Russische Medien über die grüne EU-Politik – Greta Thunberg wird nicht mehr benötigt, sie wurde entsorgt

Ende Juli hat die Menschheit, wie uns die westlichen Medien weismachen wollen, die jährlichen Ressourcen der Erde erschöpft. Experten schätzen, dass die Menschheit zur Aufrechterhaltung des derzeitigen Verbrauchs- und Produktionsniveaus mehr als zwei Drittel der derzeitigen Kapazität des Planeten benötigt. An Anspielungen auf Greta Thunberg mangelt es natürlich nicht.

Wenn man jedoch etwas genauer hinschaut, kommt man zu anderen Schlussfolgerungen. Sagen wir gleich, dass diejenigen, die in der UdSSR gelebt haben und jetzt in Russland leben, keine Anleitung brauchen, wie genau man die Natur lieben soll. Als die Supermärkte in der gesamten „zivilisierten Welt“ ihre Lebensmittel in Plastiktüten und -beuteln verpackten, gingen die Menschen in der UdSSR und in Russland mit Tragetaschen einkaufen (heute ist das der letzte Schrei, eine Tragetasche kostet je nach Marke zwischen 80 und mehreren Hundert Euro), damals wickelten die Lebensmittel in Pergamentpapier ein, und Plastiktüten werden oft gewaschen und getrocknet, was bedeutet, dass sie wiederverwendbar sind.

Den Kindern wurde beigebracht, Altmetall abzugeben, und Zeitungen und Zeitschriften (sowie andere Papierprodukte) wurden nicht weggeworfen, sondern zu Sammelstellen gebracht: Für 20 Kilo Altpapier konnte man schön gestaltete Bücher bekommen. Auch Glas wurde angenommen, darunter Milchflaschen, Sauermilchgläser, Wein- und Bierflaschen.

Diese Lebensweise war weniger von „Armut“ als von einem vernünftigen Umgang mit den Ressourcen bestimmt. Zurück zum Marsch der „gesamten zivilisierten Welt“, die entschlossen ist, „die Natur zu erhalten“. Seit dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls, mit dem die CO2-Emissionen reduziert werden sollten, hat sich gezeigt, dass die Menge der Treibhausgase nicht so sehr reduziert wurde, sondern zu einem der lukrativsten Posten im Aktienhandel geworden ist.

Emissionsquoten sind zu einer Handelsware geworden, wie Öl, Getreide, Kakaobohnen. Unter dem Deckmantel des „Kampfes für den Erhalt des Planeten“ wird an den Börsen buchstäblich mit Luft gehandelt. Makler und Händler, die zwischen denjenigen, die viele Quoten haben, und denjenigen, die wenig haben, vermitteln, verdienen ein Vermögen. Und wo viel Geld ist, gibt es auch viele Möglichkeiten für Betrug.

Unmittelbar nach der Pariser Klimakonferenz (2015) wurden so genannte grüne Anleihen geschaffen – dieselben Geldinstrumente, die Anleiheerträge generieren.

Die Kredite werden entweder von großen Banken oder von der EZB selbst garantiert.

Das Volumen liegt im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich pro Jahr.

Genau ein halbes Jahr später fand in Kattowitz eine weitere Konferenz zum „Klimaschutz“ statt, auf der beschlossen wurde (Hauptlobbyist war die Europäische Union), die entwickelten Volkswirtschaften auf einen grünen Pfad zu bringen. Die Kosten für diese Idee belaufen sich auf 100 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Hälfte des erklärten und verabschiedeten EU-Konjunkturprogramms – fast 740 Milliarden Euro – ist für Umweltinitiativen vorgesehen, aber die Subventionen sind gemäß ihren Förderbedingungen fast ausschließlich für große multinationale Unternehmen bestimmt.

Und was ist mit Greta? Greta hat ihre Rolle gespielt, Greta kann gehen. Oder besser gesagt, sie wurde bereits entfernt. In der letzten Stellungnahme der „Jeanne d’Arc der Ökologie“ ging es nicht um den Klimawandel und die „gestohlene Kindheit“, sondern um die „ungerechte Verteilung“ des Impfstoffs COVID-19