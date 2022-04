Es sollen Stechmücken mit synthetischer DNA in Kalifornien freigesetzt werden

Oxitec war von Anfang an eng mit der Bill und Melinda Gates-Stiftung verbunden. Experimente mit synthetischen und transgenen Genen, die die Nachkommenschaft weiblicher Stechmücken töten, verheißen nichts Gutes für die Menschheit, da die Technologie bereits in die Hände eugenischer Ideologen (z. B. Bill Gates) gelangt ist, die bereits auf Bevölkerungsreduzierung aus sind. Außerdem wirkt sich die willkürliche Ausrottung einer Art auf das gesamte ökologische System aus. ⁃ TN-Redakteur

Der Plan zur Freisetzung gentechnisch veränderter Moskitos in Kalifornien

In den Moskito-Zuchträumen des britischen Biotech-Unternehmens Oxitec reihen Wissenschaftler frische Eier auf, jedes so groß wie ein Salzkorn. Mit mikroskopisch kleinen Nadeln injizieren die weiß gekleideten Forscher in jedes Ei einen Klecks einer firmeneigenen synthetischen DNA.

Vier Tage lang kümmern sich die Oxitec-Techniker um die Eier und beobachten, ob aus ihnen braune, zappelnde Larven schlüpfen. Diese „Überlebenden der Injektion“, wie das Unternehmen sie nennt, werden einer Reihe von Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass ihre genetische Veränderung erfolgreich ist.

Schon bald könnten Millionen dieser manipulierten Moskitos in Kalifornien in einem kürzlich von der Bundesregierung genehmigten Experiment freigesetzt werden.

Oxitec, ein privates Unternehmen, behauptet, dass seine genetisch veränderten Mücken dazu beitragen könnten, die Hälfte der Weltbevölkerung vor der invasiven Aedes aegypti-Mücke zu schützen, die Krankheiten wie Gelbfieber, Chikungunya und Dengue auf den Menschen übertragen kann. Der Plan von Oxitec sieht vor, dass die weiblichen Nachkommen dieser modifizierten Insekten sterben, wodurch die Population zusammenbricht.

„Präzise. Ökologisch nachhaltig. Ungiftig“, sagt das Unternehmen auf seiner Website über sein Produkt, das als „Friendly“-Mücke bezeichnet wird.

Wissenschaftler, die von dem Unternehmen unabhängig sind und den Vorschlag kritisch sehen, sind dagegen. Sie sagen, dass die Freisetzung der experimentellen Kreaturen in die Natur Risiken birgt, die noch nicht vollständig untersucht worden sind, einschließlich möglicher Schäden für andere Arten oder einer unerwarteten Erschwerung der Kontrolle der lokalen Mückenpopulation.

Selbst Wissenschaftler, die das Potenzial der Gentechnik sehen, haben Bedenken, die transgenen Insekten in der Nachbarschaft freizulassen, da solche Versuche nur schwer zu kontrollieren sind.

„Es muss mehr Transparenz darüber herrschen, warum diese Experimente durchgeführt werden“, sagte Natalie Kofler, eine Bioethikerin an der Harvard Medical School, die die Arbeit des Unternehmens verfolgt hat. „Wie wägen wir die Risiken und den Nutzen ab?

Sie wies darauf hin, dass der mögliche Nutzen der Technologie in Kalifornien geringer ist als in tropischeren Regionen der Welt, in denen durch Mücken übertragene Krankheiten häufig Menschen bedrohen. In Kalifornien ist noch nie ein Fall bekannt geworden, in dem eine Aedes aegypti eine Krankheit übertragen hat.

Nathan Rose, Leiter der Abteilung für regulatorische Angelegenheiten bei Oxitec, sagte, das Unternehmen habe sich für Kalifornien entschieden, weil sich die Aedes aegypti-Mücken dort seit ihrer Entdeckung vor etwa zehn Jahren rasch ausgebreitet hätten. Die winzigen, aggressiven Eintagsfliegen können ihre Eier in einem Raum ablegen, der so klein ist wie ein mit Wasser gefüllter Flaschendeckel, der im Hinterhof zurückgelassen wird.

