G20-Länder diskutieren über digitale Identität und digitale Verwaltung

Die für Digitales zuständigen Minister der G20-Länder trafen sich am Freitag in Triest zu Sitzungen über digitale Verwaltung und die Ermöglichung der digitalen Transformation. Es wird erwartet, dass die Treffen in einer Erklärung der Minister gipfeln werden.

Die Sektion „Digitale Regierung“ wird sich auf die Rolle der digitalen Identität als Instrument zur Identifizierung der eigenen Person und für den Zugang zu digitalen Diensten konzentrieren.

„Sichere und datenschutzkonforme digitale Identitätslösungen erleichtern die kontinuierliche und zuverlässige Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und ermöglichen die volle Teilhabe an der Gesellschaft“, heißt es in der Mitteilung der italienischen G20-Präsidentschaft.

Die Treffen setzen den im Februar 2021 begonnenen Dialog zwischen den Mitgliedsstaaten fort, um eine wirksame internationale Reaktion auf die Covid-19-Pandemie zu gewährleisten. Die G20-Taskforce für digitale Wirtschaft (DEFF) wurde mit Arbeitsgruppen zu Bildung und Finanzen eingerichtet.

Die italienische Ratspräsidentschaft fördert den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern, einschließlich bewährter Praktiken für die Transformation von Regierungen, die optimale Nutzung von Daten und digitalen Technologien wie künstlicher Intelligenz.

Es wird erwartet, dass das Ministertreffen in Triest zur Veröffentlichung der „Erklärung der G20-Minister für Digitales“ führen wird. Die G20 hat kürzlich die G20-Leitlinien für die Zukunft des Tourismus in Rom veröffentlicht, die auch digitale Identität, Biometrie und kontaktlose Transaktionen umfassen, um nahtloses Reisen als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie zu fördern.