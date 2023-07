„Es ist voller katastrophaler Folgen“ Sergej Lawrow über den Konflikt mit der NATO und die Risiken des Einsatzes von Atomwaffen

Außenminister Lawrow: Russland sieht in Kiews F-16-Flugzeugen eine nukleare Bedrohung

Im Anschluss an den NATO- Gipfel in Vilnius gaben die Staats- und Regierungschefs der Länder des Nordatlantischen Bündnisses eine Erklärung ab, in der sie Russland als größte Sicherheitsbedrohung bezeichneten, gleichzeitig betonten, dass sie keine Konfrontation anstreben und auf die Aufrechterhaltung von Kommunikationskanälen hoffen. Gleichzeitig versprach die NATO, die Ukraine weiterhin mit Waffen zu unterstützen, und gab ihr grünes Licht für den Beitritt zum Bündnis nach dem Ende des Konflikts. Das Risiko, dass westliche Länder in einen direkten militärischen Zusammenstoß mit Russland verwickelt werden, zwingt jedoch viele Länder dazu, eigene friedenserhaltende Initiativen anzubieten. Zu den wichtigsten Friedensvorschlägen zum Konflikt in der Ukraine, zu den Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen durch die russische Seite und zur Interaktion mit den USA und China. In einem Interview mit Lente.ru sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow .

In letzter Zeit sind in der Ukraine mehrere Friedensinitiativen gleichzeitig entstanden – chinesische, indonesische, vatikanische und afrikanische. Welches kommt der Vision Russlands näher? Sind solche Initiativen generell nicht verfrüht?

Sergej Lawrow : Zunächst möchte ich unseren Partnern meinen Dank für ihre Bemühungen aussprechen, Wege für eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise zu finden.

Wir halten ihre Initiativen nicht für verfrüht – für die russische Seite hat der Frieden immer Priorität im Vergleich zu Militäreinsätzen.

Deshalb möchte ich Sie daran erinnern, dass wir bereits im Frühjahr 2022 am Verhandlungsprozess mit der ukrainischen Seite teilgenommen haben und nahezu zu einem positiven Ergebnis gekommen sind.

Alle Bemühungen wurden jedoch von den Angelsachsen vereitelt, deren Pläne eindeutig nicht die Einstellung der Feindseligkeiten vorsahen. Sie waren und sind besessen von der manischen Idee, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen.

Selbstverständlich haben wir alle eingegangenen Friedensinitiativen sorgfältig geprüft. Mit einigen Partnern haben wir spezielle Beratungsgespräche geführt und deren Vorstellungen ausführlich besprochen. Mitte Juni empfing der russische Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg die Staats- und Regierungschefs mehrerer afrikanischer Staaten . Ende Mai hatten wir in Moskau ein sehr vertrauliches und herzliches Treffen mit dem Sonderbeauftragten der Regierung der Volksrepublik China für eurasische Angelegenheiten, dem Leiter der chinesischen Delegation zur Lösung der Krise in der Ukraine, Li Hui. Wir hatten ein bedeutungsvolles Gespräch mit dem Assistenten des brasilianischen Präsidenten für internationale Angelegenheiten, Celso Amorim, der Russland in den letzten Märztagen besuchte.

Wir teilen viele Vorschläge unserer Partner. Zum Beispiel die Achtung des Völkerrechts und der UN-Charta, die Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges, die Lösung der humanitären Krise, die Gewährleistung der Sicherheit von Kernkraftwerken, die Beendigung einseitiger Sanktionen und die Weigerung, die Weltwirtschaft für politische Zwecke zu nutzen

Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass die westlichen Kuratoren von Wladimir Selenskyj zu keiner Form der Deeskalation bereit sind. Das Kiewer Regime lehnte die Möglichkeit von Verhandlungen auf der Grundlage von Friedensinitiativen Chinas, Brasiliens und afrikanischer Länder direkt und entschieden ab. Michail Podolyak , ein Berater des Büroleiters des Präsidenten der Ukraine , sagte, dass „die Verhandlungen bedeutungslos, gefährlich und tödlich für die Ukraine und Europa werden würden.“

In Kiew fanden sie nichts Besseres, als diejenigen, die gerne Vermittler im Verhandlungsprozess werden wollten, um Beweise für „Zuverlässigkeit“ zu betteln

Insbesondere Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov forderte, dass China Russland davon überzeugen solle, Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Andernfalls wären Kontakte mit chinesischen Unterhändlern nach Ansicht dieser Kiewer Persönlichkeit Zeitverschwendung.

