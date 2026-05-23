Es sieht so aus, als würden die CIA-Analysten in Bezug auf den Iran ziemlich gute Arbeit leisten

Von Larry C. Johnson

Bis vor kurzem hatte ich ernsthafte Bedenken, dass meine alte Truppe, also die CIA, ihrer Aufgabe, dem Präsidenten genaue Analysen zu liefern, nicht gerecht wurde. Es sieht so aus, als seien meine Bedenken unbegründet gewesen. Zwar gab es in der Geschichte der CIA einige wenige Fälle, in denen die Analysten der damaligen Regierung das sagten, was der Präsident ihrer Meinung nach hören wollte, doch das häufigere Problem ist, dass die CIA-Analysten dem Präsidenten einen Strich durch die Rechnung machen und ihre Analysen ignoriert werden. Das scheint derzeit im Fall des Iran der Fall zu sein.

Bevor ich näher darauf eingehe, was die CIA über den Krieg im Iran gesagt hat, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die jüngste Erklärung des Chefs der Marineoperationen – Daryl Caudle – zur Straße von Hormus lenken:

Wenn wir versuchen, Begleitaufgaben zu übernehmen – wir haben uns damit befasst. Das ist in dieser engen Meerenge eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wenn sie umkämpft ist. Wir müssen erst einen Zustand erreichen, in dem diese Meerenge offen ist und ein allgemein akzeptierter Waffenstillstand herrscht, bevor dies in großem Umfang umgesetzt werden kann. Die Bereitstellung von Begleitschutz durch eine umkämpfte Meerenge würde meiner militärischen Einschätzung nach die Kapazitäten der Marine übersteigen, dies effektiv zu bewerkstelligen.

Der Admiral bestätigt, was ich schon seit mehreren Wochen sage, nämlich dass die USA über keine tragfähige militärische Option verfügen, um den Iran daran zu hindern, Schiffe ohne Genehmigung der iranischen Behörden an der Durchfahrt durch die Meerenge zu hindern.

Seit Kriegsbeginn hat die CIA unter der Aufsicht des DNI dem Kongress drei Lageberichte über den Kriegsverlauf vorgelegt. Bei allen drei Geheimdienstbriefings hat sich eine konsistente und tiefgreifende Diskrepanz gezeigt: Die CIA und die Geheimdienstgemeinschaft insgesamt haben den Krieg systematisch als schwieriger, den Iran als widerstandsfähiger, die Raketenbedrohung als größer und die Aussichten auf eine schnelle Lösung als düsterer eingeschätzt, als es die öffentlichen Erklärungen der Trump-Regierung behauptet haben. Die Kluft zwischen geheimen Geheimdienstinformationen und öffentlichen Erklärungen des Präsidenten ist zu einem der bestimmenden Merkmale der politischen Landschaft des Konflikts geworden.

3. März – Geheime Unterrichtung des gesamten Kongresses

CIA-Direktor John Ratcliffe hielt am 3. März gemeinsam mit Außenminister Rubio, Verteidigungsminister Hegseth und General Caine zunächst vor dem gesamten Senat und anschließend vor dem gesamten Repräsentantenhaus geheime Briefings ab. Der Republikaner Josh Hawley aus Missouri erklärte Reportern anschließend, die Operation sei massiv und verändere sich rasch. Die Demokraten zeigten sich nach der Unterrichtung sichtlich beunruhigt. Der Abgeordnete Ami Bera konfrontierte Gabbard direkt mit der Frage, ob sie Trump gewarnt habe, dass ein Krieg mit dem Iran so kostspielig und verheerend sein würde, dass er „unsere Kriege im Irak und in Afghanistan wie ein Picknick erscheinen lassen würde“ – eine Aussage, die Gabbard vor ihrem Amtsantritt öffentlich getroffen hatte. Gabbard weigerte sich, substanziell zu antworten, und erklärte, sie sei in ihrer Rolle als DNI verpflichtet, „ihre persönlichen Ansichten an der Tür abzugeben“.

18. März – Anhörung des Senatsausschusses für Nachrichtendienste zu weltweiten Bedrohungen

Dies war die öffentlichkeitswirksamste Anhörung zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und löste erhebliche Kontroversen aus.

Die Leiter der Geheimdienste sagten aus, dass die klerikale Führung des Iran zwar geschwächt, aber nicht entmachtet worden sei und dass die Mullahs ihre geschwächten militärischen Fähigkeiten in den nächsten Jahren trotz anhaltender US-amerikanischer und israelischer Angriffe wieder aufbauen könnten – eine Erkenntnis, die Trumps Behauptungen, die militärische Gefahr durch den Iran sei weitgehend beseitigt worden, deutlich relativierte.

Der Widerspruch in Bezug auf das Atomprogramm kam bei dieser Anhörung deutlich zum Vorschein. In der „Global Threat Assessment 2026“ hieß es, dass der Iran vor der Operation „Epic Fury“ „beabsichtigte, sich von der Zerstörung seiner nuklearen Infrastruktur während des 12-Tage-Kriegs zu erholen“ – eine Einschätzung, die stark von Gabbards eigenen, den Senatoren vorgelegten schriftlichen Ausführungen abwich, in denen sie das iranische Atomprogramm als „ausgelöscht“ bezeichnet hatte.

Zur entscheidenden Frage, ob Trump vor der Straße von Hormus gewarnt worden war: Auf Nachfrage der Senatoren Angus King und Mark Kelly wollten weder Ratcliffe noch Gabbard sagen, ob Trump um eine Einschätzung des Risikos gebeten hatte, dass die Straße blockiert werden könnte, ob sie eine solche vorgelegt hatten oder was darin gestanden haben könnte. Gabbard sagte, die Geheimdienste hätten „lange geglaubt, dass eine Sperrung der Straße eine Möglichkeit sei“. Ratcliffe lehnte es ab, zu sagen, ob er diesen Punkt in den Tagen vor dem Krieg angesprochen hatte, bestätigte jedoch, dass er 10–15 Mal pro Woche mit Trump spreche.

