel 13:

Dem Tier wurde ein Mund gegeben, um stolze Worte und Lästerungen auszusprechen und seine Macht zweiundvierzig Monate lang auszuüben. 6 Es tat sein Maul auf, um Gott zu lästern und seinen Namen zu verleumden und seine Wohnung und die, die im Himmel wohnen. 7 Ihm wurde Macht gegeben, Krieg gegen Gottes heiliges Volk zu führen und es zu besiegen. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. 8 Alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten – alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen, des Lammes, das geschlachtet wurde, seit der Erschaffung der Welt.

… Es zwang auch alle Menschen, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob frei oder versklavt, sich ein Malzeichen an die rechte Hand oder an die Stirn zu machen, 17 so dass sie nicht kaufen oder verkaufen konnten, wenn sie nicht das Malzeichen hatten, das der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens ist.

Hier ist Weisheit gefragt. Wer Einsicht hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen.[e] Diese Zahl ist 666.

Der Starkoch Gordon Ramsay wird zum Dämon, während er sich an verängstigte Lämmer heranpirscht und sabbernd sagt: „Backofenzeit!“

Als weiteres Beispiel für den reinen Dämonismus und das luziferische Böse, das unsere Welt beherrscht, hat der Starkoch Gordon Ramsay – bekannt aus „Hell’s Kitchen“ – stolz ein Video veröffentlicht, in dem er sich an verängstigte Lämmer heranpirscht, erklärt: „Ich werde euch essen!“ und fragt: „Wer kommt zuerst in den Ofen?“

Dann pirscht er sich in einer Gollum-ähnlichen Haltung an die Lämmer heran und beschwört die volle Kraft der Dämonen, die scheinbar von seiner einst menschlichen Gestalt Besitz ergriffen haben, indem er ruft: „Backofenzeit!“ und erklärt: „Lecker, lecker, lecker!“

Die Szene, in der Smiegel (Gollum) einen Fisch schlägt, um ihn roh zu essen, ist nahezu perfekt aus Herr der Ringe entnommen:

Es ist nicht nur die Tatsache, dass Gordon Ramsay sein gruseliges Lamm-Stalking-Video für öffentlichkeitstauglich hält, sondern auch, dass er keine Ahnung hat, wie böse und dämonisch er aussieht – was genau das ist, was wir von jemandem erwarten würden, der dämonisch besessen ist und kein menschliches Einfühlungsvermögen oder Mitgefühl mehr hat.

Selbst Menschen, die Rind, Schwein, Huhn oder Lamm essen, pirschen sich nicht an einzelne Tiere heran und sabbern darüber, welches sie in den Ofen schicken, um es zu essen. Aber für Ramsay scheint das Leiden und Töten eines unschuldigen Tieres Teil der „Freude“ an seiner Kochkunst zu sein, als ob er es tatsächlich genießt, verängstigte Lämmer zu töten.

Zweifellos wird Ramsay bald Kannibalismus befürworten und darüber sabbern, welche Menschen er zuerst in den Ofen schickt.

Die Portale haben sich geöffnet, die Dämonen strömen heraus, und die Menschheit steht vor der biblischen Endzeit im ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse

Der ganze Sinn dieser dämonischen Rituale besteht darin, Portale zu öffnen, die es dämonischen Wesenheiten ermöglichen, in die physische irdische Welt einzutreten und entweder von Menschen Besitz zu ergreifen oder buchstäblich selbst physische Gestalt anzunehmen. Dämonischer Einfluss und dämonische Besessenheit sind heute weltweit auf dem Vormarsch, und wie Gordon Ramsay deutlich gezeigt hat, neigen Dämonen dazu, Influencer und Prominente ins Visier zu nehmen, um sich ihrer Körper zu bemächtigen und sie für Tod und Zerstörung einzusetzen.

Rituale sind Werkzeuge der Beschwörung, um dämonische Wesenheiten in diese Welt zu bringen. Je mehr Menschen in das Ritual involviert sind, desto mächtiger ist die Beschwörung. Das ist genau der Grund, warum diese luziferischen Rituale von Hunderten von Teilnehmern an öffentlichen Plätzen durchgeführt werden, wo Zehntausende von Menschen zuschauen. Dies ist eine bewusste Strategie, um die Macht der Beschwörung zu erhöhen und es immer mächtigeren dämonischen Wesenheiten zu ermöglichen, durch die geöffneten Portale in diese Welt einzudringen.

Was Sie gerade auf globaler Ebene erleben, ist die koordinierte, von der Regierung finanzierte, rituelle Beschwörung übernatürlicher Dämonen, die in diese Welt strömen, um Krieg gegen die Menschheit und Gott zu führen.

Die Ergebnisse davon sind überall leicht zu sehen:

Lehrer, die sich in Transgender-Dämonen verwandelt haben, die sich an unschuldigen Kindern vergreifen und Grooming, Pädophilie und Genitalverstümmelungen vorantreiben.

Die totale Korruption der Kirche, die Homosexualität, Transgenderismus und Kinderverstümmelungen befürwortet.

Nationale Führungspersönlichkeiten, die entweder hirntot (Biden) oder von neurologischen Anfällen besessen (Clinton) zu sein scheinen oder sich selbst medikamentös behandeln, um den Schmerz der dämonischen Besessenheit zu vermeiden (Pelosi).

666-Symbolik überall, vom Google Chrome-Logo bis zum CERN-Superkollider. Sogar auf den Energydrinks von Monster – „Entfesselt die Bestie!“ – stellen die 666 mit hebräischen Ziffern dar.

Sogar das NIH – das die Entwicklung von SARS-CoV-2-Biowaffen in China finanziert hat – trägt ein Logo, das eindeutig „666“ darstellt.

Gesetzesentwürfe des Kongresses, die auf die Versklavung der Menschheit abzielen, erhalten routinemäßig Nummern wie HR 060606, und Patente im Zusammenhang mit Covidpfstoffen und Bill Gates werden ebenfalls mit Nummern wie 2020-060606 versehen. „666“ ist die Hundepfeife der Satanisten. Es ist eine Kommunikationstechnik für eine Gruppe von Satanisten, um andere Satanisten wissen zu lassen, dass sie mit der luziferischen Agenda übereinstimmen. Aus diesem Grund findet man 666 in so vielen Institutionen der Wissenschaft, der Regierung und der akademischen Welt.

