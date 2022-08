Globale Sicherheitskrise wirkt sich auf Länder des Nahen Ostens aus

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

In mehreren Teilen des Nahen Ostens nehmen die Spannungen zu. Im Irak bringen gewaltsame Proteste das Land an den Rand eines Bürgerkriegs. Israel und die USA verstärken ihre militärische Zusammenarbeit, während die Streitkräfte Tel Avivs die Blockaden in Palästina verschärfen. Darüber hinaus nehmen die Spannungen zwischen dem Iran und Israel weiter zu. Inmitten der aktuellen globalen Sicherheitskrise werden regionale Konfliktsituationen tendenziell noch gefährlicher und geben Experten Anlass zur Sorge.

In Bagdad gewinnen die Proteste der Sadrist-Bewegung immer mehr an Bedeutung. In der letzten Juliwoche drangen die Aufständischen zweimal in das irakische Parlament ein. Am 30. Juli besetzten die Demonstranten die gesamte so genannte „Grüne Zone“ von Bagdad, einen Bezirk, zu dem offizielle Einrichtungen, Botschaften und mehrere wichtige Orte gehören. In einem offiziellen Kommuniqué teilten die Besetzer mit, dass sie sich erst zurückziehen werden, wenn ihre Forderungen erfüllt sind.

Die Demonstranten, die von dem schiitischen Nationalisten Moqtada Sadr angeführt werden, kämpfen gegen die Parteienkoalition, die Mohammed Shia al-Sudani zum neuen Premierminister ernannt hat, und behindern damit die Aktivitäten der Sadristischen Bewegung, die zwar die letzten Wahlen gewonnen hat, aber aufgrund bestehender parlamentarischer Allianzen nicht stark genug war, um eine neue Regierung zu bilden. In jüngster Zeit sind mehrere sadistische Abgeordnete von ihren Ämtern im Parlament zurückgetreten und haben sich durch Straßendemonstrationen und Gebäudebesetzungen für die „wahre Macht“ der Bewegung entschieden. Die Polizei hat mit Gewalt reagiert und das Land an den Rand eines neuen Konflikts gebracht.

Der irakische Fall hat internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So äußerten sich beispielsweise Sprecher des Auswärtigen Dienstes der EU zu der Situation und mahnten beide Seiten zur Vorsicht, damit ein Dialog zustande kommt:

„Die EU ist besorgt über die anhaltenden Proteste und deren mögliche Eskalation in Bagdad. Wir rufen alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben, um weitere Gewalt zu verhindern (…) Wir fordern die politischen Kräfte auf, die Probleme durch einen konstruktiven politischen Dialog innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens zu lösen. Das Recht auf friedliche Proteste ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie, aber Gesetze und staatliche Institutionen müssen respektiert werden.

Bagdad ist jedoch nicht der einzige Grund zur Sorge im Nahen Osten. Auch in anderen Teilen der Region gibt es ähnliche Fälle von Gewalt, Spannungen und der Angst vor neuen Konflikten. Im Gazastreifen wurden mehrere Straßen von israelischen Sicherheitskräften blockiert, nachdem Tel Aviv vor Vergeltungsmaßnahmen des palästinensischen Widerstands auf die Verhaftung von zwei Führern des Islamischen Dschihad in der Nacht zum Montag, 1. Juli, gewarnt hatte. Israel befürchtet gewaltsame Reaktionen der Palästinenser und behauptet, über Informationen zu verfügen, die die Gebietsblockaden rechtfertigen.

Am selben Tag begann Israel auch mit den USA Militärübungen im Roten Meer. Die Marineübungen werden von drei Schiffen der 5. Flotte der US-Marine und zwei israelischen Schiffen durchgeführt. Dem offiziellen Programm zufolge werden die Tests am 4. August enden. Die Manöver sind eine Reaktion auf die jüngsten Spannungen mit dem Iran in der Region. Einige Tage zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz erklärt, dass die Präsenz iranischer Streitkräfte im Roten Meer eine „Bedrohung“ für Tel Aviv darstelle – was zweifellos der Hauptgrund für die Anberaumung der Übungen war. Es wird erwartet, dass die Spannungen in der Region in den kommenden Wochen zunehmen werden.

Neben den Spannungen auf dem Seeweg haben Iran und Israel auch ihren „Krieg der Worte“ über die Atomfrage verschärft. Am 29. Juli wies das iranische Außenministerium darauf hin, dass Israel keine internationale Inspektion seiner Nuklearanlagen zulässt, was Tel Aviv zu einer Bedrohung für die Sicherheit und die Nichtweiterverbreitung von Waffen macht. Der Hauptpunkt der iranischen Rhetorik ist die Kritik daran, dass der Westen von Teheran, das die Kernenergie friedlich nutzt, so viel verlangt und Tel Aviv, das sogar über Atomwaffen verfügt, nicht die Stirn bietet. Es ist möglich, dass die Reibereien die Chancen auf ein neues Atomabkommen in naher Zukunft weiter beeinträchtigen werden.

All diese Probleme beunruhigen die internationale Gesellschaft angesichts des heiklen Moments für die globale Sicherheit. „Eingefrorene“ Konflikte tauchen überall auf der Welt wieder auf, wie in Taiwan, auf dem Balkan und in Berg-Karabach. In diesem globalen Krisenszenario könnten die Länder des Nahen Ostens, die in den letzten Jahrzehnten mit strukturellen Sicherheitsproblemen zu kämpfen hatten, sehr anfällig für größere Auswirkungen sein. Historisch gesehen sind Momente internationaler Sicherheitskrisen dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Art „Dominoeffekt“ auslösen – und genau das scheint die Befürchtung für die aktuelle Situation zu sein.

Die einzige Möglichkeit, die Auswirkungen dieser Krise einzudämmen, besteht darin, jede destabilisierende Rolle zu vermeiden, vor allem durch den Verzicht auf ausländisches Engagement – wie es im Roten Meer mit den aktuellen Marineübungen unter dem Kommando der USA geschehen ist. Regionale Probleme müssen innerhalb des regionalen Rahmens gelöst werden, ohne Einmischung von außen. Dies ist der einfachste Weg zum Frieden.