Die Zeugen weigerten sich zudem, Berichte über eine zunehmende militärische und nachrichtendienstliche Unterstützung Russlands für den Iran zu bestätigen, zu dementieren oder darauf einzugehen, und lehnten es ab, Aufschluss über die Auswirkungen des Krieges auf die Fähigkeit der USA zu geben, NATO-Staaten bei der Bewaffnung zu unterstützen.

Anfang Mai – Geheime CIA-Einschätzung an politische Entscheidungsträger im Weißen Haus übermittelt

Die folgenreichste und schädlichste Enthüllung von Geheimdienstinformationen erfolgte Anfang Mai, als die Washington Post Details einer geheimen CIA-Analyse erhielt, die direkt an Entscheidungsträger der Regierung übermittelt worden war:

Die CIA kam zu dem Schluss, dass der Iran die US-Seeblockade mindestens drei bis vier Monate überstehen kann, bevor er mit schwerwiegenderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert wird – eine Erkenntnis, die Trumps Optimismus, die Blockade würde eine rasche Kapitulation des Iran erzwingen, direkt widersprach.

Zu den Raketenkapazitäten – in direktem Widerspruch zu den öffentlichen Behauptungen von Hegseth und Trump: Die CIA-Einschätzung ergab, dass der Iran etwa 75 % seiner Vorkriegsbestände an mobilen Raketenwerfern und etwa 70 % seiner Vorkriegsbestände an Raketen beibehalten hat. Die Einschätzung ergab zudem, dass es dem Iran gelungen ist, fast alle seine unterirdischen Lagerstätten wieder in Betrieb zu nehmen, einige beschädigte Raketen zu reparieren und sogar die Montage von Raketen abzuschließen, die sich bei Kriegsausbruch in fortgeschrittenen Produktionsphasen befanden. Trump hatte behauptet, das iranische Arsenal sei „größtenteils dezimiert“ und auf „18 oder 19 %“ des Vorkriegsniveaus geschrumpft – eine Behauptung, die durch die Zahlen der CIA selbst direkt widerlegt wurde.

Zur Wirksamkeit der Blockade: US-Spionagesatelliten entdeckten Hinweise darauf, dass Güter und Energie über Landgrenzen und inoffizielle Routen transportiert wurden, was darauf hindeutet, dass die Nachbarländer des Iran nicht uneingeschränkt mit der US-Blockade kooperieren. Die CIA stellte fest, dass der Iran selbst im Falle einer vollständigen Blockade Vorräte an lebensnotwendigen Gütern und Treibstoff für mehrere Monate angelegt hatte.

Zur strategischen Prognose: Eine US-Quelle erklärte gegenüber der Post, dass die Fähigkeit des Iran, anhaltende wirtschaftliche Not zu überstehen, weitaus größer sei, als die CIA-Einschätzung selbst andeute, und sagte: „Die Führung ist radikaler geworden und zuversichtlicher, was ihre Fähigkeit angeht, den politischen Willen der USA zu überstehen, sowie ihre Fähigkeit, die innenpolitische Unterdrückung fortzusetzen, um jegliche Opposition zu vereiteln.“ Ein ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, der in der Zusammenfassung der Einschätzung zitiert wurde, fügte hinzu:

„Was als Krieg begann, der angeblich darauf abzielte, das Regime zu stürzen und sein Atomprogramm zu zerschlagen“, könnte trotz militärischer Erfolge immer noch in einem strategischen Scheitern enden, weil „sie nicht glauben, dass sie kapitulieren müssen.“

Die Hollywood-Version davon, wie die CIA und der Präsident miteinander umgehen, ist größtenteils Unsinn. Diese Fantasieversion sieht vor, dass die CIA einem Präsidenten unwiderlegbare Fakten liefert und der Präsident daraufhin die Erkenntnisse der Geheimdienste eifrig annimmt. Die Realität sieht anders aus… Der Präsident, umgeben von Speichelleckern, hat bereits entschieden, wie die Darstellung aussehen wird, und weigert sich, die CIA-Einschätzung zu akzeptieren. Wir sehen hier dasselbe Muster, d. h. Trump verkündet die Vernichtung aller iranischen militärischen Fähigkeiten, während die CIA ein diametral entgegengesetztes Bild zeichnet. Das habe ich schon oft erlebt.

Ich behaupte nicht, dass die CIA-Analyse seit Beginn des Krieges am 28. Februar immer voll ins Schwarze getroffen hat, aber zumindest wiederholen die Analysten nicht Trumps unsinnige Behauptungen, der Iran sei besiegt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die militärischen Fähigkeiten des Iran seit dem 28. Februar aufgrund zusätzlicher militärischer Unterstützung durch China und Russland zugenommen haben.

Ich begann den Tag mit einem Gespräch mit Mario Nawfal:

Jim Webb, der Sohn von James H. Webb Jr. – einem hochdekorierten Vietnamkriegsveteranen, Autor und ehemaligen US-Senator aus Virginia – hat einen neuen YouTube-Kanal gestartet. Vor 22 Jahren habe ich mit Senator Webb zu Mittag gegessen und ein privates Treffen gehabt, aber das ist eine andere Geschichte. Sein Sohn, der wie sein Vater ebenfalls beim US Marine Corps gedient hat, ist ein kluger, gewitzter junger Mann:

Garland Nixon und ich haben unser übliches Donnerstagsgespräch geführt. Garland ist ein sehr großzügiger Gastgeber: