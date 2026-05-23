Iran erklärt, es werde kein Abkommen zustande kommen, sollte die USA auf der Übergabe von angereichertem Uran bestehen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Das iranische Außenministerium erklärt, es werde „keine Einigung“ geben, sollte die USA die Übergabe von angereichertem Uran fordern (Al Jazeera).

(Al Jazeera). Rubio bestätigt, dass es keine Einigung gegeben habe und dass „wir noch nicht so weit sind“ – inmitten einer am späten Vormittag einsetzenden Gegenreaktion auf die optimistischen, verfrühten Schlagzeilen vom Morgen.

– inmitten einer am späten Vormittag einsetzenden Gegenreaktion auf die optimistischen, verfrühten Schlagzeilen vom Morgen. Saudische Quellen berichten, dass der pakistanische Armeechef und eine Delegation aus Katar auf dem Weg nach Teheran sind, woraufhin Feldmarschall Munir eintrifft – er bezeichnet die Reise als „letzten verzweifelten Versuch“, einen Krieg abzuwenden .

– er bezeichnet die Reise als . Ein einflussreiches Mitglied des iranischen Parlaments droht mit „präventiven“ Militäraktionen, falls Vorbereitungen und Truppenbewegungen der US-Streitkräfte in der Region wahrgenommen werden.

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Spekulationen über Trumps Aufenthalt in der Nähe von Washington, D.C.

Am Nachmittag gab es zahlreiche Spekulationen, dass Präsident Trump an diesem Memorial-Day-Wochenende neue Angriffe auf den Iran anordnen könnte, nachdem er auf Truth Social einen Beitrag darüber gepostet hatte, dass er die Hochzeit seines Sohnes verpasst habe…

Irans Außenminister: Einigung „noch nicht in Sicht“

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagt laut Tasnim, man könne nicht unbedingt behaupten, dass man einen Punkt erreicht habe, an dem eine Einigung in Sicht sei; im Mittelpunkt der Verhandlungen stehe die Beendigung des Krieges:

Eine Delegation aus Katar führt derzeit Gespräche mit dem iranischen Außenminister, doch die pakistanische Seite bleibt weiterhin Vermittler in den Verhandlungen.

Details zur Atomfrage werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht erörtert.

Etwa zur gleichen Zeit, als die oben genannte Schlagzeile erschien, zeigte sich Sky News Arabia optimistischer und zitierte eine Quelle, die sagte, dass in Bezug auf eine Einigung in der Atomfrage „grobe Umrisse“ erreicht worden seien.

Dennoch berichtet Al Jazeera, dass „kein Abkommen“ zustande kommen werde, wenn die USA die Übergabe von angereichertem Uran fordern. Das Außenministerium hält dies für einen Null-Punkt:

„Wir werden zu keinem Ergebnis kommen, wenn wir versuchen, uns mit den Einzelheiten bezüglich hoch angereicherten Urans im Iran zu befassen“, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Baghaei sagte außerdem, eine Delegation aus Katar führe derzeit Gespräche mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi, und fügte hinzu, Pakistan bleibe der wichtigste Vermittler in den Verhandlungen.

Der pakistanische Armeechef Asim Munir ist in Teheran eingetroffen: „Letzter verzweifelter Versuch“

Es sieht also so aus, als hätten sich die Gerüchte bewahrheitet, nachdem pakistanische Regierungsvertreter dies zunächst zu dementieren schienen und sich zudem nicht dazu äußern wollten.

Armeechef Feldmarschall Syed Asim Munir, ein wichtiger Vermittler zwischen dem Iran und den USA, ist in Teheran eingetroffen, während die Iraner angeblich den jüngsten aktualisierten Friedensvorschlag aus Washington prüfen.

Pakistanischer Außenminister: „Keine Kenntnis von einem Besuch“ des Armeechefs im Iran

In einem kurzen Marktupdate berichtet Newsquawk von einer Risikoaversion, da Reporter optimistische geopolitische Berichte zurückweisen + Rubio sagt, er sei nicht für das Iran-Abkommen.

