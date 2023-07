Amerikas Strategie für das NATO-Bündnis ist gescheitert

Die Kriegsressourcen der Ukraine sind erschöpft, und der Westen kann sie nicht schnell genug wieder auffüllen, um diese Entwicklung in absehbarer Zeit zu ändern.

George Beebe

Bei all dem Gerede auf dem NATO-Gipfel in dieser Woche über die Einheit des Bündnisses und die Unterstützung für die Ukraine wurde ein größeres Problem ignoriert: Amerikas Strategie für das Bündnis ist gescheitert.

Die seit Langem erwartete Gegenoffensive der Ukraine – ihr Versuch, den Kreml zur Kapitulation zu zwingen, indem sie die russischen Streitkräfte aus dem Donbass und der Krim vertreibt – scheitert an den massiven Verteidigungsanlagen Russlands, der großen Zahl aufgestockter Truppen und der zunehmenden Beherrschung des Luftraums in der Nähe der Frontlinien des Krieges.

Der Ukraine gehen die Vorräte an Soldaten, Artilleriegeschossen und Luftabwehrraketen schnell aus, und der Westen kann nicht genügend Truppen ausbilden oder Waffen herstellen, um dieses düstere Bild in absehbarer Zeit zu ändern. Auch die Vereinigten Staaten können ihre militärischen Bestände nicht weiter abbauen, ohne ihre Fähigkeit zur Bewältigung einer möglichen Krise mit China zu gefährden. Infolgedessen erscheint die Strategie der NATO zur Beendigung des Krieges, die vom Erfolg der Gegenoffensive abhängt, zunehmend visionär.

Auch Amerikas umfassendere Strategie in Europa ist zum Scheitern verurteilt. Der ursprüngliche Zweck der NATO bestand darin, den Aufstieg eines europäischen Hegemons zu verhindern, der die Sicherheit und den wirtschaftlichen Wohlstand Amerikas gefährden könnte. Sie sollte den amerikanischen Partnern die Gewissheit geben, dass Washington sie angesichts der sowjetischen Aggression nicht im Stich lassen und Deutschland nicht die Freiheit lassen würde, ein unabhängiges Militär aufzubauen und alte Bestrebungen zur Beherrschung des Kontinents wieder aufleben zu lassen. Im Gegenzug für den Schutz unter Amerikas militärischem Schirm konnte sich Westeuropa auf ein Wirtschaftswachstum konzentrieren, das es immer weniger anfällig für kommunistische Umstürze machte, während es dem sowjetischen System Zeit verschaffte, zu verwelken und zu verrotten. Diese alte Strategie war ein durchschlagender Erfolg.

Mit dem Fall der Berliner Mauer verlagerte sich jedoch der Schwerpunkt der amerikanischen Außenpolitik: Anstatt den Aufstieg eines rivalisierenden Hegemons, der Europa beherrschen könnte, zu verhindern, streben die Vereinigten Staaten nun danach, die Supermacht des Kontinents zu werden, und wollen ganz Osteuropa in ein amerikanisches Protektorat verwandeln. Die doppelte Erweiterung der NATO und der Europäischen Union hat den Wohlstand auf dem gesamten Kontinent verbreitet, aber sie hat Europa nahezu unfähig gemacht, eine autonome militärische Kapazität aufzubauen oder eine von Washington unabhängige Außenpolitik zu verfolgen, und sie hat Russland außerhalb der wichtigsten europäischen Institutionen stehen lassen, sodass es zunehmend Anreize hat, diese zu untergraben, anstatt sie zu unterstützen.

Dieser Ansatz könnte nur dann erfolgreich sein, wenn die Russen einwilligen würden. Aber jeder Kremlchef seit Gorbatschow hat die Vorstellung eines auf die NATO ausgerichteten Europas abgelehnt, in dem Moskau bei wichtigen Entscheidungen, die seine Sicherheit betreffen, wenig oder gar kein Mitspracherecht hat. Unsere Chancen, dies Putin oder einem möglichen Nachfolger aufzudrängen, schwinden mit jedem Tag, an dem die Gegenoffensive der Ukraine ins Stocken gerät.

Unterdessen ist Europa selbst zunehmend gespalten über die Prämissen von Washingtons Strategie. Der deutsche Wohlstand – der Motor des europäischen Wachstums im Allgemeinen – basiert seit Jahren auf niedrigen Verteidigungsausgaben und dem Zugang zu billiger russischer Energie, die die exportorientierte Wirtschaft des Landes antreibt. Putins Einmarsch in die Ukraine hat diesen Zugang effektiv beendet und Deutschlands Abhängigkeit von teurer amerikanischer Energie erhöht.

