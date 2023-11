Es scheint, dass wir ein großes Problem mit den Banken haben

Von Michael Snyder

In den letzten Wochen gab es zahlreiche aufsehenerregende „Pannen“ bei Banken, Konten wurden ohne Vorwarnung in einem schwindelerregenden Tempo im ganzen Land geschlossen, und immer mehr Institute geraten in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Eine Zeit lang habe ich einige dieser Berichte ignoriert, weil ich dachte, es handele sich um Einzelfälle. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt und die Dinge aus einem größeren Blickwinkel betrachtet, scheint es wirklich so zu sein, dass wir ein großes Problem mit den Banken haben.

Laut CNN waren am Freitag viele unserer größten Banken „von Verzögerungen bei der Einzahlung betroffen“…

Nach Angaben der Federal Reserve waren mehrere US-Banken am Freitag von Verzögerungen bei der Einzahlung von Geldern betroffen, die durch einen Fehler in einem Zahlungsverkehrsnetz verursacht wurden. Bei der Clearingstelle, die das Automated Clearing House-System betreibt, mit dem sich die Banken gegenseitig elektronische Zahlungen übermitteln können, kam es zu einem Verarbeitungsfehler bei einer Reihe von Banktransaktionen. Die Banken übermitteln über das ACH-System alle Arten von Zahlungen, von der direkten Einzahlung von Gehaltsschecks bis hin zur Bezahlung von Hypotheken und Rechnungen von Versorgungsunternehmen.

Dies führte zu einer enormen Verzweiflung, weil die Gehaltsschecks auf den Konten vieler Menschen nicht auftauchten.

Und wenn man bedenkt, dass mehr als 60 Prozent der Menschen in diesem Land von einem Gehaltsscheck zum nächsten leben, ist das eine große Sache.

Unglaublicherweise versuchen einige Banken immer noch, das Problem zu lösen. Es folgt eine Nachricht, die die PNC Bank am Sonntag auf Twitter veröffentlichte…

Guten Morgen, Amy. Aufgrund einer branchenweiten Verzögerung bei ACH-Transaktionen des Bundes wurden einige ACH-Gutschriften und -Lastschriften, einschließlich einiger Direkteinzahlungen, nicht verarbeitet. Wir empfehlen Ihnen, sich für weitere Informationen an Ihren Arbeitgeber oder ACH-Anbieter zu wenden. Wir danken Ihnen.

In diesem Jahr gab es so viele „Pannen“ bei den Banken.

Warum also passiert das jetzt?

Könnte dieser jüngste Vorfall durch einen Cyberangriff verursacht worden sein?

Ich wünschte, ich hätte Antworten auf diese Fragen.

In der Zwischenzeit schließen Banken überall in den USA plötzlich Tausende von Konten ohne jede Vorwarnung…

Die Gründe sind unterschiedlich, aber die Szene, die sich abspielt, ist fast immer die gleiche. Bankkunden erhalten einen Brief, in dem ihnen mitgeteilt wird, dass ihr Institut alle Giro- und Sparkonten schließt. Auch ihre Debit- und Kreditkarten werden geschlossen. Die Erklärung, wenn es denn eine gibt, entbehrt in der Regel jeglicher nützlicher Details.

Können Sie sich vorstellen, wie Sie sich fühlen würden, wenn Ihre Karten plötzlich nicht mehr funktionieren würden und Sie keinen Zugriff auf Ihr Geld hätten?

Gegenwärtig erleben wir einen Tsunami von „De-Risking“ durch die Banken, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben…

Vielleicht sehen die Kunden den Brief aber auch gar nicht oder bekommen ihn gar nicht erst. Stattdessen stellen sie fest, dass ihre Konten nicht mehr funktionieren, während sie im Lebensmittelgeschäft, am Mietwagenschalter oder bei A.T.M. sind. „Oh, nein, das tut uns leid“, sagen sie. „Wir werden alles tun, was wir können, um das Problem zu lösen. Doch dann kommt die verräterische Pause und der Wechsel im Tonfall. „Gemäß Ihrer Kontovereinbarung können wir Ihr Konto jederzeit aus beliebigen Gründen schließen“, heißt es dann oft. Diese Situationen bezeichnen die Banken als „Ausstieg“ oder „De-Risking“.

Für mich ist dies einer der alarmierendsten Finanztrends, die ich seit Langem gesehen habe.

Zu allem Überfluss ist die Citizens Bank in Iowa bereits die sechste US-Bank, die in diesem Jahr in Konkurs geht. Das Folgende stammt aus einer Pressemitteilung der FDIC…

Die Citizens Bank, Sac City, Iowa, wurde heute von der Iowa Division of Banking geschlossen, die die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zum Insolvenzverwalter ernannte. Um die Einleger zu schützen, hat die FDIC mit der Iowa Trust & Savings Bank, Emmetsburg, Iowa, einen Kauf- und Übernahmevertrag geschlossen, um alle Einlagen der Citizens Bank zu übernehmen. Die beiden Filialen der Citizens Bank werden am Montag als Filialen der Iowa Trust & Savings Bank zu den üblichen Geschäftszeiten wiedereröffnet. Heute Abend und über das Wochenende können die Kunden der Citizens Bank auf ihr Geld zugreifen, indem sie Schecks ausstellen oder Geldautomaten und Debitkarten benutzen. Auf die Bank gezogene Schecks werden weiterhin bearbeitet. Darlehenskunden sollten ihre Zahlungen wie gewohnt leisten. Die Einleger der Citizens Bank werden zu Einlegern der Iowa Trust & Savings Bank, so dass die Kunden ihre Bankverbindung nicht ändern müssen, um ihren Einlagenversicherungsschutz zu behalten. Die Kunden der Citizens Bank sollten weiterhin ihre bisherige Zweigstelle nutzen, bis sie von der Iowa Trust & Savings Bank die Mitteilung erhalten, dass sie die Systemumstellung abgeschlossen hat, damit ihre Zweigstellen auch ihre Konten bearbeiten können. Zum 30. September 2023 verfügte die Citizens Bank über eine Bilanzsumme von rund 66 Mio. USD und Einlagen in Höhe von 59 Mio. USD. Zusätzlich zur Übernahme aller Einlagen erklärte sich die Iowa Trust & Savings Bank bereit, im Wesentlichen alle Vermögenswerte der gescheiterten Bank zu erwerben.

Die US-Banken sitzen auf einem absolut kolossalen Berg von nicht realisierten Verlusten.

Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis noch mehr scheitern.

Und auch andere Arten von Finanzinstituten stehen auf wackligen Beinen.

So hat das größte börsennotierte Maklerunternehmen des Landes damit begonnen, eine große Zahl von Mitarbeitern zu entlassen…

Charles Schwab hat am Montag damit begonnen, unternehmensweit Mitarbeiter zu entlassen. Schwab, der größte börsennotierte US-Broker, gab in einer internen Mitteilung, die das Wall Street Journal einsehen konnte, nicht bekannt, wie viele Mitarbeiter betroffen waren. Einige der verbleibenden Mitarbeiter werden der Mitteilung zufolge neue Stellen oder Manager erhalten.

Natürlich nehmen die Entlassungen von Küste zu Küste an Fahrt auf.

Laut Zero Hedge ist die Zahl der beschäftigten Amerikaner im letzten Monat um 348.000 gesunken…

Ja, die Lohnsumme mag immer noch positiv sein, aber die tatsächliche Veränderung der monatlichen Beschäftigung ist es nicht. Tatsächlich ist die Zahl der amerikanischen Arbeitgeber im Oktober um 348.000 zurückgegangen (laut Haushaltsumfrage). Dies war der zweite negative Wert in diesem Jahr und der siebte negative Beschäftigungsmonat seit dem Kovid-Crash. Ironischerweise gab es seither nur einen einzigen negativen Beschäftigungsmonat, was insofern Sinn ergibt, als die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft weitaus ungenauer ist und aufgrund ihrer marktbeeinflussenden Eigenschaften viel stärker manipuliert wird. Der Einbruch der Beschäftigung in Verbindung mit dem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahlen (um 146 000) ist auch der Grund für den unerwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote.

Überall um uns herum bricht wirtschaftlicher Aufruhr aus, und noch viel mehr Chaos ist im Anmarsch.

Ich hoffe also, dass Sie sich auf sehr harte wirtschaftliche Zeiten eingestellt haben, denn das Tempo des Wandels wird sich fortan nur noch beschleunigen.