Und hier ein deutlicher Widerspruch zu früheren Berichten, via CBS:

Der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums, Tahir Andrabi, erklärte am Freitag auf die Frage nach Berichten iranischer Staatsmedien vom Donnerstag, wonach der Armeechef, Feldmarschall Syed Asim Munir – ein wichtiger Vermittler zwischen dem Iran und den USA – in Teheran erwartet werde, er habe „derzeit keine Kenntnis von einem solchen Besuch“. „Ich bin sicher, dass dies zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird, falls es bekannt gegeben werden soll. Ich kann es derzeit weder bestätigen noch dementieren“, sagte Andrabi. „Was die Einzelheiten einer etwaigen Vereinbarung angeht, so ist unsere konsequente Haltung in dieser Angelegenheit, dass wir nicht über Einzelheiten sprechen. Als Vermittler und als Moderator ist es ein wesentlicher Bestandteil unseres Mandats, dass wir uns zu den einzelnen Positionen und dem Prozess nicht äußern – und dem Prozess auch keine Adjektive wie schnell, langsam oder mittelschnell zuschreiben“, sagte Andrabi und fügte hinzu, dass er „an dieser konsequenten Haltung festhalten“ werde.

Delegationen aus Pakistan und Katar auf dem Weg nach Teheran

Trotz der Versuche einiger regionaler Medien, eine Erzählung von unmittelbar bevorstehendem Frieden zu verbreiten (wie wir gestern gesehen haben), teilte eine hochrangige iranische Quelle Reuters am Donnerstag mit, dass „keine Einigung mit den USA erzielt worden sei“ – obwohl er auch behauptete, dass sich „die Differenzen verringert hätten“ –, was in gewisser Weise mit der optimistischen Darstellung übereinstimmt.

Die Islamische Republik prüft Berichten zufolge noch immer den jüngsten Friedensplan, den die Trump-Regierung vorgelegt hat. Dies ist jedoch der neueste Bericht eines Korrespondenten des Wall Street Journal:

Source tells me the draft “deals” circulating are inaccurate. — laurence norman (@laurnorman) May 22, 2026

Übersetzung von „X“: Die Quelle teilt mir mit, dass die zirkulierenden Entwurfs-„Abkommen“ ungenau sind.

Trump hat unterdessen ausdrücklich gewarnt, dass weitere militärische Maßnahmen nach wie vor fest im Raum stehen, sollte Teheran nicht einlenken. Doch in der Zwischenzeit gibt es noch mehr „Action“ – denn Pakistans Armeechef ist laut Al Arabiya erneut auf dem Weg nach Teheran, und dies – obwohl bereits am Vortag angekündigt – führte zu einem Ölpreisverfall inmitten der üblichen täglichen optimistischen Schlagzeilen, die kurz vor der Eröffnung des US-Marktes auftauchten. Und offenbar zum ersten Mal schickt auch Katar eine Delegation:

Der Futs-Kurs erreicht ein Tageshoch, nachdem Reuters berichtet hat, dass Katar ein Verhandlungsteam nach Teheran entsandt hat, um gemeinsam mit dem US-Team eine Einigung zur Beendigung des Krieges zu erzielen.

Es wird erwartet, dass Feldmarschall Asim Munir die jüngste Antwort Teherans entgegennehmen und an Washington weiterleiten wird.

Iran droht mit „präventiven“ Militäraktionen

Unterdessen deutete Fadahossein Maleki, ein einflussreiches Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen deutlich an, dass der Iran möglicherweise nicht tatenlos zusehen werde, bis er angegriffen werde. Auf die Frage, ob der Waffenstillstand zusammenbrechen könnte, erklärte Maleki unverblümt: „Alles ist möglich.“

Er ging noch einen Schritt weiter und brachte offen die Idee eines iranischen Präventivschlags ins Spiel, falls der Iran der Ansicht sein sollte, dass das Pentagon seine Streitkräfte in Position bringt, um die militärischen Aktionen wieder aufzunehmen.