Rose wies darauf hin, dass das Unternehmen mit seiner Mücke die Population in einer brasilianischen Nachbarschaft in nur 13 Wochen um 95 % reduzieren konnte.

Bislang hat Oxitec nur wenige Daten aus diesem Experiment oder aus einem neueren Einsatz in den Florida Keys veröffentlicht. Das Unternehmen hat noch keine dieser Ergebnisse in einer von Fachleuten geprüften wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht – Veröffentlichungen, die Wissenschaftler bei der Bewertung eines neuen Medikaments oder einer neuen Technologie erwarten.

Am 7. März gab die US-Umweltschutzbehörde bekannt, dass sie Oxitec eine Genehmigung zur Freisetzung seiner transgenen Insekten auf 29.400 Hektar in den Bezirken San Bernardino, Fresno, Stanislaus und Tulare erteilt hat.

Das Unternehmen plant, mit der Freisetzung im nördlichen Tulare County im Central Valley zu beginnen, wo es mit dem örtlichen Moskito-Kontrollbezirk in der Stadt Visalia zusammengearbeitet hat.

Der Versuch muss noch vom staatlichen Department of Pesticide Regulation genehmigt werden.

Einfügen synthetischer DNA in Mücken

Um die Mücke OX5034 zu entwickeln, begann Oxitec mit Aedes aegypti, die im mexikanischen Bundesstaat Chiapas gefangen wurde. Die Wissenschaftler fügten dann eine synthetische DNA-Sequenz in die Mücken ein, die sie als „selbstlimitierendes“ Gen bezeichnen.

Wenn die manipulierten männlichen Stechmücken in der Nachbarschaft freigesetzt werden und sich mit den wilden Mücken paaren, tötet das Gen die weiblichen Nachkommen, so Oxitec. Die männlichen Nachkommen fliegen weg, um sich mit weiteren Moskitos aus der lokalen Bevölkerung zu paaren und das Gen des Unternehmens weiter zu verbreiten, das nach eigenen Angaben nur für Aedes aegypti und nicht für andere Arten tödlich ist.

Da das Unternehmen nur männliche Tiere freisetzt, besteht nach eigenen Angaben keine Gefahr, dass die Öffentlichkeit von einem manipulierten Insekt gestochen wird. Nur weibliche Stechmücken stechen und übertragen Krankheiten.

Die Wissenschaftler von Oxitec haben den veränderten Mücken auch ein Gen für einen Fluoreszenzmarker eingefügt. Dieses Gen produziert ein Protein, das die Mücken zum Leuchten bringt, wenn sie einer bestimmten Lichtfarbe ausgesetzt werden, sodass das Unternehmen sie verfolgen kann.

Das Unternehmen plant, die Daten aus dem kalifornischen Experiment zu nutzen, um eine vollständige kommerzielle Zulassung seiner gentechnisch veränderten Stechmücken durch die EPA zu erreichen – ein Ziel, das den Wert des Privatunternehmens erheblich steigern würde. Das Unternehmen setzt die gleiche Technologie bei einer Vielzahl anderer invasiver Schädlinge ein, darunter der Heerwurm und die Sojabohnen-Schleuder, die es in den USA und weltweit zu verkaufen hofft.

Oxitech ist im Besitz von Third Security, einem privaten Unternehmen in Virginia, das von dem Milliardär Randal J. Kirk gegründet wurde. Der ehemalige Anwalt wurde durch die Gründung von und Investitionen in Pharmaunternehmen reich. Im Jahr 2007 erhielt er mehr als 1 Milliarde Dollar, als sein Unternehmen New River Pharmaceuticals und dessen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom-Medikament Vyvanse von Shire gekauft wurden.

In jüngster Zeit hat sich Kirk auf experimentelle Produkte konzentriert, die mithilfe der Gentechnik entwickelt wurden. Eine weitere seiner Investitionen ist der gentechnisch veränderte Lachs des Unternehmens AquaBounty, der mit weniger Futter schneller wächst. AquaBounty züchtet jetzt die veränderten Fische für den kommerziellen Verkauf in Anlagen in Indiana und auf Prince Edward Island.

