„Es ist so zutiefst falsch“ – Litauer ohne Impfpass beschreibt das Leben unter der medizinischen Tyrannei

In dem Maße, in dem Regierungen auf der ganzen Welt damit beginnen, Covid-19-„Pässe“ einzuführen, die den Grad der Teilhabe an der Gesellschaft bestimmen – unabhängig von der natürlich erworbenen Immunität oder der tatsächlichen Gefährdung der Öffentlichkeit durch Ungeimpfte (wenn man bedenkt, dass die meisten Übertragungen im häuslichen Bereich stattfinden), haben die Menschen begonnen, sich gegen autoritäre Taktiken zur Kontrolle von Privilegien und zur Durchsetzung von Impfungen zu wehren.

Video zeigt eine Demonstration in Rom gegen Impfpässe.

Ein Zusammenschnitt aus den USA der zeigt wie gegen Impfskeptiker gehetzt wird.

Und das alles unabhängig davon, wie gut Impfquoten und Sperrungen tatsächlich funktionieren:

Nachdem über 85 % der Bevölkerung geimpft wurden, hat Singapur schließlich die Kurve abgeflacht, allerdings entlang der falschen Achse:

Man muss wirklich beeindruckt sein von der völligen Unfähigkeit Australiens, seinen Ausbruch zu kontrollieren, selbst mit einigen der strengsten und härtesten Absperrungen und Maskierungsmaßnahmen der Welt…..Stellen Sie sich vor, jemand wäre bereit anzuerkennen, wie destruktiv und ineffektiv diese Wissenschaft tatsächlich ist.

Wer sich fragt, wie das Leben mit einem strengen Covid-Pass aussieht, sollte weiterlesen – der litauische Staatsbürger Gluboco Lietuva (@gluboco) beschreibt die Hölle, in der er und seine Frau derzeit leben, weil sie sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen.

Mein Heimatland Litauen hat sehr strenge Maßnahmen gegen Personen verhängt, die keinen Covid-Pass besitzen.

Wie streng?

Sie haben Hausverbot in großen Supermärkten.

Verbot von Geschäften des täglichen Bedarfs.

Verbot von Restaurants.

Und noch viel mehr.

Folgendes ist passiert:

Litauen ist ein kleines EU-Land mit 2,8 Millionen Einwohnern.

Litauen hat im Mai einen Covid-Pass eingeführt. Er heißt „Opportunity Pass“. Mit dem Opportunity Pass haben Sie die Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzunehmen. Ohne den Opportunity Pass haben Sie keine Chance: Ihre Rechte sind eingeschränkt.

Die App der Regierung zeigt, wie viel Spaß es macht, an den Möglichkeiten der Gesellschaft teilzuhaben, wenn man den Opportunity Pass hat. Für Menschen ohne den Pass gibt es keine Illustration des Lebens.

Im August verabschiedete Litauen ein Gesetz zur Einschränkung der Rechte von Personen, die nicht im Besitz des Covid-Passes sind. Andere Länder sind auf dem Weg in diese Richtung. In Litauen ist es bereits in Kraft: Alle Beschränkungen sind bereits voll wirksam, und die Durchsetzung ist streng.

Ohne Pass dürfen Sie kein Einkaufszentrum und keinen großen Supermarkt betreten. An den Eingängen stehen die Menschen Schlange, um überprüft zu werden. Das Wachpersonal scannt den Pass jeder Person. Wenn Sie einen gültigen Pass haben, blinkt das Licht grün und piept. Dann dürfen Sie eintreten. Kein Pass, kein Zutritt.

Ohne Pass dürfen Sie nur in kleinen Geschäften einkaufen, die hauptsächlich Lebensmittel, Arzneimittel, Brillen und Kontaktlinsen, Tierarzneimittel oder landwirtschaftliche Produkte verkaufen. Sie dürfen keine Geschäfte betreten, in denen hauptsächlich andere Produkte verkauft werden.

Ohne Ausweis dürfen Sie keine Restaurants, Cafés oder Bars betreten. Ohne Ausweis dürfen Sie keine Banken oder Versicherungen betreten, es sei denn, es handelt sich um wesentliche Angelegenheiten – z. B. Renten oder Sozialleistungen – und die Dienstleistung dauert nicht länger als 15 Minuten.

