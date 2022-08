Stopp den Boostern! 6- bis 42-mal höheres Risiko, an den Folgen einer Impfung zu sterben

Ausgehend von einer angenommenen Wirksamkeit des Impfstoffs von 100 % und einem Sterberisiko, das auf den letztjährigen Übersterblichkeitszahlen des niederländischen Statistikamts beruht, muss die Schlussfolgerung lauten, dass die Impfung im Allgemeinen nur das Risiko erhöht. Zu diesem Schluss kommen vier Forscher, die ihre Ergebnisse auf der Website von Maurice de Hond veröffentlicht haben.

Sie stellen fest, dass die angenommene Wirksamkeit der Impfstoffe, die für die noch unbekannte Variante noch auf den Markt kommen, im September wahrscheinlich ebenfalls weit unter 100 Prozent liegen wird. Darüber hinaus ist das Ausmaß der Nebenwirkungen noch unbekannt. Die Behauptung der Regierung, der Impfstoff sei „sicher und wirksam“, steht nach Ansicht der Forscher unter starkem Druck.

Sie stellen fest, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Impfung zu sterben, sechs- bis 42-mal größer ist als die, an einer Corona zu sterben.

Die Impfung von Menschen unter 60 Jahren scheint fast nie einen Nutzen zu haben, schreiben die vier. „Wenn man sich die Wellen seit der Impfung bis Ende 2021 ansieht, scheint die Impfung auch dort mehr Schaden als Schutz gebracht zu haben. Es gab etwa 7.000 Todesfälle durch Covid, gegenüber einer Übersterblichkeit von 16.000, die immer noch am steigen ist. Es ist auch ein starker Rückgang der Todesfälle durch „andere Krankheiten“ zu verzeichnen, was auf einen erheblichen Anteil „mit Covid“ schließen lässt. Es scheint schwierig zu sein zu behaupten, dass Impfstoffe ’sicher und wirksam‘ sind.

Der pensionierte Statistiker Herman Steigstra, einer der Autoren, schreibt auf Twitter: „So stop the repeat jab NOW..(Stoppen sie die Auffrischungsimpfungen JETZT).

