BEWEIS: Google will nicht, dass jemand erfährt, wie tödlich die Impfstoffe sind

Sehen Sie sich an, was passierte, als wir versuchten, mit Google Surveys zwei einfache Fragen zu stellen. In Amerika scheint es nicht mehr erlaubt zu sein, das zu hinterfragen, was die US-Regierung einem sagt.

Zusammenfassung

Wir haben versucht, eine einfache Umfrage mit zwei Fragen durchzuführen, um herauszufinden, wie sicher oder unsicher die Impfstoffe sind. Google hat sich geweigert, uns die Fragen stellen zu lassen.

Offensichtlich wollen sie nicht, dass jemand die Wahrheit erfährt. Die einzige Wahrheit, die Sie wissen sollen, ist die, die Ihnen die Regierung erzählt.

Die zwei Fragen der Umfrage

Hier sind die beiden Fragen, die wir in unserer Google Surveys-Umfrage zu stellen versuchten:

Google hat beide Fragen abgelehnt

Hier ist der Grund, warum keine der beiden Fragen gestellt werden durfte. Wir waren fassungslos. Wir haben diese Fragen auf anderen Plattformen gestellt, ohne dass es Probleme gab.

Offenbar lässt Google keine Fragen zum COVID oder zu den Impfstoffen zu. Wow. Einfach nur wow.

Wir müssen also nur beide Fragen streichen, und schon können wir die Umfrage durchführen. Dann würden keine Fragen übrig bleiben.

Kurz gesagt, Google Surveys erlaubt uns nicht, die Darstellung der Regierung zu hinterfragen.

Offensichtlich will Google nicht, dass irgendjemand in Amerika weiß, wie sicher die Impfstoffe sind. Es ist einfach nicht erlaubt, die Darstellung der Regierung zu hinterfragen.

Google-Führungskräfte: Sie kosten Leben, indem Sie Sicherheitsumfragen wie diese nicht zulassen

Wir wissen bereits aus anderen Umfragen, die wir durchgeführt haben, dass die Impfstoffe nicht sicher sind. Die Untersagung solcher Untersuchungen ist eine Gefahr für die Gesellschaft.

Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem ein Google-Manager zugeben wird: „Es war ein Fehler, diese Informationen zu zensieren und es der Öffentlichkeit zu erschweren, die Wahrheit darüber zu erfahren, wie unsicher diese Impfstoffe sind.“ Wird dieser Tag jemals kommen? Wahrscheinlich nicht.

Der Google-Verhaltenskodex besagt:

Die aktualisierte Version des Google-Verhaltenskodex enthält immer noch einen Verweis auf das inoffizielle Motto des Unternehmens – die letzte Zeile des Dokuments lautet immer noch: „Und denken Sie daran… seien Sie nicht böse, und wenn Sie etwas sehen, das Ihrer Meinung nach nicht richtig ist – sprechen Sie es an!“

Ich denke, das ist nicht richtig.

Wird sich jemand bei Google dazu äußern?

Wäre es nicht toll, wenn Google den Fehler eingestehen, die Umfrage durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen würde?

Glauben Sie nicht, dass das jemals passieren wird!

Nextdoor ist genauso schlecht wie Google, vielleicht sogar noch schlechter

Ich habe diese Umfrage vor kurzem gepostet, und sie dauerte etwas mehr als 24 Stunden, bevor sie von Nextdoor entfernt wurde.

Sie zeigte, dass der Impfstoff mehr Menschen tötet als COVID. Das ist erstaunlich, denn die Leute auf Nextdoor sind alle Impfbefürworter. Ich werde dort als böser Mensch betrachtet. Aber sehen Sie sich an, was die Umfrage ergab (beachten Sie, dass Sie die erste Umfrage auswählen mussten, um sich zu bewerben):

Das stimmt nicht mit dem überein, was die CDC den Leuten weismachen will, also hat Nextdoor die Umfrage entfernt. Jetzt ist alles, was Sie bekommen, dies:

Ich garantiere Ihnen, ich habe den Beitrag nicht gelöscht.

Da haben Sie es also. Zensur, die es Ihnen verbietet, Daten zu sammeln, die zeigen könnten, dass die Impfstoffe unsicher sind (Google), und Zensur, kurz nachdem die Daten nicht die Darstellung der Regierung unterstützen (Nextdoor).

So funktioniert die Wissenschaft im Jahr 2022.