„Es könnte sogar von iranischer Seite kommen, ganz offen gesagt“, warnte Maleki laut einem Bericht von Iran International. „Wenn wir das Gefühl haben, dass von einer US-Basis aus etwas geschieht, hat der Iran das Recht, darauf zu reagieren und es zu verhindern.“

Trotz dieser Drohungen erklärte US-Außenminister Marco Rubio kürzlich, es habe bei den Gesprächen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges „leichte Fortschritte“ gegeben, fügte jedoch hinzu, er wolle diese nicht überbewerten.

Dies trug dazu bei, die Rohölpreise auf die Tagestiefststände zu drücken…

Weitere, möglicherweise verfrühte Berichte über einen „endgültigen Entwurf“, an dem derzeit gearbeitet wird…

🔴 BREAKING: The final draft of a possible agreement between the United States and Iran, mediated by Pakistan, is expected to be announced within hours, according to Al Arabiya sources. Its key terms include the following:



🔴 Final draft of possible US-Iran agreement mediated by… pic.twitter.com/Fb0gTmv8nd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 22, 2026

Übersetzung von „X“: 🔴 EXKLUSIV: Der Endentwurf eines möglichen Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, vermittelt durch Pakistan, wird laut Quellen von Al Arabiya innerhalb von Stunden angekündigt. Zu seinen zentralen Bedingungen gehören folgende:

🔴 Endentwurf eines möglichen US-Iran-Abkommens, vermittelt durch Pakistan, könnte innerhalb von Stunden angekündigt werden

🔴 Sofortiger, umfassender, bedingungsloser Waffenstillstand an allen Fronten, einschließlich Land, See und Luft

🔴 Gegenseitige Verpflichtung, keine militärischen, zivilen oder wirtschaftlichen Infrastrukturen anzugreifen

🔴 Ende militärischer Operationen und Aussetzung des Medienkriegs

🔴 Verpflichtungen zum Respekt vor Souveränität, territorialer Integrität und Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten

🔴 Garantien für die Freiheit der Schifffahrt im Arabischen Golf, in der Straße von Hormus und im Golf von Oman

🔴 Gemeinsamer Mechanismus zur Überwachung der Umsetzung und Beilegung von Streitigkeiten

🔴 Verhandlungen über ausstehende Fragen würden innerhalb von sieben Tagen beginnen

🔴 Stufenweise Aufhebung von US-Sanktionen im Austausch für Irans Verpflichtung zu den Bedingungen des Abkommens

🔴 Endentwurf des Abkommens bekräftigt die Einhaltung des Völkerrechts und der UN-Charta

🔴 Abkommen würde unmittelbar nach offizieller Ankündigung durch beide Seiten in Kraft treten

Rubio verurteilt Mautsystem: Inakzeptabel

Rubio geht mit aller Härte gegen die Bestrebungen des Iran vor, im Rahmen seiner eigenen Genehmigungsvorschriften ein Mautsystem für die Straße von Hormus einzuführen. „Sie versuchen übrigens, Oman davon zu überzeugen, sich diesem Mautsystem in einer internationalen Wasserstraße anzuschließen. Es gibt kein Land auf der Welt, das das akzeptieren sollte. Mir ist kein Land auf der Welt bekannt, das dafür ist, außer dem Iran, aber es gibt kein Land auf der Welt, das das akzeptieren sollte“, sagte Rubio in Helsingborg, Schweden, am Rande eines NATO-Ministertreffens.

„Ich kenne niemanden auf der Welt, der für ein Mautsystem in einer internationalen Wasserstraße sein sollte, das ist einfach nicht akzeptabel. Das darf nicht passieren“, fuhr Rubio fort.

