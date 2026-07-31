Netanjahu und Lindsey Graham verschworen sich, Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen Khan zu nutzen, um Haftbefehle zu verzögern

Aufnahmen aus dem Jahr 2024 werfen neue Fragen über eine Einschüchterungskampagne gegen Khan auf, der vergangene Woche als Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs abgesetzt wurde.

Imran Mulla

US-Senator Lindsey Graham und Benjamin Netanjahu verschworen sich, Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, zu nutzen, um den Haftbefehl des Gerichts gegen den israelischen Premierminister hinauszuzögern. Das geht aus neuen Enthüllungen hervor.

Die Enthüllung wirft weitere Fragen über eine sich verschärfende Einschüchterungskampagne auf, die Middle East Eye bereits im vergangenen Jahr dokumentierte. Diese richtete sich gegen Khan und den IStGH wegen der Bemühungen seiner Behörde, israelische Minister wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen strafrechtlich zu verfolgen.

Die Enthüllung erfolgt nach Grahams Tod Anfang dieses Monats und nachdem Khan am vergangenen Freitag durch eine Abstimmung der Mitgliedstaaten des Gerichts als Chefankläger des IStGH abgesetzt wurde.

Über das Gespräch berichtete diese Woche die New York Times. Es stammt aus Aufnahmen des britischen Filmemachers Alex Holder, der Graham drei Jahre lang für eine Dokumentation über dessen Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump und Netanjahu begleitete.

Das Telefonat fand am 29. Oktober 2024 statt – nur wenige Wochen bevor die Richter des IStGH bekannt gaben, Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Joaw Gallant zu erlassen.

Khan hatte die Haftbefehle bereits im Mai 2024 beantragt.

Netanjahu erklärte Graham, die IStGH-Richter würden „sehr bald eine Entscheidung treffen“.

Der israelische Premierminister sagte anschließend, Khan sehe sich Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gegenüber. Er erklärte Graham, „die große Wolke“, die dadurch entstanden sei, könne helfen, den Haftbefehl gegen ihn zu verzögern.

„Es ist möglich, beim Gericht zu beantragen: ‚Okay, wir möchten, dass dies überprüft wird, bevor Sie irgendetwas unternehmen, bevor Sie einen Haftbefehl erlassen. Der gesamte Prozess muss überprüft werden‘“, sagte er.

Netanjahu erklärte weiter, „diese Wolke oder dieser Makel muss beseitigt werden“.

Er fügte hinzu: „Ich schlage vor, dass Sie einen Brief schicken, vielleicht gemeinsam mit einigen anderen Senatoren.“ Graham antwortete, er werde versuchen, auch Demokraten dafür zu gewinnen.

„Ich sollte tonnenweise Schekel bekommen“

In einem zweiten Telefonat später am selben Tag sagte Graham: „Wir haben sie beide“, offenbar mit Bezug auf die beiden demokratischen Senatoren Richard Blumenthal und Ben Cardin. Er fügte hinzu: „Schicken Sie mir einfach, was Sie sagen möchten.“

Graham scherzte gegenüber Netanjahu, dieser solle „mich für das alles bezahlen. Ich sollte tonnenweise Schekel bekommen.“

Er ergänzte, dafür reiche „mehr als ein Abendessen“ und bat Netanjahu, Blumenthal und Cardin anzurufen und ihnen dafür zu danken, dass sie „vernünftig“ gewesen seien und außerdem versucht hätten, bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu helfen.

Der Brief wurde am 1. November verschickt und trug auch die Unterschriften von Blumenthal und Cardin.

Er konnte die IStGH-Richter jedoch nicht daran hindern, am 21. November Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant sowie gegen drei Hamas-Funktionäre zu erlassen.

Die beiden Senatoren beantworteten Anfragen der New York Times nicht.

Netanjahu machte Vorwürfe gegen Khan öffentlich

Netanjahu und weitere israelische Minister hatten zuvor behauptet, Khan habe die Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant genutzt, um von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens abzulenken.

Wie jedoch eine Untersuchung von Middle East Eye im vergangenen Jahr ergab, hatte Khan die Vereinigten Staaten bereits Wochen vor Bekanntwerden dieser Vorwürfe über seine Absicht informiert, die Haftbefehle zu beantragen.

MEE berichtete bereits früher, dass Graham eine bedeutende Rolle dabei spielte, Druck auf Khan wegen dessen Ermittlungen gegen Israel auszuüben.

Am 1. Mai 2024, noch bevor die Haftbefehle beantragt wurden, führte Khan eine Telefonkonferenz mit ranghohen IStGH-Vertretern, Graham und einer parteiübergreifenden Gruppe von Senatoren.