Um der doppelten Gefahr, die von Russland und China ausgeht, zu begegnen, übt Washington zunehmend Druck auf Deutschland und andere Teile des „alten Europas“ aus, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen und Handel und Investitionen in China einzuschränken. Das langsame Tempo der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine und der viel beachtete Handelsbesuch von Bundeskanzler Scholz in China im vergangenen Herbst sind Anzeichen dafür, dass „mehr ausgeben und weniger verdienen“ für Berlin wahrscheinlich kein attraktives Geschäft ist.

Unterdessen üben viele der neueren Mitglieder des Bündnisses, allen voran Polen und die baltischen Staaten, Druck auf die Vereinigten Staaten aus, damit diese ihre Sicherheitsgarantien, die sie zwar gegeben haben, aber nie durchsetzen wollten, aufstocken. Sie sehen in Russlands Einmarsch in der Ukraine sowohl eine unmittelbare Bedrohung ihrer eigenen Sicherheit als auch eine implizite Prüfung der vertraglichen Verpflichtung Washingtons, zu ihrer Verteidigung beizutragen. Sie fordern eine massive qualitative und quantitative Aufstockung der westlichen Militärhilfe für die Ukraine und argumentieren, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass Russland als Reaktion darauf einen direkten Zusammenstoß mit der NATO riskieren würde, auch wenn seine Streitkräfte eine Niederlage erleiden müssten.

Und sie bestehen darauf, der Ukraine so bald wie möglich die NATO-Mitgliedschaft zu gewähren, da eine solche Sicherheitsverpflichtung weitere russische Aggressionen eher verhindern als provozieren würde.

Washington hat versucht, die harten Entscheidungen zu vermeiden, die diese widersprüchlichen Zwänge erfordern. Wir haben alle Kompromisse ausgeschlossen, die die Chancen auf einen Verhandlungsfrieden mit Russland erhöhen könnten, weil wir glauben, dass wir eine russische Kapitulation in der Ukraine auf billige Weise erzwingen können, ohne eine wesentlich stärkere Einbindung der NATO in den Krieg und alle damit verbundenen Gefahren zu riskieren. Wir haben auf einer stärkeren europäischen Lastenteilung und einer Verringerung des Handels mit Russland und China bestanden, erwarten aber immer noch, dass Europa seine Unabhängigkeit in wichtigen außenpolitischen Fragen aufgibt. Die große Gruppe der Falken in Washington hat die amerikanischen Sicherheitsgarantien wie einen magischen Talisman behandelt, der Russland oder jeden anderen Rivalen daran hindern wird, sie infrage zu stellen, was die Notwendigkeit ihrer Durchsetzung erleichtert.

Eine neue amerikanische Strategie ist längst überfällig. Unser unmittelbares Ziel sollte darin bestehen, Russlands Fähigkeit zur Rückeroberung der Ukraine zu vereiteln, was ohne eine stärkere Beteiligung der NATO an dem Krieg möglich ist, und nicht darin, die russischen Streitkräfte aus dem Donbass und der Krim zu vertreiben, was nicht möglich ist.

Wir sollten diese defensive Unterstützung mit einer diplomatischen Offensive verbinden, die Moskau dazu veranlasst, die Kämpfe zu beenden und sie nicht zu verlängern, um den Wiederaufbau der Ukraine zu blockieren und ihre Mitgliedschaft in der NATO auszuschließen. Anstatt den Kader der NATO weiter auszuweiten und neue Missionen außerhalb des NATO-Gebiets zu übernehmen, sollten wir die NATO auf ihren ursprünglichen Verteidigungszweck zurückführen, die Rolle Europas bei der Bewaffnung und Führung des Bündnisses stärken und eine größere Autonomie Europas in der Welt unterstützen, was die Risiken und Belastungen für Amerika im Umgang mit Russland und China verringern würde.

Ein solcher Wandel war in Vilnius nicht zu erkennen. Der gescheiterte Aufstand der Wagner-Söldnergruppe im vergangenen Monat hat in Washington die Hoffnung geweckt, dass Russland implodieren und den Krieg in der Ukraine verlieren könnte, sodass die Vereinigten Staaten schwierige Kompromisse vermeiden könnten. Aber Hoffnung ist keine Strategie, wie man so schön sagt.