Unsinnige Verschwörungstheorie wird bei der BBC wahr: Mikrochip-Implantate, mit denen man mit der Hand bezahlt, ist nur „eine Erweiterung des Internets der Dinge“

Patrick Paumen erregt jedes Mal Aufsehen, wenn er in einem Geschäft oder Restaurant etwas bezahlt.

Denn der 37-Jährige braucht zum Bezahlen weder eine Bankkarte noch sein Mobiltelefon zu benutzen. Stattdessen hält er einfach seine linke Hand in die Nähe des kontaktlosen Kartenlesegeräts, und die Zahlung wird durchgeführt.

„Die Reaktionen der Kassiererinnen sind unbezahlbar“, sagt Herr Paumen, ein Wachmann aus den Niederlanden.

Er kann mit der Hand bezahlen, weil er sich 2019 einen Mikrochip für kontaktloses Bezahlen unter die Haut spritzen ließ.

„Die Prozedur tut genauso weh, wie wenn jemand in die Haut kneift“, sagt Herr Paumen.

Ein Mikrochip wurde erstmals 1998 in einen Menschen implantiert, aber erst seit zehn Jahren ist die Technologie kommerziell verfügbar.

Das britisch-polnische Unternehmen Walletmor war nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr das erste Unternehmen, das implantierbare Zahlungschips zum Verkauf anbot.

„Das Implantat kann verwendet werden, um ein Getränk am Strand in Rio, einen Kaffee in New York, einen Haarschnitt in Paris – oder im örtlichen Lebensmittelgeschäft – zu bezahlen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Wojtek Paprota. „Er kann überall dort verwendet werden, wo kontaktlose Zahlungen akzeptiert werden.

Walletmors Chip, der weniger als ein Gramm wiegt und kaum größer als ein Reiskorn ist, besteht aus einem winzigen Mikrochip und einer Antenne, die von einem Biopolymer umhüllt sind – einem natürlichen Material, ähnlich wie Plastik.

Herr Paprota fügt hinzu, dass er völlig sicher ist, eine behördliche Zulassung hat, sofort nach der Implantation funktioniert und fest an seinem Platz bleibt. Außerdem benötigt es weder eine Batterie noch eine andere Energiequelle. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 500 dieser Chips verkauft.

Die von Walletmor verwendete Technologie ist die Nahfeldkommunikation oder NFC, das kontaktlose Zahlungssystem in Smartphones. Andere Zahlungsimplantate basieren auf der Radiofrequenz-Identifikation (RFID), einer ähnlichen Technologie, die normalerweise in physischen kontaktlosen Debit- und Kreditkarten zu finden ist.

Vielen von uns graut es vor der Vorstellung, einen solchen Chip in den Körper eingepflanzt zu bekommen, aber eine Umfrage aus dem Jahr 2021 unter mehr als 4 000 Menschen im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union ergab, dass 51 % dies in Betracht ziehen würden.

Ohne eine Prozentzahl zu nennen, fügte der Bericht jedoch hinzu, dass Invasivität und Sicherheitsfragen für die Befragten nach wie vor ein großes Problem darstellen.

Herr Paumen sagt, er habe keine dieser Sorgen.

„Chip-Implantate enthalten dieselbe Art von Technologie, die die Menschen tagtäglich benutzen“, sagt er, „von Schlüsselanhängern zum Aufschließen von Türen über Karten für den öffentlichen Nahverkehr wie die Londoner Oyster Card bis hin zu Bankkarten mit kontaktloser Zahlungsfunktion.

„Die Lesedistanz ist durch die kleine Antennenspule im Inneren des Implantats begrenzt. Das Implantat muss sich innerhalb des elektromagnetischen Feldes eines kompatiblen RFID- [oder NFC-] Lesegeräts befinden. Nur wenn es eine magnetische Kopplung zwischen dem Lesegerät und dem Transponder gibt, kann das Implantat gelesen werden“.

