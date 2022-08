Schwedisches Militär: Unterstützung von Gay Pride ist genauso wichtig wie die Verteidigung des Landes

Enormer Zweifel.

Das schwedische Militär hat erklärt, dass die Unterstützung von Gay Pride Paraden genauso wichtig ist wie die Verteidigung des Landes gegen ausländische Angriffe.

Ja, wirklich.

Die schwedischen Streitkräfte starteten eine Kampagne, in der sie die Gay Pride Festivals als „wichtiger denn je“ und als einen der „Kernwerte“ des Militärs in „unsicheren Zeiten“ bezeichneten.

„Es gibt Leute, die behaupten, dass die Streitkräfte im Moment wichtigere Dinge zu tun haben, als die Pride-Flagge zu schwenken. Rechte werden gegeneinander ausgespielt, und man fragt sich, was wichtiger ist: eine starke Verteidigung oder die Gleichwertigkeit aller Menschen“, fragte das schwedische Militär in einer Erklärung.

„Für uns gibt es keinen Widerspruch. Die Aufgabe der Streitkräfte ist es, Schweden, alle Menschen, die hier leben, unsere Demokratie und unsere Rechte zu verteidigen. Denn am Ende steht niemand ohne Rechte und ohne Schutz da“, heißt es in der Erklärung weiter.

Das schwedische Militär sagt somit, dass die Förderung von Schwulenparaden genauso wichtig oder sogar wichtiger ist als die Verteidigung Schwedens gegen einen militärischen Angriff eines ausländischen Gegners.

Oberbefehlshaber Micael Bydén, der persönlich an Gay Pride Paraden teilgenommen hat, sagte, dass eine der Hauptaufgaben der Streitkräfte darin bestehen sollte, die LGBT-Bewegung zu unterstützen.

„Durch die Teilnahme an der Pride wollen die Streitkräfte ihre Toleranz gegenüber den Unterschieden der Menschen in dem Land zeigen, das wir verteidigen sollen. Deshalb sind wir Teil der Pride“, sagte er.

Die Reaktionen auf die Kampagne auf Twitter waren nicht sehr beeindruckt.

„Man muss sich nur fragen, was das Militär bei der Pride zu suchen hat. Die Militärs anderer Länder lachen über uns. Wie soll uns die Pride-Flagge im Falle einer Invasion helfen?“, fragte einer.

Andere wiesen darauf hin, dass die LGBT-Bewegung offenkundig politisch sei und das Militär daher nichts mit ihr zu tun haben sollte, wobei ein Befragter diese Verbindung als „völlig unbedacht“ bezeichnete.

„Pride ist eine linkspolitische Manifestation, die nichts mit Menschenrechten zu tun hat. Das Militär sollte sich hier nicht einmischen. Sie müssen für ganz Schweden eintreten und die schwedischen Farben verteidigen“, kommentierte eine Person.

Wie wir im letzten Jahr berichtet haben, hat die schwedische Kirche einen offenen Brief geschrieben, der von einer langen Liste von Priestern, Diakonen und anderen Kirchenmitarbeitern unterzeichnet wurde und in dem sie stolz verkündet, dass sie „trans“ ist, was immer das auch heißen mag.

Das Land befindet sich im Grunde bereits in einem Bürgerkrieg auf niedrigem Niveau, was auf die grassierende Gewaltkriminalität infolge der Masseneinwanderung zurückzuführen ist.

Aber anscheinend ist alles in Ordnung, solange Schwule halbnackt und mit voller staatlicher und militärischer Unterstützung durch die Straßen paradieren können.