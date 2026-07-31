Es könnte Teil eines größeren geopolitischen Spiels sein: Warum geraten ausgerechnet jetzt 49.000 Migranten innerhalb von 24 Stunden nach Ceuta?

Innerhalb von nur 24 Stunden sollen nach spanischen Angaben rund 49.000 Migranten die spanische Exklave Ceuta erreicht haben. Ein Ereignis dieser Größenordnung ist beispiellos. Doch nicht nur die Zahl sorgt für Aufsehen – sondern auch der Zeitpunkt.

Nur wenige Monate zuvor erschien im US-Repräsentantenhaus ein bemerkenswertes Dokument. In einem Bericht des mächtigen Haushaltsausschusses werden Ceuta und Melilla als „von Spanien verwaltete Städte auf marokkanischem Territorium“ bezeichnet. Gleichzeitig unterstützt der Ausschuss diplomatische Gespräche zwischen Marokko und Spanien über den zukünftigen Status der beiden Exklaven.

Here is the text from the U.S. Congressional Report back in April stating for the first time:



“Ceuta and Melilla are located in Moroccan territory and remain the subject of Morroco’s longstanding claim”



It calls on Sec. of State Marco Rubio to facilitate that status change. pic.twitter.com/rjN94zWVdp — Wally Rashid (@wallyrashid) July 31, 2026

Zwar handelt es sich nicht um eine Änderung der offiziellen US-Außenpolitik. Dennoch übernahm erstmals ein offizielles Dokument eines bedeutenden Kongressausschusses eine Formulierung, die der marokkanischen Position sehr nahekommt – und sorgte damit in Spanien für erhebliche Irritationen.

Nur kurze Zeit später erlebt ausgerechnet Ceuta den größten bekannten Migrationsansturm seiner Geschichte.

Spanien wird gezwungen sein, Ceuta an Marokko zu übergeben. Die verbleibenden Bürger Spaniens werden nicht in Ceuta bleiben und fliehen wahrscheinlich bereits. Das ist der Grund, warum das passiert. Ceuta und Melilla sind seit Jahrhunderten umstritten. Marokko erobert Land zurück, das sie als ihrs betrachten.

Spain will be forced to hand over Ceuta to Morocco. The remaining citizens of Spain won't stay in Ceuta and are likely already fleeing.



That is the reason this is happening. Ceuta and Melilla have been in dispute for centuries. Morocco is recapturing land they consider theirs. pic.twitter.com/7NJkMOhjDp — Wall Street Mav (@WallStreetMav) July 31, 2026

Spannungen zwischen Madrid und Washington

Der Zeitpunkt fällt zudem in eine Phase ungewöhnlich angespannter Beziehungen zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten.

US-Präsident Donald Trump kritisierte die spanische Regierung wiederholt wegen ihrer Weigerung, die von ihm geforderten NATO-Verteidigungsausgaben zu akzeptieren. Er drohte Spanien öffentlich mit wirtschaftlichen Konsequenzen und bezeichnete Madrid als schwierigen Bündnispartner.

Auch im Nahostkonflikt gingen die Positionen zunehmend auseinander.

Ministerpräsident Pedro Sánchez entwickelte sich zu einem der schärfsten europäischen Kritiker der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen. Spanien erkannte den Staat Palästina an und Sánchez sprach öffentlich von einem „Genozid“ in Gaza. Israel reagierte mit scharfen Protesten und die diplomatischen Beziehungen verschlechterten sich deutlich.

Angesichts der engen politischen Beziehung zwischen der Trump-Regierung und der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu erhält diese Entwicklung zusätzliche geopolitische Brisanz. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass die Ereignisse miteinander zusammenhängen.

Migration als politisches Druckmittel?

Hinzu kommt, dass Marokko bereits in der Vergangenheit beschuldigt wurde, Migration als außenpolitisches Druckmittel einzusetzen. Während der Ceuta-Krise im Jahr 2021 gelangten innerhalb kurzer Zeit Tausende Menschen in die spanische Exklave, nachdem sich die Beziehungen zwischen Madrid und Rabat verschlechtert hatten. Spanische Politiker warfen Marokko damals vor, die Grenzkontrollen bewusst gelockert zu haben.

Vor diesem Hintergrund stellt sich heute erneut die Frage, ob der aktuelle Massenansturm ausschließlich humanitäre Ursachen hat oder ob geopolitische Interessen ebenfalls eine Rolle spielen.

Viele offene Fragen

Für einen direkten Zusammenhang zwischen dem Kongressbericht, den Spannungen zwischen Washington und Madrid sowie dem aktuellen Migrationsansturm gibt es keine belastbaren Belege.

Dennoch ergibt sich eine auffällige zeitliche Abfolge:

Die Beziehungen zwischen Spanien und den USA verschlechtern sich.

Spanien gerät wegen seiner Haltung zum Gazakrieg in einen offenen Konflikt mit Israel.

Ein Ausschuss des US-Kongresses übernimmt in einem offiziellen Bericht eine Formulierung, die Marokkos Anspruch auf Ceuta und Melilla aufgreift.

Kurz darauf erlebt Ceuta einen historischen Zustrom von Migranten.

Jedes dieser Ereignisse lässt sich für sich allein erklären. Zusammengenommen ergeben sie jedoch ein Bild, das Fragen aufwirft und nach genauer Beobachtung verlangt. Ob es sich um eine außergewöhnliche Verkettung politischer Entwicklungen handelt oder ob verschiedene geopolitische Interessen hier gleichzeitig wirksam werden, lässt sich derzeit nicht abschließend beantworten.

Fest steht jedoch: Der Zeitpunkt ist ungewöhnlich – und gerade in der internationalen Politik sind ungewöhnliche zeitliche Überschneidungen oft Anlass für eine genauere Analyse, auch wenn sie für sich genommen noch keinen Beweis für einen Zusammenhang darstellen.