„Wenn das in der Straße von Hormus passieren würde, würde es an fünf anderen Orten auf der Welt passieren. Warum sollten Länder auf der ganzen Welt sagen: ‚Nun, das wollen wir auch‘? Ganz zu schweigen davon, wie wichtig und entscheidend diese Meerenge für jedes heute hier vertretene Land ist, aber offen gesagt auch für Länder, die heute nicht hier vertreten sind, insbesondere im indopazifischen Raum“, sagte er außerdem. Wichtig ist, dass er auch bestätigte, dass es noch keine Einigung gibt – was für alle offensichtlich sein sollte. Er betonte: „Wir sind noch nicht so weit.“

Weitere Schlagzeilen

Weitere aktuelle Entwicklungen via Newsquawk:

Arabiya und Al Hadath berichten exklusiv über den Wortlaut des erwarteten Abkommens zwischen den USA und dem Iran für den Fall seiner Genehmigung. Das Abkommen umfasst: einen sofortigen, umfassenden und bedingungslosen Waffenstillstand an allen Fronten, die Einstellung militärischer Operationen, die Gewährleistung der Freiheit der Schifffahrt im Arabischen Golf, in der Straße von Hormus und im Omanischen Meer sowie die Einrichtung eines gemeinsamen Mechanismus zur Überwachung und Beilegung von Streitigkeiten.

US-Außenminister Rubio sagte, es habe leichte Fortschritte in Bezug auf den Iran gegeben. Der Iran versuche, ein Mautsystem in der Meerenge einzuführen, und kein Land sollte dies akzeptieren. Wir werden die Gespräche mit dem Iran fortsetzen, und es gibt Fortschritte.

„Eine pakistanische Quelle sagt, dass in den laufenden Diskussionen über das geplante Abkommen vorsichtiger Optimismus vorherrscht“, berichtete Al Arabiya.

Eine pakistanische Quelle sagte, das Beharren der USA und des Iran darauf, die Messlatte für ihre Forderungen in Bezug auf Uran und die Straße von Hormus höher zu legen, habe zu einer „Verhandlungskrise“ geführt, berichtete Al Jazeera.

Der pakistanische Innenminister traf sich erneut mit dem iranischen Außenminister, um Vorschläge zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen den USA und dem Iran zu prüfen, berichtete Al Jazeera unter Berufung auf die pakistanische Botschaft.

Der pakistanische Innenminister wird am Freitag in Teheran bleiben, um die Konsultationen fortzusetzen und sich mit iranischen Beamten zu treffen, während eine hochrangige Quelle laut Al Arabiya sagte, der pakistanische Armeechef werde am Donnerstagabend nicht nach Teheran reisen.

Der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums sagte, China unterstütze die Vermittlungsbemühungen und habe eine 5-Punkte-Initiative vorgelegt.

Rezei, Mitglied der iranischen Nationalen Sicherheitskommission, schrieb: „Diese Verhandlungen sind wahrscheinlich auch ein Schwindel, und die Amerikaner haben kein Interesse an Diplomatie“; er sagte: „Statt Diplomaten solltet ihr Raketen schicken, um zu verhandeln.“

Das iranische Außenministerium erklärte: „Alles, was über den Stand der Verhandlungen verbreitet wird, ist nicht zutreffend“, berichtete Al ArabyTV.

Ein Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate sagte, die Chancen für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran bezüglich der Straße von Hormus stünden „50:50“, berichtete AFP.

Tasnim berichtete von unbestätigten Meldungen über Explosionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Details zu den Explosionen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Irakische Hafenbehörden gaben an, dass Suchteams in den Hoheitsgewässern mobilisiert wurden, nachdem der Kontakt zu zwei Schiffen abgebrochen war, wobei sie jedoch keine Notrufe von den beiden unter bolivianischer Flagge fahrenden Schiffen erhielten, zu denen der Kontakt abgebrochen war.

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