Die Übersterblichkeit in den EU-Ländern ist auch ein Jahr nach dem inoffiziellen Ende der Pandemie noch hoch. Die Länder mit den höchsten Raten ungeklärter Todesfälle sind dieselben Länder, die ihre Bevölkerung massenhaft geimpft haben, aber es wurde keine Entscheidung getroffen, um die Ursachen zu untersuchen. Obwohl die Impfung gegen Covid in der gesamten Europäischen Union eingestellt wurde, sind die mittelfristigen Auswirkungen immer noch spürbar.

Im Vergleich zum normalen Zeitraum 2016–2019, der als Grundlage für die Beobachtung der Entwicklung der Todesfälle in der EU dient, steigt die Übersterblichkeit weiterhin in direktem Verhältnis zur Impfquote der einzelnen Länder. Rumänien und Bulgarien weisen seit Oktober 2022 und November 2022 negative Raten dieses Indikators auf, was bedeutet, dass die Zahl der Todesfälle unter den Durchschnitt des Bezugszeitraums gefallen ist. Dieselben Länder, die von der EU verurteilt und in die Enge getrieben wurden, weil sie den Covid-Impfstoff entschieden abgelehnt haben. Die Ablehnung des Impfstoffs blieb nicht ungestraft, und so wurden Rumänien und auch Bulgarien im Oktober/November 2022 einem regelrechten Völkermord ausgesetzt, als die Zahl der in den Krankenhäusern gemeldeten Covid-Todesfälle unverständlicherweise alle EU-Rekorde brach.

Im Oktober und November verloren 20.000 Rumänen ihr Leben, wobei die Übersterblichkeit 111,2 % und 70,1 % erreichte, Prozentsätze, die sich weder vor noch nach diesen beiden Monaten jemals wiederholt haben. Das Ergebnis war wie erwartet. Nach der Dezimierung der Rumänen in den Krankenhäusern, deren Tod der medizinischen Welt ein schlechtes Gewissen machen sollte, begann die Impfrate zu steigen, mehr auf dem Papier, aber leider auch in der Realität, denn 30 % der Rumänen wurden tatsächlich geimpft. Der Überlebensinstinkt, der tief in den rumänischen Genen verwurzelt ist, hat sich durchgesetzt, und die Menschen haben es geschafft, dem Druck zu widerstehen. Die meisten Rumänen, die dem Druck nicht widerstanden haben oder sich von der über alle Kanäle verbreiteten Todesangst-Taktik manipulieren ließen, haben, wenn sie noch leben, ein zusammengebrochenes Immunsystem und sind schwer erkrankt.

Die Zahlen sprechen für sich

Die von Eurostat offengelegten Statistiken sollten ein Weckruf für all jene sein, die noch an den Nutzen und die Wirksamkeit der Anti-Kokken-Impfung glauben. Ferner sollten die Daten in eine obligatorische Untersuchung auf Ebene der Europäischen Union einfließen, die dank Ursula von der Leyen schon jetzt gezwungen ist, viel Geld für Hunderte Millionen ungenutzter Impfstoffe zu zahlen. Untersucht werden sollte die Wirksamkeit von Impfstoffen, und das geht aus den Zahlen hervor, die nicht lügen. Ende Dezember 2021, ein Jahr nach Beginn der großen Impfkampagne, über die die Europäer ohne zu hinterfragen sprudeln, wird Deutschland eine Übersterblichkeitsrate von 24,2 % im Vergleich zum Referenzzeitraum 2016–2019 haben, und am 31. Dezember 2022, nach der 3-Dosen-Impfung, wird die Übersterblichkeitsrate auf 38,2 % steigen. Ab Anfang 2023, demselben Deutschland, in dem Covid längst verpufft ist, beträgt die Übersterblichkeit im April 10,1 % und im Mai 8,3 %. Irland hatte im Dezember 2021 eine Übersterblichkeit von 5,8 %, die Ende 2022 auf 25,7 % und im Mai 2023 auf 13,3 % anstieg. In Österreich, in der fast eine Impfpflicht eingeführt worden war, stieg die Übersterblichkeit von 19,8 % im Dezember 2021 auf 30,1 % im Dezember 2022 und lag im Mai 2023 immer noch bei 9,9 %. Slowenien, ein paravakziniertes Land, hatte im Dezember 2021 eine Übersterblichkeit von 25,6 %, im Dezember 2022 von 25,5 % und im Mai 2023 von 8,1 %. In Finnland stieg die Übersterblichkeit von 16,1 % im Dezember 2021 auf 27,7 % im Dezember 2022 und 14,3 % im Mai 2023. In Luxemburg sank die Übersterblichkeit von 20 % im Dezember 2021 auf 9,6 % im Dezember 2022 und stieg dann stark auf 17,5 % im Mai 2023 an. Und in Griechenland stieg die Übersterblichkeit von 32,3 % im ersten Jahr nach der Impfung auf 10,7 % im zweiten Jahr der Impfung und auf 10,1 % im Mai 2023. Die Beispiele ließen sich fortsetzen, wobei die Situation in allen geimpften Ländern ähnlich ist. Die Schlussfolgerung liegt für jeden, der diese Zahlen studiert, auf der Hand: Der Impfstoff hat alles andere getan, als die Menschen zu schützen.

Kein Kommentar

Laut Eurostat lag die Übersterblichkeit in der EU im Dezember 2022 bei 20,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2016–2019, was 92.500 zusätzlichen Todesfällen entspricht. Im Vergleich dazu lag die Übersterblichkeitsrate im Dezember 2020 bei 29,7 % (135.000 überzählige Todesfälle) und im Dezember 2021 bei 23,7 % (115.000 überzählige Todesfälle). Im August 2022 war die Übersterblichkeit im Vergleich zum selben Monat der letzten beiden Jahre erneut höher: 13,9 % (52. 500 überzählige Todesfälle), verglichen mit einer überzähligen Sterblichkeitsrate von 7,6% im August 2020 (27.300 überzählige Todesfälle) und 9,1% im August 2021 (36.000 überzählige Todesfälle).