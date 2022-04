Steigende Lebensmittelkosten bringen die Schwachen in der arabischen Welt an den Rand ihrer Kräfte

Die vierköpfige Familie sitzt am Esstisch und starrt mit leerem Blick auf Bilder von Lebensmitteln, die auf die Tischdecke gemalt sind. „Heute Abend“, sagt der Vater, „malen wir zum Abendessen“.

Die Szene in der Karikatur einer marokkanischen Zeitung verdeutlicht die missliche Lage, in der sich die 37 Millionen Einwohner des Königreichs und ihre Altersgenossen in ganz Nordafrika befinden, während die muslimische Welt den Ramadan begeht. Normalerweise ist der heilige Monat durch Enthaltsamkeit gekennzeichnet, die durch üppige Festessen bei Sonnenuntergang unterbrochen wird.

Die globalen Lebensmittelkosten sind seit Mitte 2020 um mehr als 50 % auf einen Rekordwert gestiegen, und die Haushalte in aller Welt versuchen, mit den Belastungen für ihr Budget fertig zu werden. In Nordafrika ist die Herausforderung noch akuter, weil das Erbe von wirtschaftlicher Misswirtschaft, Dürre und sozialen Unruhen die Regierungen zwingt, in einer prekären Zeit einen politischen Drahtseilakt zu vollziehen.

Die Nettoimporteure von Nahrungsmitteln und Energie in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas sind nach Angaben des Internationalen Währungsfonds besonders anfällig für Schocks auf den Rohstoffmärkten und in den Versorgungsketten infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine. Und das in Ländern, in denen die steigenden Lebenshaltungskosten dazu beigetragen haben, die Aufstände des Arabischen Frühlings vor etwas mehr als einem Jahrzehnt auszulösen.

„Wie viel müssen wir noch ertragen?“, fragte Ahmed Moustafa, ein 35-jähriger Fahrer und dreifacher Vater in Kairo. Er musste bereits einige Geräte verkaufen, um das Essen auf dem Tisch zu halten und andere Ausgaben zu decken, sagte er. „Wir werden ständig aufgefordert, zu kürzen und zu kürzen und zu kürzen, aber es bleibt nicht mehr viel übrig, um zu kürzen.

Die Regierungen Ägyptens, Marokkos und Tunesiens mit ihren großen, überwiegend städtischen Bevölkerungen und ohne Ölreichtum haben Mühe, die Subventionen für Lebensmittel und Brennstoffe aufrechtzuerhalten, die dazu beigetragen haben, die Unzufriedenheit einzudämmen.

Das Welternährungsprogramm hat davor gewarnt, dass die Widerstandsfähigkeit der Menschen an der Belastungsgrenze angelangt ist, während die Vereinigten Arabischen Emirate Ägypten, dem weltweit größten Abnehmer von Weizen, dabei helfen wollen, seine Lebensmittelsicherheit zu verbessern und eine mögliche Instabilität abzuwenden. Ägypten bittet auch den IWF um Hilfe.

Der ägyptische Präsident Abdel-Fattah El-Sisi hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 versucht, Reformen zur Wiederbelebung der Wirtschaft voranzutreiben, ohne die Frustration in der Bevölkerung zu schüren. Letzten Monat versuchte er, die Nation hinter unvermeidlichen Opfern zu vereinen.

Dazu gehört auch die Abkehr von alten Gewohnheiten des übermäßigen Konsums – insbesondere während des Ramadan, der am 2. April begann. „Die Leute denken, dass mein Esstisch anders aussieht“, sagte El-Sisi auf einer Veranstaltung am 23. März und forderte das Land mit seinen über 100 Millionen Einwohnern auf, während des Iftar-Essens, mit dem das eintägige Fasten im Ramadan gebrochen wird, weniger zu essen. Aber: „Ich bin vor Gott verantwortlich“, sagte er.

Noch vor wenigen Wochen waren ägyptische Beamte stolz darauf, dass die Wirtschaft des bevölkerungsreichsten Landes der arabischen Welt die Pandemie überstanden hatte und ein solides Wachstum verzeichnete. Auch die Inflation war unter Kontrolle.