Experiment im Central Valley

Wenn es um die Umwelt geht, wirft die Zucht von modifizierten Fischen in einer Fabrik andere Fragen auf als die Freisetzung von geflügelten Versuchstieren in die freie Wildbahn, die das Unternehmen demnächst in Tulare County durchführen möchte, sofern die staatlichen Aufsichtsbehörden zustimmen.

Oxitec hat vorgeschlagen, seine Stechmücken an 48 verschiedenen Orten im Bezirk freizulassen. Dem Plan zufolge würde das Unternehmen maximal 3,5 Millionen Mücken pro Woche freisetzen.

„Das ist alarmierend“, sagte Angel Garcia, der in der Nähe von Visalia lebt, wo die ersten Mücken freigesetzt werden könnten. „Die Anwohner wurden nicht konsultiert, und sie haben nicht zugestimmt, daran beteiligt zu werden.

Garcia, der sich im Rahmen seiner Tätigkeit für die gemeinnützige Gruppe Californians for PesticideReform um die Belange der Anwohner kümmert, wies auf eine Einstellungsveranstaltung hin, die Oxitec am 17. März in Visalia veranstaltete. In einem Flyer des Unternehmens hieß es, es würden Feld- und Labortechniker eingestellt.

„Es ist, als ob die Sache bereits beschlossene Sache wäre“, sagte er.

Rose erklärte gegenüber The Timest, dass das Unternehmen immer noch auf die staatliche Genehmigung warte, während es gleichzeitig mit den Plänen zum Bau einer Forschungseinrichtung in Visalia fortfahre, um die Arbeit zu unterstützen.

Beamte des Staates sagten, dass sie eine „strenge wissenschaftliche Bewertung“ des Vorschlags des Unternehmens planen, die mindestens mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Bis zum 19. April können öffentliche Stellungnahmen per E-Mail an mosquito.ra@cdpr.ca.gov geschickt werden.

Wissenschaftler befürchten unter anderem, dass durch die Freisetzung der genetisch veränderten Mücken in der Nachbarschaft Hybride entstehen könnten, die widerstandsfähiger und gefährlicher für den Menschen sind als die derzeitige Population in den USA.

Die EPA erklärte, sie habe eine von Forschern in Yale geleitete Studie aus dem Jahr 2019 geprüft, in der festgestellt wurde, dass die DNA der Oxitec-Mücken auf die lokale Mückenpopulation in einem Gebiet in Brasilien übertragen worden war. Als die Studie veröffentlicht wurde, beschwerte sich Oxitec, dass die Forscher ihre Ergebnisse übertrieben hätten, und die Redakteure der Zeitschrift fügten dem Artikel später einen Hinweis hinzu, dass einige der Formulierungen möglicherweise irreführend waren.

Die EPA-Behörden stimmten zu, dass das, was die Yale-Wissenschaftler herausgefunden hatten – die Übertragung von DNA von den vom Unternehmen gezüchteten Moskitos auf die Wildpopulation, was als Introgression bezeichnet wird – ein Problem darstellt. Sie sagten, die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei OX5034, dem Mückenstamm, den das Unternehmen in Kalifornien freisetzen will, passiert, sei „wahrscheinlich deutlich höher“ als das, was die Yale-Studie bei einer früheren Generation festgestellt hatte, so ein Memo der EPA-Wissenschaftler.

Rose sagte, Oxitec habe die Introgression erwartet. Er sagte, das Unternehmen habe seine Mücken so entwickelt, dass ihre DNA bald aus der Wildpopulation verschwindet. Dies geschehe nicht nur, weil die Mücken mit den Genen des Unternehmens weibliche Nachkommen haben, die sterben, sondern auch, weil sie anfälliger für chemische Insektizide sind als die Aedes aegypti, die jetzt in Kalifornien lebt.

