Mit Ungarn nun offenbar auf EU-Linie könnten die Kommissionen versuchen, zur qualifizierten Mehrheitsabstimmung überzugehenI

m Zuge des Sieges von Péter Magyar in Ungarn erklärt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die EU daran arbeiten müsse, das Vetorecht der Mitgliedstaaten abzuschaffen. Für viele, die Viktor Orbán unterstützt haben, war genau dies eine ihrer größten Befürchtungen: eine ungebundene EU, die in der Außenpolitik, im Gesundheitswesen und in der Migration handeln kann, ohne durch ein Veto blockiert zu werden.

Es wird weithin angenommen, dass der kommende Ministerpräsident Ungarns eine schnelle Lösung der zentralen Streitpunkte mit Brüssel anstreben wird, um rund 35 Milliarden Euro an Fördermitteln freizugeben. Während Magyar weiterhin als Mitte-rechts gilt und bereits betont hat, dass Grenzschutz oberste Priorität behalten wird, hat er auch klargemacht, dass er an einer konstruktiveren Beziehung zu Brüssel arbeiten und Ungarn stärker in die europäische Gemeinschaft integrieren will.

Eine Möglichkeit, wie Viktor Orbán zuvor ständig als Störfaktor für andere Mitgliedstaaten wirkte, war die Nutzung des Vetorechts, insbesondere um Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu blockieren. In den vergangenen vier Jahren führte das wiederholte Blockieren von EU-Maßnahmen durch Ungarn dazu, dass viele einen Übergang zur qualifizierten Mehrheitsabstimmung forderten. Nun, nach Magyars Sieg und Orbáns Abgang, sagt von der Leyen, dass der „Schwung“ vorhanden sei, diesen Schritt zu gehen.

„Der Übergang zur qualifizierten Mehrheitsabstimmung in der Außenpolitik ist ein wichtiger Weg, um systemische Blockaden zu vermeiden, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben“, sagte sie. Sie forderte die Regierungen, die einer solchen Änderung zustimmen müssten, auf, „den Schwung jetzt zu nutzen“, erklärte sie gestern gegenüber der Presse.

Sie machte außerdem deutlich, dass „Ungarn auf den europäischen Weg zurückkehrt“.

Eine konservative polnische Europaabgeordnete der Partei Nowa Nadzieja reagierte darauf und erklärte, die Kommissionspräsidentin verliere keine Zeit damit, die Rechte der Mitgliedstaaten zu begraben, sich EU-Initiativen zu widersetzen.

„Für die Pseudo-Eliten der EU ist es zweitrangig, ob die neue ungarische Regierung unter Orbán weniger Rohstoffe aus Russland kaufen oder schnell die nächsten Sanktionen abnicken wird. Die Hauptziele der Eurokraten sind andere – kaum sind die Wahlen vorbei, drängt die Präsidentin der Europäischen Kommission bereits darauf, das Thema Abschaffung des Vetorechts für Polen in außenpolitischen Fragen voranzutreiben“, schrieb Ewa Zajączkowska-Hernik.

Szybko poszło❗ Von der Leyen właśnie ogłosiła, że po wyborach na Węgrzech trzeba zlikwidować prawo weta w polityce zagranicznej UE❗ Proszę o UDOSTĘPNIANIE i nagłaśnianie 🔄



"Naprawdę powinniśmy wykorzystać ten impet, żeby ruszyć naprzód w tym temacie" – podkreśliła szefowa… pic.twitter.com/jIjRy24ai5 — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) April 13, 2026

„Alles und jeden unterwerfen, Mechanismen schaffen, die Länder wie Polen zu einer weiteren unbedeutenden Provinz machen. Alles verpackt in die süße Hülle wohlklingender Slogans über Einheit mit allen“, fügte sie hinzu und betonte die Bedeutung künftiger Wahlen in den Mitgliedstaaten.