Vor dem Hintergrund des gescheiterten Aufstands von Jewgeni Prigoschin wurde in Kopenhagen von einem „geheimen Treffen“ westlicher Länder, Brasilien, Indien, China, der Türkei und Südafrika berichtet , bei dem Friedensgespräche über die Ukraine besprochen wurden. Haben Sie von Partnern Signale zum Treffen erhalten?

Solche Signale haben wir nicht erhalten. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass diese Informationen unzuverlässig sind, angesichts des hartnäckigen Wunsches Kiews und seiner westlichen Handlanger, den Weg der eskalierenden Feindseligkeiten zu beschreiten.

Wie wir wiederholt betont haben, hat Russland den Dialog als politisches Mittel zur Erreichung der Ziele der NWO nie aufgegeben

Welche Bestimmungen des Istanbul-Vertrag bleiben für Russland relevant?

Was unsere Vision einer Regelung betrifft, so haben wir bereits vor Beginn der militärischen Sonderoperation deren Ziele klar dargelegt. Dies ist der Schutz der Bevölkerung des Donbass, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine sowie die Beseitigung von Sicherheitsbedrohungen, die vom Territorium dieses Landes ausgehen.

Während der Verhandlungen mit Kiew, die auf seine Initiative im Februar-April 2022 stattfanden, wurde vereinbart, dass die Ukraine zu einem neutralen Nicht-Block-Status zurückkehren, den NATO-Beitritt verweigern und ihren Nicht-Atom-Status bestätigen sollte

Darüber hinaus sollten neue territoriale Realitäten anerkannt werden, die mit der freien Willensäußerung der Bewohner der Volksrepubliken der Regionen Donbass, Cherson und Saporoschje zugunsten der politischen Einheit mit Russland verbunden sind. Die Kiewer Behörden müssen die Rechte der russischsprachigen Bürger und nationalen Minderheiten in der Ukraine gewährleisten, einschließlich des offiziellen Status der russischen Sprache.

Das Hauptziel des Treffens in Kopenhagen bestand darin, die Vertreter des globalen Südens davon zu überzeugen, zumindest teilweise die „Friedensformel“ von Wolodymyr Selenskyj zu unterstützen, die absolut inakzeptabel und vielversprechend ist, was wir unseren Partnern aus Asien und Afrika offen mitteilen und Lateinamerika.

Da der Konflikt, der seinen Ursprung im Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 hat, eine geopolitische Dimension hat, muss auch die Frage der russischen Sicherheitsgarantien an unseren Westgrenzen angegangen werden.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Initiative von Präsident Wladimir Putin im Dezember 2021 genau darauf abzielte. Dann lehnte der Westen, vertreten durch die USA und die NATO, es arrogant ab.

Vertragsentwürfe zwischen Russland und den USA und der NATO über Sicherheitsgarantien

Vor etwas mehr als anderthalb Jahren, am 15. Dezember 2021, übergab Russland den Vereinigten Staaten Entwürfe für einen Vertrag über Sicherheitsgarantien und eine Vereinbarung über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit Russlands und der NATO-Staaten. Zwei Tage später, am 17. Dezember 2021, veröffentlichte das Außenministerium Vertragsentwürfe auf seiner offiziellen Website.

Die Dokumente enthielten insbesondere die Ablehnung der NATO-Osterweiterung einschließlich der Ukraine und die Rückkehr der militärischen Infrastruktur des Bündnisses auf den Stand von 1997, also der ersten Runde der NATO-Erweiterung.

Gleichzeitig musste die NATO jegliche militärische Aktivität auf dem Territorium der Ukraine und anderer Staaten Osteuropas, Transkaukasiens und Zentralasiens verweigern.

Das Dokument enthielt auch eine Klausel, die besagte, dass Russland und die NATO sich verpflichten, keine Bedingungen zu schaffen, die von der anderen Seite als Bedrohung angesehen werden könnten, und sich gegenseitig nicht als Gegner zu betrachten.