Das änderte sich nach Russlands Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar. Die Investoren zogen Milliarden von Dollar aus dem Schuldenmarkt des Landes ab, und die Währung sank um 15 %. Ägypten verbot die Ausfuhr von wichtigen Lebensmitteln wie Mehl, Linsen und Weizen.

Anfang März hatte der Krieg die Preise für Weizenmehl um 19 % und für Pflanzenöl um 10 % in die Höhe getrieben, wie die Regierung mitteilte. Und das in einem Land, in dem das durchschnittliche Familieneinkommen bei etwa 5.000 Pfund (272 $) im Monat liegt – wovon nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde etwa 31 % für den Lebensunterhalt ausgegeben werden.

Hilal El-Dandarawy, ein pensionierter Staatsbediensteter in der südlichen Stadt Assuan, sagte, dass er jetzt mit einem Anstieg der Kraftstoffpreise und einem Tsunami anderer Preiserhöhungen rechnet. „Wir leben in einer Preiskrise bei Waren und Dienstleistungen, Strom, Wasser und Gas“, sagte er.

Noch schlimmer ist die Situation in Tunesien, dem Land, aus dem die Aufstände des Arabischen Frühlings hervorgingen und das sich seither in politischen Turbulenzen befindet. Der Schlag, den die Wirtschaft infolge der internen Streitigkeiten unter den Beamten einstecken musste, wird nun durch Covid-19 und Russlands Krieg gegen die Ukraine noch verstärkt.

Die Zentralbank hat gewarnt, dass strenge Maßnahmen zur Reformierung der Wirtschaft ergriffen werden müssen, aber solche Bemühungen wurden wiederholt von der mächtigen Gewerkschaft UGTT blockiert. Auch Tunesien wendet sich an den IWF, da es vor der Gefahr eines Zahlungsausfalls gewarnt wird.

Das Dilemma von Ahmed Masoud, einem 40-jährigen Kaufmann in der Altstadt der Hauptstadt Tunis, rückt diese allgemeineren Probleme in den Vordergrund. Er beklagt, dass der Mangel an Touristen, der bereits durch die Pandemie verursacht wurde, nun durch den Ukraine-Konflikt noch verschärft wird.

Die staatliche Unterstützung zum Ausgleich des Geschäftsrückgangs hat kaum eine Delle hinterlassen, und er kann kaum seine Stromrechnungen bezahlen. „Ich denke, ich werde meinen Laden schließen und mir einen anderen Job suchen“, sagte Masoud mit einem resignierten Schulterzucken.

Im benachbarten Marokko sieht es auch nicht besser aus. Zwar blieb das Land von den politischen Unruhen des Arabischen Frühlings 2011 verschont, aber nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung. Es wird erwartet, dass das Wachstum in diesem Jahr auf 0,7 % und damit auf etwa ein Zehntel des Niveaus von 2021 zurückgeht. Die Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation 4,7 % erreichen wird, was im Vergleich sogar zu Teilen Europas relativ bescheiden ist, aber immer noch den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 darstellt.

Die Bewältigung des „exogenen Schocks“ des Krieges könnte Marokko dazu zwingen, eine vorsorgliche Liquiditätslinie beim IWF zu beantragen, sagte Gouverneur Abdellatif Jouahri. Marokko befinde sich in einer noch nie dagewesenen Situation“, fügte er hinzu. Der Krieg in der Ukraine droht die öffentliche Wut über die Preise zu schüren und den Finanzierungsbedarf des Staates auf einen historischen Höchststand zu treiben.

Der Getreidehändler Mohamed Bellamine, dessen Geschäft auf dem Rahba-Markt in Rabat in den Tagen vor dem Ramadan normalerweise voll mit Kunden ist, sieht die Auswirkungen deutlich. Mit einem Seufzer deutet er auf die leere Straße: „Normalerweise findet man nicht einmal einen Parkplatz.“