Ohne Pass dürfen Sie keine Patienten in medizinischen Einrichtungen oder Alten- und Pflegeheimen besuchen. Die einzige Ausnahme gilt für unheilbar kranke Patienten und Kinder unter 14 Jahren, wenn der Arzt im Voraus eine Genehmigung erteilt.

Ohne Pass dürfen Sie keine öffentlichen Veranstaltungen oder Räume in Innenräumen betreten, z. B. Konferenzen, Fitnesscenter oder Schönheitsdienste wie Friseure und Nageldesigner.

Der Pass hat die Form eines QR-Codes. Die meisten Menschen erhalten ihn über E-Banking/E-Signatur auf ihr Telefon. Diejenigen, die kein Telefon haben, können einen Papierausdruck erhalten.

Im September haben die Behörden ein Auffrischungsimpfungsprogramm gestartet. Die Senioren haben letzte Woche mit der dritten Auffrischungsimpfung begonnen. Danach wird die gesamte Bevölkerung folgen. Der Vizeminister für Gesundheit erklärte: „Wir werden wahrscheinlich in einigen Monaten mit der vierten und fünften Auffrischungsimpfung beginnen.“

Mein Land war von 1944 bis 1990 von der UdSSR besetzt. Wir haben für die Unabhängigkeit gekämpft – und sie gewonnen. Hunderttausende von Menschen gingen echte Risiken ein, um sich der sowjetischen Tyrannei zu widersetzen. An einem Tag schlossen sich 30 % der gesamten Bevölkerung zusammen und bildeten eine 675 km lange Kette zur Unterstützung der Freiheit.

Unsere Bevölkerung ist heute apathisch gegenüber dem Verlust von Freiheiten, für die frühere Generationen gekämpft haben.

Wir haben gegen die sowjetische Propaganda und den autoritären „Zeigt mir eure Dokumente!“-Status gekämpft, nur um uns der mediengesteuerten Propaganda und dem technokratischen Gesundheitsautoritarismus des „Zeigt mir euren Covid-Pass!“ zu beugen.

Prinzipientreue Covid-Pass-Gegner werden als Verschwörungstheoretiker und Impfgegner tituliert. Eine ehrliche Debatte wird abgetan. Die führenden Köpfe – Politiker, Beamte, Medien, Bildungselite – wünschen den Gegnern des Passes offen den Tod, „damit wir diese Pandemie endlich beenden können“.

Unter der sowjetischen Besatzung wurde politischer Dissens unterdrückt, Nachrichten wurden zensiert. Jetzt sind wir zu einem Zensurregime zurückgekehrt – diesmal wird es vom Mob und nicht von der Regierung durchgesetzt. Prinzipientreue Gegner können nicht frei sprechen. Die Angst vor dem Mob bringt die Menschen dazu, sich selbst zu zensieren.

Nach meiner Zählung gibt es in 14 der 27 EU-Länder inzwischen Beschränkungen für den Covid-Pass. Litauen ist jedoch viel weiter als die meisten anderen. Andere Länder planen Beschränkungen, wie z. B. ein umfassendes Verbot von Supermärkten und allen nicht lebensnotwendigen Einkäufen. Hier ist es bereits Realität.

Die derzeitige Situation in Litauen ist ein Vorgeschmack auf die Zukunft, die anderen Ländern bevorsteht, wenn sie den Weg der Covid-Pass-Beschränkungen weiter beschreiten: Europa, die USA, das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada…

Für mich sollte dies eine weltweite Schlagzeile sein:

„Litauen verbannt Bürger aus der Gesellschaft. Andere EU-Länder folgen bald.“

Aber es gibt so gut wie keine Berichterstattung in englischer Sprache über diese massive Veränderung der Gesellschaft. Oder über den Hass und die Entmenschlichung, die daraus entstanden sind. Meine Frau und ich haben zwei Kinder. Sie ist schwanger mit unserem dritten. Wir sind sehr gewöhnlich. Nicht wichtig, nicht vernetzt. Zusammen verdienen wir 3000 Euro im Monat: nicht reich, nicht arm. Meine Lieblingsbeschäftigung ist das Sammeln von Pilzen im Wald mit meiner Familie (die Pfifferlinge sind himmlisch!).

