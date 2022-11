Es ist NICHT das Virus: Todesfälle unter Teenagern und 20-Jährigen steigen nach Freigabe von COVID-„Impfstoffen“ stark an

In den ersten zweieinhalb Jahren des Coronavirus (COVID-19) traten bei Amerikanern unter 45 Jahren etwa 150.000 überzählige Todesfälle auf. Die Hälfte dieser Todesfälle ereignete sich, wie wir jetzt wissen, allein im letzten Jahr, seit die „Impfstoffe“ im Rahmen der Operation Warp Speed eingeführt wurden.

Warum sterben so viele Menschen, fragen Sie sich vielleicht? Die Antwort ist sicherlich nicht wegen „COVID“. Vor der Impfung waren diese überzähligen Todesfälle wahrscheinlich auf das Trauma und den Terror der Abriegelungen, die Maskenpflicht und den erzwungenen Zusammenbruch der Gesellschaft zurückzuführen. Der Rest ist auf die Injektionen zurückzuführen.

Joel Smalley hat dies alles in einem ausführlichen Artikel in seinem Substack-Blog beschrieben. So schlimm die Situation für die unter 45-Jährigen auch war und ist, für die unter 25-Jährigen ist sie „noch viel schlimmer“, so Smalley.

„Ob man nun die Kollateralschäden früherer Interventionen oder das mRNA-Massenexperiment für schuldig hält, es ist eine tragische, unbestreitbare Tatsache, dass junge Amerikaner in jüngster Zeit mit wesentlich höheren Raten sterben als früher in der COVID-Epidemie“, schrieb Smalley.

„Ich bin nur neugierig. Wenn Sie einen jungen Angehörigen in Amerika verloren haben, sind Sie dann nicht auch neugierig? Seit dem Beginn des mRNA-Experiments haben wir fast 4 Millionen verlorene Lebensjahre zu verzeichnen. Wie verhält sich das im Vergleich zu den COVID-Lebensjahren, die vor diesem Datum verloren gingen?“

Das „Virus“ war nie das Problem

Nur zwei Monate, nachdem Donald Trump die „Operation Warp Speed“ auf die Welt losgelassen hatte, wurden in den Vereinigten Staaten bereits rund 1.200 überdurchschnittlich viele Todesfälle in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen gemeldet.

Man bedenke, dass die unter 25-Jährigen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal grünes Licht für die Impfung bekommen hatten. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt würde die Regierung damit beginnen, jüngere Menschen dazu zu drängen, sich impfen zu lassen, was in den kommenden Monaten zu einem noch größeren Anstieg der überzähligen Todesfälle führen würde.

„Ein Jahr später, Ende Februar 2022, war die Zahl der Todesfälle bei den unter 25-Jährigen auf rund 6.000 gestiegen – das Fünffache“, berichtet das Exposé.

Die pharmazeutische Industrie, zusammen mit dem militärisch-industriellen Komplex, der sich unsere Regierung nennt, machte schnell neue „Varianten“ der Fauci-Grippe für diesen Anstieg der Todesfälle verantwortlich.

Zuerst war es Delta, dann Omikron (oder Moronic, wenn man die Buchstaben als Anagramm neu anordnet), und jetzt sind es „Untervarianten“ der beiden – und so geht es wahrscheinlich immer weiter.

Was Sie nie hören werden, ist, dass all diese erfundenen Todesfälle, die durch Varianten und Untervarianten verursacht wurden, in Wirklichkeit nur Todesfälle durch die Fauci-Grippeimpfung unter einem anderen Namen sind.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass vor der Einführung der Impfungen die meisten Todesfälle bei jüngeren Menschen in der Zeit von staatlich verordneten COVID-Interventionen auftraten – was bedeutet, dass das angebliche „Virus“ nicht die Schuld trägt.

„Die Todesfälle steigen nach COVID-Eingriffen (Regierungsmaßnahmen) stärker an als nach dem Auftreten eines neuen Erregers“, heißt es im Exposé.

„Die Sterblichkeit steigt nach dem mRNA-Massenexperiment stärker an als bei der angeblichen Entstehung eines neuen Krankheitserregers, obwohl behauptet wird, dass die medizinische Intervention sicher und wirksam ist.“

In den Kommentaren beklagte jemand, dass sich zu wenige Menschen darum kümmern, all dem auf den Grund zu gehen, indem sie die Wahrheit ausgraben. Es mag unangenehm sein, aber es muss trotzdem getan werden, meinte diese Person.

„Schottland schließt Impfung für Todesfälle bei Neugeborenen aus, ohne überhaupt darauf zu testen, und niemanden kümmert es“, fügte diese Person hinzu. „In welcher Welt leben wir?“