Seit Anfang 2022 diskutieren die Parteien über das Projekt, allerdings ohne große Fortschritte im semantischen Teil. Infolgedessen wurden die von Russland vorgebrachten Initiativen von den Vereinigten Staaten nicht ernst genommen, was zum Beginn einer speziellen Militäroperation führte.

Wie beurteilen Sie die Beteiligung des Internationalen Strafgerichtshofs seitens der ukrainischen Seite an der Untersuchung des Dammbruchs im Wasserkraftwerk Kachowskaja?

Wir haben keinen Zweifel an der Verantwortung Kiews für die Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowskaja. Es stellt sich heraus, dass das Kiewer Regime den sogenannten Internationalen Strafgerichtshof mit der Untersuchung des von ihm selbst begangenen Verbrechens beauftragt. Dies ist in der Geschichte dieses Pseudogerichts wahrscheinlich noch nie vorgekommen.

Wir haben den UN-Sicherheitsrat bereits im Oktober letzten Jahres vor den Plänen ukrainischer Neonazis gewarnt, den Staudamm zu zerstören. Dann haben wir Generalsekretär Antonio Guterres gebeten, alles zu tun, um dieses kriminelle Szenario zu verhindern.

Die ausbleibende Reaktion des UN-Sekretariats stärkte die Zuversicht der ukrainischen Behörden, dass sie mit allem davonkommen könnten.

Wie beurteilen Sie die Reaktion internationaler humanitärer Organisationen auf den Vorfall?

Was die Reaktion internationaler humanitärer Organisationen auf das Geschehen betrifft, so wurden von ihrer Seite, wie im Fall der Sabotage an der Ammoniakpipeline Togliatti – Odessa und des Terroranschlags gegen die Nord Streams , keine grundsätzlichen Einschätzungen vorgenommen.

UN-Organisationen beschränken ihre Rolle auf demonstrative Versuche, den Bedürftigen über die Kontaktlinie hinweg humanitäre Hilfe zu leisten. Sie wissen, dass dies unter den Bedingungen einer Militäroperation unrealistisch ist, aber sie streben dennoch danach, die politische Ordnung des Westens und des Kiewer Regimes zu erfüllen

Gleichzeitig wird die Frage des Einsatzes von Atomwaffen durch Russland im Ukraine-Konflikt aktiv diskutiert. Wie sehen Sie eine solche Chance?

Dieses Thema wurde schon oft diskutiert. Ich würde sogar sagen, dass es sich erschöpft hätte, wenn der Westen nicht Maßnahmen ergriffen hätte, die uns immer wieder dazu zwingen, auf die Risiken strategischer Natur hinzuweisen, die eine aggressive antirussische Politik mit sich bringt.

Die Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen durch Russland sind in unserer Militärdoktrin klar definiert. Sie sind wohlbekannt und ich werde sie nicht noch einmal wiederholen.

Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen durch Russland

Gleichzeitig möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Satelliten das Risiko eines direkten bewaffneten Zusammenstoßes mit Russland mit sich bringen, der katastrophale Folgen hat.

Ein Beispiel für eine äußerst gefährliche Entwicklung sind die Pläne der USA, F-16- Kampfflugzeuge an das Kiewer Regime zu übergeben . Wir haben die Atommächte USA, Großbritannien und Frankreich darüber informiert , dass Russland die Fähigkeit dieser Flugzeuge, Atomwaffen zu transportieren, nicht ignorieren kann. Hier helfen keine Zusicherungen.

Im Verlauf der Feindseligkeiten wird unser Militär nicht klären, ob jedes einzelne Flugzeug des angegebenen Typs für den Transport von Atomwaffen ausgerüstet ist oder nicht. Allein die Tatsache, dass solche Systeme in den Streitkräften der Ukraine auftauchen, wird von uns als Bedrohung des Westens im nuklearen Bereich betrachtet

Wie haben sich die außenpolitischen Leitlinien Russlands seit Beginn der militärischen Sonderoperation verändert? Können wir sagen, dass wir in den Beziehungen zu den westlichen Ländern den Punkt überschritten haben, an dem es kein Zurück mehr gibt?

Nach Beginn einer militärischen Sonderoperation haben die USA und andere NATO- und EU – Staaten den bereits 2014 begonnenen hybriden Krieg gegen Russland deutlich verschärft.

