Europa baut ein riesiges internationales Gesichtserkennungssystem auf

Der Gesetzgeber schlägt vor, dass die Polizeibehörden in der EU ihre Fotodatenbanken, die Millionen von Gesichtsbildern enthalten, miteinander verknüpfen.

Seit 15 Jahren können Polizeibehörden, die in Europa nach Straftätern suchen, Fingerabdrücke, DNA-Daten und Angaben zu Fahrzeughaltern untereinander austauschen. Wenn Beamte in Frankreich vermuten, dass sich eine gesuchte Person in Spanien aufhält, können sie die spanischen Behörden bitten, