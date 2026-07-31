War der Drohnenangriff auf einen US-LNG-Tanker in Ägypten eine Operation unter falscher Flagge?

Larry C. Johnson

Die kurze Antwort lautet: Ich glaube schon.

Am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, gegen 15.20 Uhr MEZ traf eine Drohne die Energos Winter – eine unter der Flagge der Marshallinseln fahrende schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) im Besitz des US-Unternehmens New Fortress Energy – an ihrer Steuerbordseite im ägyptischen Mittelmeerhafen Damietta im nördlichen Nildelta.

Das Feuer griff auf einen nahe gelegenen, unter der Flagge Bermudas fahrenden LNG-Tanker, die Gaslog Salem, über. Beide Besatzungen wurden evakuiert, der Brand wurde unter Kontrolle gebracht, und es wurden keine Verletzten gemeldet. Beide Schiffe wurden anschließend zur Begutachtung vor die Küste verlegt; die Energos Winter wurde von der Kaimauer weggezogen, bevor das Feuer vollständig gelöscht war.

Die ägyptischen Einsatzkräfte im Hafen waren sowohl von der Landseite als auch mit Lösch- und Rettungsschleppern schnell vor Ort. Mehrere Berichte schreiben ihnen zu, eine wesentlich größere Katastrophe verhindert zu haben – ein Übergreifen des Feuers auf die Terminalinfrastruktur oder ein vollständiger Brand eines der beiden LNG-Schiffsrümpfe wäre katastrophal gewesen. Ägyptens Erdölminister Karim Badawi reiste persönlich zum Hafen, um den Einsatz zu überwachen.

CNBC und CNN stellten diesen Angriff als Teil einer sich ausweitenden Kampagne gegen Energieinfrastruktur dar und machten dabei indirekt den Iran verantwortlich: Iran, die Huthis und irakische Milizen haben ihre Angriffe ausgeweitet, wobei mit dem Iran verbündete irakische Milizen in derselben Woche Drohnen gegen Ölinfrastruktur in Riad und in der Ostprovinz Saudi-Arabiens einsetzten. Der Angriff von Damietta wurde von vielen im Westen als Ausweitung dieser Kampagne vom Öl im Persischen Golf auf Gas im Mittelmeer betrachtet.

Ich glaube, der Angriff in Damietta war eine israelische Operation unter falscher Flagge, die darauf abzielte, Spannungen zwischen Kairo und Teheran zu schüren. Der Iran bereitete unbeabsichtigt den Boden für eine solche Darstellung.

Zwei Tage vor dem Drohnenangriff sendete das iranische Staatsfernsehen einen Beitrag über Vergeltung gegen die Ukraine. Darin wurde eine Karte mit mehreren möglichen Zielen gezeigt, die mit der europäischen Energieinfrastruktur verbunden waren. Auf der Karte war auch Damietta mit einer Markierung versehen, unter Hinweis auf seine LNG-Kapazität von 5,2 Millionen Tonnen pro Jahr und mit der Beschreibung als „Tor für Gasexporte nach Europa“.

Damietta stand nicht im Mittelpunkt der Sendung und wurde lediglich als eines von mehreren möglichen Zielen genannt. Alles, was darüber hinausgeht – also die Behauptung, dass diese Karte einer iranischen Bekennung oder Zusage gleichkomme, Damietta anzugreifen –, ist eine darauf aufgebaute Schlussfolgerung. Der entscheidende Punkt bei dieser Darstellung lautet: Der genannte Feind war die Ukraine, nicht die USA oder Ägypten.

Viele im Westen zeigten schnell mit dem Finger auf den Iran. Ägyptens Informationsminister widersprach jedoch in einem Interview mit Al Arabiya der Behauptung des Wall Street Journal, die ägyptische Regierung halte den Iran für den Drohnenangriff auf die beiden Schiffe im Hafen von Damietta verantwortlich.

Irans Außenminister Araghtschi veröffentlichte eine Erklärung, in der er darauf bestand, dass der Iran nicht verantwortlich sei und es sich um eine israelische Operation unter falscher Flagge gehandelt habe, mit der versucht werden solle, Ägypten in eine antiiranische Koalition hineinzuziehen. Ich glaube, dass Araghtschi recht hat.

Man muss dem Mossad zugutehalten, dass er die iranischen Medien überwacht und die Nachrichtensendung ausgenutzt hat, um schnell einen Vorfall zu inszenieren, der den Schatten des Verdachts auf den Iran werfen würde – allein aufgrund jener Nachrichtensendung, in der Damietta als eines von vielen möglichen Zielen für Vergeltungsmaßnahmen gegen die Ukraine aufgeführt worden war.

Für eine Organisation wie den Mossad ist es sehr einfach, einen solchen Drohnenangriff innerhalb von zwei Tagen durchzuführen … Schuld durch Assoziation.

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