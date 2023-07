In den Niederlanden gibt es immer noch eine Übersterblichkeit. Laut Statistik der Niederlande starben im zweiten Quartal mehr als 39.000 Menschen, 1.900 mehr als erwartet . Das Institut selbst stellt einen Bezug zur „Hitze“ her. Im Juni kam es in drei Wochen zu einer Übersterblichkeit.

Unter den Bewohnern von Pflegeheimen und Behindertenpflegeeinrichtungen starben im zweiten Quartal dieses Jahres rund 1350 Menschen mehr, etwa 10 Prozent mehr als erwartet.

Die CBS-Soziologin Tanja Traag sagt gegenüber der Presse : „Die Muster in den Sterblichkeitsraten werden sehr diffus. Das macht es sehr schwierig, genau zu verstehen, was vor sich geht.“

Volkskrant-Journalist Maarten Keulemans bemerkt: „Ein Airbus 380 mit älteren Menschen ist im Juni in unserem Land abgestürzt, vielleicht vermeidbar.“ Aber es scheint niemanden zu interessieren.“

Laut Professor Marcel Olde Rikkert von Radboudumc ist es „komplex“, die Sterblichkeitszahlen genau erklären zu können.

Die Erklärung für die Übersterblichkeit ist auf dieser Tour „komplex dargelegt“. In naher Zukunft wird die anhaltende Übersterblichkeit auf eine „komplexe Weise erläutert“. Das möchte ich nur erwähnen“, sagt der Statistiker Herman Steigstra.

100 Millionen Euro sind für die Herbstimpfung reserviert. Etwa vier Millionen Impfstoffe wurden gekauft. Steigstra rechnet daher mit rund 1300 Toten. „Aber weil es hauptsächlich Menschen über 80 betrifft, wird es ein Vielfaches davon sein. Wir werden sehen!“