Ein EPA-Sprecher sagte, die Behörden erwarteten, dass Moskitos mit den Genen des Unternehmens „innerhalb von 10 Moskito-Generationen aus der Umwelt verschwinden würden, weil sie sich nicht so erfolgreich vermehren können wie lokale Populationen“.

Um dies zu beweisen, hat die Behörde von Oxitec verlangt, die Umgebung so lange auf Mücken zu überwachen, bis in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Wochen keine Mücken mit der DNA des Unternehmens gefunden wurden.

Die große Agrarindustrie im Central Valley stellt ein weiteres Risiko für das Experiment dar, da die Landwirte Antibiotika in Zitrusplantagen und in der Viehzucht einsetzen.

Oxitec verwendet das Antibiotikum Tetracyclin, um seine Mücken zu züchten und in Massen zu produzieren. Wenn die Larven der modifizierten Stechmücken Tetracyclin ausgesetzt werden, können die Weibchen, die Menschen stechen, überleben.

Aufgrund des Risikos, das von dem Antibiotikum ausgeht, forderte die EPA Oxitec auf, seine Mücken nicht in einem Umkreis von 500 Metern um kommerzielle Zitrusplantagen, Viehzuchtanlagen oder Kläranlagen für menschliche Abfälle auszusetzen.

Die Behörde forderte Oxitec außerdem auf, nach überlebenden weiblichen Mücken zu suchen und die Behörden zu benachrichtigen, falls welche gefunden werden. Die EPA sagte, dass sie das Experiment beenden könnte, wenn Probleme festgestellt werden.

Die EPA fügte hinzu, dass sie davon ausgeht, dass die Freisetzung „keine erkennbaren Auswirkungen“ auf gefährdete Arten oder andere Wildtiere wie Vögel, Fledermäuse oder Fische haben wird.

Technologie und Regulierung

Durch die Gentechnik haben Wissenschaftler immer mehr Macht erlangt, die Natur umzugestalten. Bereits jetzt sind modifizierte Pflanzen wie glyphosatresistenter Mais auf amerikanischen Feldern weit verbreitet, was die Landwirtschaft erleichtert und den Entwicklern der Unternehmen enorme Gewinne beschert.

Da die Wissenschaft jedoch immer komplexer wird und sich von Pflanzen auf Tiere erstreckt, befürchten einige Wissenschaftler, dass die Regulierungsbehörden überfordert sind. Sie befürchten, dass die Vorschriften der EPA nicht stark genug sind, um die Öffentlichkeit und die Umwelt zu schützen.

„Wir sind besorgt, dass die derzeitige staatliche Aufsicht und die wissenschaftliche Bewertung von gentechnisch veränderten Moskitos ihren verantwortungsvollen Einsatz nicht gewährleisten“, schrieben Kofler und vier weitere Wissenschaftler im Jahr 2020, kurz nachdem Oxitec seine erste Freisetzung in Florida vorgeschlagen hatte.

Die Gruppe beschrieb, wie die EPA bei ihren Entscheidungen auf interne Daten der Biotech-Unternehmen angewiesen war. Diese Daten könnten voreingenommen sein, da die Unternehmen in einem Interessenkonflikt stünden, da sie von der Zulassung der Technologie profitieren könnten.

Stattdessen sollten die EPA-Wissenschaftler die Meinung unabhängiger Experten einholen, um zu entscheiden, ob die Produkte zugelassen werden sollen, schrieben sie.

Der EPA-Sprecher sagte, dass die Behörde über Richtlinien verfüge, die sicherstellen, dass die Unternehmensdaten „solide Wissenschaft“ darstellen, und dass sie vor der Genehmigung des kalifornischen Versuchs von Oxitec Rat von anderen Quellen eingeholt habe.

Kofler sagte, die Gruppe sei besorgt, dass die EPA „ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt wurde“.

„Es ist keine ausreichend moderne Regulierungsstruktur“, sagte sie, „für eine sehr moderne und komplizierte Technologie“.

Diese Geschichte erschien ursprünglich in der Los Angeles Times.