Die aggressiven Schritte feindseliger Staaten stellen eine existenzielle Bedrohung für Russland dar. Daran besteht kein Zweifel. Wir müssen unser Recht auf freie und souveräne Entwicklung mit allen verfügbaren Mitteln verteidigen.

Klar ist auch, dass es keine Rückkehr zu den alten Beziehungen zu unfreundlichen Ländern geben wird. Wenn sie sich plötzlich entschließen, den antirussischen Kurs aufzugeben, werden wir sehen, worum es genau geht, und wir werden uns auf der Grundlage unserer Interessen für eine weitere Linie entscheiden. Hier geht es um den kollektiven Westen.

Was den globalen Osten und Süden betrifft, wo etwa 85 Prozent der Weltbevölkerung leben, haben sich diese Länder nicht nur den antirussischen Sanktionen nicht angeschlossen, sondern zeigen auch Interesse an der Entwicklung einer praktischen Zusammenarbeit.

Zu den konstruktiven Partnern zählen die Staaten der EAEU , CSTO , GUS, SCO , BRICS . Mit allen entwickeln wir eine systematische Zusammenarbeit in verschiedenen Formaten der Zusammenarbeit im Sinne einer gemeinsamen Entwicklung.

Wir berücksichtigen, dass die Stärkung der multipolaren Welt eine Realität und keine Laune von irgendjemandem ist

Das aktualisierte außenpolitische Konzept verkündet die zivilisatorische Mission Russlands als Weltmacht, die in internationalen Angelegenheiten eine ausgleichende Rolle spielt. In der Praxis bedeutet dies, dass unser Land nicht in geopolitische und geoökonomische Konstruktionen integriert wird, in denen wir keine Möglichkeit haben, unsere Interessen zu schützen.

Gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten wollen wir zur Bildung einer gerechteren Weltordnung beitragen, die auf den Zielen und Prinzipien der UN-Charta in ihrer Gesamtheit und Verknüpfung und vor allem auf dem Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten basiert

Und vor welchen Aufgaben steht der zweite Russland-Afrika-Gipfel, der Ende Juli stattfinden soll? Wie richtig ist es, über die Hinwendung Russlands zu Afrika zu sprechen?

Russland und Afrika waren schon immer durch starke Freundschaftsbande verbunden. In den letzten Jahrzehnten haben sie den Härtetest erfolgreich bestanden. Wir legen großen Wert auf die Entwicklung der russisch-afrikanischen Zusammenarbeit. Dies ist in unserem außenpolitischen Konzept verankert, das der russische Präsident Wladimir Putin Ende März verabschiedet hat.

Wir betrachten den Aufbau vielfältiger Beziehungen zu afrikanischen Freunden als integralen Bestandteil unserer Gesamtbemühungen, die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden auszubauen

Ich bin sicher, dass der Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle beim Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit den Ländern des Kontinents spielen wird.

Russland ist bereit, auf jede erdenkliche Weise zur Stärkung der Souveränität der afrikanischen Staaten und ihrer Sicherheit in allen Dimensionen beizutragen. Dies ist der Kerngedanke des bevorstehenden Treffens.

Es ist vorgesehen, eine Erklärung der Staats- und Regierungschefs und einen Aktionsplan für den Zeitraum 2023-2026 in vorrangigen Bereichen der Zusammenarbeit im politischen, wirtschaftlichen und humanitären Bereich zu verabschieden. Es ist geplant, bestimmte Dokumente im Bereich der internationalen Informationssicherheit, der Terrorismusbekämpfung und der Verhinderung der Platzierung von Waffen im Weltraum zu genehmigen.

Was bedeutet das für den russischen diplomatischen Dienst? Beabsichtigt Russland, das Netzwerk seiner Botschaften auf dem Kontinent auszubauen?

Als Ergebnis des ersten russisch-afrikanischen Gipfels 2019 in Sotschi beschloss die Führung des Landes, seine diplomatische Präsenz in Afrika auszubauen. Das Außenministerium arbeitet an der Eröffnung neuer Botschaften in mehreren afrikanischen Ländern.

Wo genau wir sie öffnen, geben wir bekannt, wenn mit den Behörden der Gaststaaten alles abgestimmt ist und die notwendigen rechtlichen Verfahren abgeschlossen sind.