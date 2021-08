„Es kommen immer mehr Menschen hierhin, die nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten haben“

Uns wurde ein Bericht eines Mannes auf Facebook zugeschickt, der die dramatischen Folgen einer Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Moderna beschreibt. Die Beiträge sind so beeindruckend, dass wir sie hier veröffentlichen wollen.

In bislang drei Beiträgen beschreibt Frank Mombauer die Impfnebenwirkungen mit Einlieferung in eine Gummersbacher Klinik und die anschließende Genesung in einer Reha-Einrichtung. Dort bemerkte er, dass Impfnebenwirkungen nicht so selten sind, wie es die Quantitätsmedien uns glauben lassen wollen. Aber der Reihe nach.

Frank Mombauer wurde am 11.07.2021 geimpft, einen Tag später schreibt er: