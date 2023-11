Warum nehmen die USA den Iran ins Visier?

Am 26. Oktober hat das US-Militär angeblich Angriffe gegen vom Iran unterstützte Milizen in Syrien und im Irak geflogen. Dies geschah angeblich als Reaktion auf Angriffe auf US-Streitkräfte in Syrien und im Irak. Am 27. Oktober habe US-Präsident Joe Biden in einer direkten Botschaft an den obersten Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, vor den Folgen der iranischen Unterstützung für die Gruppen gewarnt, die die US-Streitkräfte angreifen. Diese Auseinandersetzungen und Angriffe haben einen geopolitischen Hintergrund. Joe Biden erklärte kürzlich, der Hauptgrund für den Krieg der Hamas gegen Israel sei ein konzertierter internationaler Versuch, den Wirtschaftskorridor Indien-Nahost-Europa zu gefährden. In diesem Zusammenhang sieht Biden auch die Angriffe der vom Iran unterstützten Milizen auf die US-Streitkräfte in Syrien und im Irak als Teil eines umfassenderen iranischen Versuchs, einen neuen Krieg in der Region zu beginnen. Dies ist jedoch eine unlogische Sichtweise, die die wahren Absichten Washingtons eher verschleiert als aufdeckt.

Es ist mittlerweile offensichtlich, dass sich die USA standhaft gegen Versuche eines weitreichenden Waffenstillstands in Gaza gestellt haben. Stattdessen halten sie unbeirrt an der Verteidigung Israels fest, auf sein Selbstverteidigungsrecht zu pochen – trotz des klaren Bewusstseins in Washington über die tödlichen Auswirkungen dieser Politik auf zahllose Unschuldige. Diese hartnäckige Haltung der USA trägt zur Verschärfung der regionalen Spannungen bei und könnte andere Nationen zu einschneidenden Reaktionen veranlassen. Durch diese unerschütterliche Unterstützung für Israel provoziert Washington eine Atmosphäre, in der ein umfassenderer Konflikt immer wahrscheinlicher – vielleicht sogar unausweichlich – scheint, mit potenziell katastrophalen Konsequenzen für die gesamte Region.

Warum ist die ganze Region für Washington so wichtig? In den vergangenen Jahren ist der Einfluss Washingtons im Nahen Osten deutlich zurückgegangen. Dies geschah vor dem Hintergrund des gleichzeitigen Wiedererstarkens Chinas und Russlands. Den USA ist es wiederholt nicht gelungen, Saudi-Arabien dazu zu bewegen, seine Ölproduktion zu erhöhen, um den Ölpreis zu senken. Trotz gegenteiliger Bemühungen der USA ist es Peking gelungen, eine Normalisierung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu vermitteln. Und trotz zahlreicher Bemühungen ist es Washington nicht gelungen, Saudi-Arabien zum Beitritt zum Abraham-Abkommen zu bewegen.

Der sich neu formierende Nahe Osten befindet sich somit in einer für Washington schwer manipulierbaren Verfassung. Für die USA ist es daher von entscheidender Bedeutung, diesen Nahen Osten zum Scheitern zu bringen, um zu verhindern, dass er zu einem wichtigen Verbündeten Chinas und Russlands wird. Ein militärischer Konflikt mit dem Iran, entweder in Syrien und im Irak oder in Form eines direkten Angriffs auf den Iran, würde die Politik des neuen Nahen Ostens um Jahrzehnte zurückwerfen.

Während ein direkter Krieg mit dem Iran, d.h. ein Angriff der USA auf den Iran, derzeit unwahrscheinlich erscheint, ist ein alternatives Szenario möglich. Dieses Szenario beinhaltet eine Beteiligung der Hisbollah am Gaza-Krieg gegen Israel. Iranische Offizielle haben wiederholt davor gewarnt, dass dieses Szenario nicht unmöglich sei und eine Fortsetzung der Mordserie es unausweichlich machen würde. Zwar hat der Iran bisher keine Anzeichen dafür geliefert, dass die Hisbollah bereits involviert ist, und weder Israel noch Washington haben den Iran beschuldigt, Israel über die Hisbollah anzugreifen.

Aber auch wenn es bisher nicht dazu gekommen ist, sieht Washington, dass der Nahe Osten durch den Krieg seiner gewohnten Kontrolle entgleitet. Noch wichtiger ist die Erkenntnis, dass die Friedensstiftung im Nahen Osten nicht mehr von den USA ausgehen wird. Russland und China engagieren sich zunehmend als Vermittler in der Krise. Sie werden auch von vielen arabischen Staaten unterstützt. In der jüngsten Sitzung des UN-Sicherheitsrates unterstützten die Vereinigten Arabischen Emirate, die zu den Unterzeichnern des Abraham-Abkommens gehören, den russischen Resolutionsentwurf und lehnten den von Washington vorgelegten ab. In einer gemeinsamen Erklärung forderten zahlreiche Staaten des Nahen Ostens – Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Bahrain, Oman, Katar, Kuwait und Marokko – einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand. In der Erklärung wurden die USA und ihre Unterstützung für Israel kritisiert und festgestellt, dass Israels „Recht auf Selbstverteidigung … nicht die eklatanten Verletzungen des humanitären Völkerrechts“ rechtfertige.

Der Nahe Osten ist eindeutig unzufrieden mit Washington und scheint sich von den USA zu distanzieren. Was kann Washington tun, um diesen Trend zu stoppen – und vielleicht sogar umzukehren? Dem Iran die Schuld geben.

Indem sie dem Iran die Schuld geben, können die USA viele Probleme gleichzeitig angehen. Erstens wird der Iran – und nicht Israel – für den Gaza-Krieg verantwortlich gemacht (weil der Iran, unterstützt von China und Russland, den besagten Wirtschaftskorridor sabotieren wollte). Zweitens hofft Washington, durch die Darstellung des Iran als Unruhestifter die sunnitischen arabischen Staaten davon überzeugen zu können, dass eine Normalisierung der Beziehungen zum Iran problematisch ist und dem schiitischen Iran aufgrund seiner expansionistischen Politik und der inhärenten ideologischen Differenzen nicht zu trauen ist. Drittens müssen die sunnitischen arabischen Staaten das Ausmaß ihrer Beziehungen zu Peking und Moskau überprüfen, da der Iran von China und Russland unterstützt wird und diese „Achse“ für Unruhe im Nahen Osten sorgt. Durch die „logische“ Annäherung all dieser Fragen hofft Washington, die Geopolitik des Nahen Ostens zu seinen Gunsten umzugestalten.

Kann Washington dies erreichen? Das ist eine umstrittene Frage. Aber Washingtons Absichten haben einen Verbündeten am rechten Rand in Jerusalem, der seine eigenen innenpolitischen Zwänge hat. Auch Joe Biden hat innenpolitische Zwänge. Er kann es sich politisch nicht leisten, den Eindruck zu erwecken, dass die USA unter seiner Führung sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine verlieren. Das wäre katastrophal für seine Wiederwahl im nächsten Jahr.

*

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.