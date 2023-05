Es ist „offensichtlich“, dass es „keinen Sieg für die armen Ukrainer“ geben wird: Viktor Orban

Viktor Orban, der Ministerpräsident Ungarns, hat erneut kritische Töne angeschlagen und ist sowohl in der NATO als auch in der EU umstritten. Sein Unmut richtet sich insbesondere gegen die steigenden Waffenlieferungen an die Ukraine, wobei die bevorstehende Lieferung von F-16-Kampfjets nach Kiew besonders problematisch erscheint.

Am ersten Tag des jährlichen Wirtschaftsforums von Katar (QEF) hielt Orban eine Rede und gab ein Interview auf der Bühne, in dem er unverblümt erklärte, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann, es sei denn, die NATO schickt direkt Truppen – wozu sie nicht bereit ist, und wogegen Ungarn ist.

Er erinnerte den Westen auch daran, dass die ungarische Regierung nicht zum „Mainstream“ der Europäischen Union gehört, sondern sich um friedliche Verhandlungen bemüht hat.

„Die einzige Lösung ist ein Waffenstillstand, und nach dem Waffenstillstand sollten die Friedensgespräche beginnen“, sagte er. Er erklärte, dies sei der einzige Weg, da Kiew nicht gewinnen könne.

Wie Bloomberg berichtet, „war Ungarn in Gesprächen mit Katar, um Gas zu kaufen, um seine Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung zu verringern und um Hilfe beim Kauf des Budapester Flughafens zu erhalten“, so Orbans Worte.

Er war auf die Frage angesprochen worden, ob Ungarn weitere Verteidigungshilfe für die Ukraine blockieren würde, und erklärte in diesem Zusammenhang, dass Russland und die USA letztlich eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges treffen müssten, was „der einzige Ausweg“ sei:

Hungary President VIKTOR ORBAN: "It's obvious that there is no victory for poor Ukrainians on the battlefield… escalation should be stopped and we should argue in favor of peace and negotiation." pic.twitter.com/X7ct7ec6ps