Meine Frau und ich weigern uns, als verrückte Impfgegner bezeichnet zu werden. Wir sind nicht ungebildet oder wissenschaftsfeindlich. Wir glauben nicht an Verschwörungstheorien. Impfstoffe haben Millionen von Leben gerettet: Pocken, Polio, Masern… Und die Covid-Impfung kann für viele Menschen von Nutzen sein. Es ist eine persönliche medizinische Entscheidung für jeden Einzelnen in Absprache mit einem Arzt. Was wir entschieden ablehnen, ist der Zwang, der mit der Covid-Pass-Regelung verbunden ist.

Es gibt legitime Gründe für die Einschränkung der Rechte der Bürger, wenn die Gesellschaft selbst zerstört werden könnte. Covid ist eine tödliche Krankheit. Aber sie ist keine existenzielle Bedrohung, die es rechtfertigt, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Die Covid-Pass-Regelung ist rachsüchtig und zielt auf Bestrafung ab. In nur wenigen Monaten haben die neuen Vorschriften mein Land in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft der Diskriminierung und des Hasses verwandelt. Restriktion um Restriktion zerreißt die Bande, die uns alle in einer Gesellschaft zusammenhalten.

Meine Frau und ich haben unsere Rechte als Bürger verloren. Wir dürfen nicht mehr einkaufen, essen gehen, uns die Haare schneiden lassen, zur Bank, ins Fitnessstudio oder in die Bibliothek gehen. Wir wurden beide von unseren Arbeitsplätzen suspendiert. Das ist zutiefst falsch.

Unsere Führer schüren den Hass auf uns. Unsere Landsleute wünschen sich ganz offen unseren Tod. Und all das wird von den Medien noch verstärkt und durch Likes und Retweets bejubelt. Das ist zutiefst falsch.

Anderssein. Diskriminierung. Schuldzuweisung für Krankheiten. Anschuldigung des Kriegsverrats. Aufwiegelung. Hass. Verfolgung. Dies ist kein Geschichtslehrbuch. Das ist die Lebenswirklichkeit meiner Familie im Jahr 2021. Unsere Menschlichkeit ist ausgelöscht worden. Das ist falsch. So tief, tief falsch.

Es gibt viel Angst um uns herum, und Angst führt zu Ärger. Aber wir sollten nicht zulassen, dass diese Angst uns kontrolliert. Wir sollten nicht zulassen, dass diese Angst uns vergessen lässt, wer wir als Individuen sind. Ein Mob kann sagen, dass Menschen ohne Covid-Pass aus der Gesellschaft verbannt werden sollten. Ein Mob mag sich Hass und Tod wünschen. Aber als Individuen würden die Menschen diese Entmenschlichung ihrer Familien, Freunde und Nachbarn niemals akzeptieren.

In Litauen ist der Covid-Pass bereits eine Realität. Aber andere Länder auf der Welt gehen sehr schnell den gleichen Weg. Das litauische Covid-Pass-Regime ist ein Vorbote dessen, was überall passieren wird, wenn sich nicht genügend Menschen in prinzipientreuer Opposition zusammenschließen. Mit dieser Botschaft hoffe ich, die Menschen nicht als Mob zu erreichen, sondern als Individuen.

Ich hoffe, den Menschen – als Einzelpersonen – die Realität des Lebens in einem Covid-Pass-Regime zu zeigen. Denn ich hoffe – und glaube fest daran -, dass wir als Einzelne die Unmenschlichkeit erkennen und uns zusammentun werden, um sie zu beenden. Ich kenne mich mit sozialen Medien nicht aus. Ich bin erst diese Woche zu Twitter gekommen, nur um Informationen über das Covid-Pass-Regime zu teilen. Ich will keine Anerkennung, kein Geld und keinen Ruhm. Mein einziges Ziel ist es, Menschen mit dieser Botschaft zu erreichen.

Ich bin nur ein gewöhnlicher Mann, gefangen in einer kafkaesken Welt der betäubenden Absurdität. Ich wäre Ihnen also dankbar, wenn Sie mir helfen würden, diese Botschaft zu verbreiten, damit wir gemeinsam diesem Wahnsinn Einhalt gebieten können. Und dann kann ich das Covid-Pass-Regime vergessen und mich wieder meinen wilden Pilzen widmen. Wenn Sie mehr wissen wollen, habe ich einen ausführlichen Artikel über das litauische Covid-Pass-Regime und seine Auswirkungen auf meine Familie geschrieben. Der Artikel enthält meine Kontaktinformationen sowie Links zu Regierungswebseiten, auf denen alle hier beschriebenen Einschränkungen überprüft werden können.