Nach Unterlagen, die Middle East Eye eingesehen hat, sagte Graham zu Khan, sollte dieser die Haftbefehle weiterverfolgen, dann könne er „die Geiseln auch gleich selbst erschießen“ und „wir werden Sanktionen gegen Sie verhängen“.

Außerdem erklärte Graham, der IStGH sei „für Afrika und Schläger wie [den russischen Präsidenten Wladimir] Putin geschaffen worden, nicht für Demokratien wie Israel“.

Der britische Jurist Andrew Cayley, der die Palästina-Ermittlungen des IStGH leitete, sagte der Zeitung Observer im vergangenen Jahr, Graham habe „uns angeschrien“.

In einer späteren Stellungnahme erklärte Graham, die inzwischen öffentlich gewordenen Vorwürfe gegen Khan hätten einen moralischen Schatten auf dessen Antrag auf Haftbefehle gegen israelische Verantwortliche geworfen.

Er sagte, die Senatoren hätten Khan aufgefordert, „den Grundsatz der Komplementarität zu respektieren und sich in gutem Glauben mit israelischen Behörden auseinanderzusetzen, bevor Entscheidungen gegen den Staat Israel getroffen werden“.

Kontroverse um Khans Absetzung

82 der 125 Mitgliedstaaten des Gerichts stimmten am vergangenen Freitag in geheimer Abstimmung am UN-Hauptquartier in New York dafür, Khan wegen der Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens als Chefankläger abzusetzen.

Im März war Khan, der sämtliche Vorwürfe zurückweist, von einem Richtergremium freigesprochen worden. Das Gremium war vom Präsidium der Versammlung der Vertragsstaaten (Assembly of State Parties, ASP) eingesetzt worden, um eine UN-Untersuchung zu den Vorwürfen zu überprüfen.

Die Richter kamen einstimmig zu dem Schluss, dass die Ergebnisse der UN-Ermittler „kein Fehlverhalten oder eine Pflichtverletzung nach dem maßgeblichen Regelwerk belegen“.

Eine Gruppe überwiegend westlicher und europäischer Mitgliedstaaten des ASP-Präsidiums entschied jedoch, die Bewertung der Richter zu ignorieren und auf Grundlage des UN-Berichts eine eigene Schlussfolgerung zu ziehen.

Das Präsidium erklärte daraufhin vergangenen Monat, Khan habe „eine sexuelle Beziehung“ mit der Beschwerdeführerin unterhalten. Aufgrund des bestehenden Machtgefälles könne „eine sexuelle Beziehung niemals angemessen sein“.

„Khans Absetzung passt nahtlos zu den Bemühungen, Netanjahus Haftbefehl zu neutralisieren.“

— Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete

Khan bestreitet, dass überhaupt eine sexuelle Beziehung stattgefunden habe. Die Darstellung der Beschwerdeführerin, die im Mittelpunkt der UN-Untersuchung stand, bezog sich auf Vorwürfe nicht einvernehmlichen Verhaltens.

Die Abstimmung am Freitag war der Abschluss eines 18 Monate dauernden Disziplinarverfahrens gegen Khan, das von palästinensischen Menschenrechtsgruppen, ehemaligen Richtern und Khans Anwälten als politisiert bezeichnet wurde.

Francesca Albanese schrieb am vergangenen Samstag auf X:

„Khans Absetzung passt nahtlos zu den Bemühungen, Netanjahus Haftbefehl zu neutralisieren. Zufall ist ein Luxus, den sich das Völkerrecht nicht länger leisten kann.“

Netanjahu begrüßte die Entscheidung und erklärte, er habe mit US-Außenminister Marco Rubio darüber gesprochen, dem IStGH den „Todesstoß“ zu versetzen.

„Er bekräftigte erneut Amerikas Entschlossenheit, entschieden gegen diese Institution vorzugehen – eine Institution, die die Gerechtigkeit untergräbt, demokratische und souveräne Staaten angreift und deren Sicherheit den Entscheidungen nicht rechenschaftspflichtiger und korrupter Beamter in Den Haag unterordnen will“, schrieb Netanjahu.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf anonyme israelische Regierungsvertreter, eine vom israelischen Außenminister Gideon Saar eingerichtete Arbeitsgruppe habe Mitgliedstaaten des IStGH dazu bewegt, gegen Khan zu stimmen.

Khan, seine beiden Stellvertreter sowie mehrere Richter wurden bereits im vergangenen Jahr von den Vereinigten Staaten mit Sanktionen belegt.

Rubio erklärte Anfang dieses Monats, Washington werde den Internationalen Strafgerichtshof „Stein für Stein auseinandernehmen – wenn nötig“.