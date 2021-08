Bahn frei für den Spitzel-Staat

Selbst Behörden die traditionell nicht mit der Geheimdienstgemeinde verbunden waren, sind nun Teil des wachsenden Regierungsnetzwerks aus Spitzeln und Spionen.

Von Jonas E. Alexis

Übersetzung©: : Andreas : Ungerer

5. August 2021, Veterans Today

Einführung von Jonas E. Alexis, Redakteur bei Veterans Today.

JEA:

Was, wenn Sie in einer Welt lebten, in der Redefreiheit oder auch nur Meinungsfreiheit aufgrund einer Informationsflut einfach verboten ist? Was, wenn Sie von der Gedankenpolizei bedroht würden, die Ihnen ständig erklärt, daß Sie bestimmte Themen nicht ansprechen dürfen? Wäre das nicht ein klassisches Beispiel für die Welt, die George Orwell in 1984 beschreibt?

Sollten Sie George Orwells 1984 bisher noch nicht gelesen haben, ist es noch nicht zu spät dafür, sich eine Ausgabe* davon zu besorgen und noch vor dem Ende des Sommers die Hausaufgabe zu machen.

„Sie sind der Meinung,“ fragt O’Brien seinen Protagonisten, „daß die Vergangenheit tatsächlich existiert?“ O’Brien, der Hauptwidersacher in 1984, verachtet Winston dafür, kein „Metaphysiker“ zu sein, weil Winston zu lange benötigt, um eine ernsthafte Frage zu beantworten. „O’Brien lächelte leise. ‚Sie sind kein Metaphysiker, Winston‘, sagte er. ‚Bis jetzt hatten Sie nie in Betracht gezogen, was mit Existenz gemeint ist.’“



Offensichtlich stellt O’Brien, der sich als Teil von Big Brother entpuppt, hier ein immerwährendes