Er fügt hinzu, dass er nicht befürchtet, dass sein Aufenthaltsort verfolgt werden könnte.

„RFID-Chips werden bei Haustieren eingesetzt, um sie zu identifizieren, wenn sie verloren gehen“, sagt er. „Aber es ist nicht möglich, sie mit einem implantierten RFID-Chip zu orten – das vermisste Tier muss physisch gefunden werden. Dann wird der gesamte Körper gescannt, bis der implantierte RFID-Chip gefunden und gelesen wird.

Das Problem bei solchen Chips ist jedoch, dass sie in Zukunft immer fortschrittlicher werden und mit den privaten Daten einer Person vollgepackt sind. Und damit auch, ob diese Informationen sicher sind und ob eine Person tatsächlich verfolgt werden kann.

Die Expertin für Finanztechnologie oder Fintech, Theodora Lau, ist Mitautorin des Buches Beyond Good: How Technology Is Leading A Business Driven Revolution.

Sie sagt, dass implantierte Zahlungschips nur „eine Erweiterung des Internets der Dinge“ sind. Damit meint sie eine weitere neue Art der Verbindung und des Datenaustauschs.

Auch wenn sie sagt, dass viele Menschen der Idee gegenüber aufgeschlossen sind – da es das Bezahlen schneller und einfacher machen würde – müssen die Vorteile mit den Risiken abgewogen werden. Vor allem dann, wenn die eingebetteten Chips mehr persönliche Daten enthalten.

„Wie viel sind wir bereit, für die Bequemlichkeit zu zahlen“, sagt sie. „Wo ziehen wir die Grenze, wenn es um Privatsphäre und Sicherheit geht? Wer schützt die kritische Infrastruktur und die Menschen, die Teil davon sind?“

Nada Kakabadse, Professorin für Politik, Governance und Ethik an der Henley Business School der Universität Reading, ist ebenfalls vorsichtig, was die Zukunft fortschrittlicher eingebetteter Chips angeht.

„Die Technologie hat eine dunkle Seite, die missbraucht werden kann“, sagt sie. „Für diejenigen, die die Freiheit des Einzelnen nicht lieben, eröffnet sie verführerische neue Möglichkeiten der Kontrolle, Manipulation und Unterdrückung.

„Und wer ist der Eigentümer der Daten? Wer hat Zugang zu den Daten? Und ist es ethisch vertretbar, Menschen zu chippen, wie wir es mit Haustieren tun?“

Das Ergebnis, so warnt sie, könnte „die Entmachtung vieler zum Vorteil einiger weniger“ sein.

Steven Northam, Dozent für Innovation und Unternehmertum an der Universität von Winchester, hält die Bedenken für unberechtigt. Neben seiner akademischen Arbeit ist er der Gründer des britischen Unternehmens BioTeq, das seit 2017 implantierte, kontaktlose Chips herstellt.

Seine Implantate richten sich an Menschen mit Behinderungen, die mit den Chips automatisch Türen öffnen können.

„Wir haben täglich Anfragen“, sagt er, „und haben über 500 Implantationen in Großbritannien durchgeführt – aber durch Covid hat sich diese Zahl etwas verringert.“

„Diese Technologie wird schon seit Jahren bei Tieren eingesetzt“, argumentiert er. „Es handelt sich um sehr kleine, träge Objekte. Es gibt keine Risiken.“

Zurück in den Niederlanden bezeichnet sich Herr Paumen selbst als „Biohacker“ – jemand, der Technologie in seinen Körper einbaut, um seine Leistung zu verbessern. Er hat insgesamt 32 Implantate, darunter Chips zum Öffnen von Türen und eingebettete Magnete.

„Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, also sammle ich immer mehr“, sagt er. „Meine Implantate ergänzen meinen Körper. Ich möchte nicht ohne sie leben“, sagt er.

„Es wird immer Menschen geben, die ihren Körper nicht verändern wollen. Das sollten wir respektieren – und sie sollten uns als Biohacker respektieren.“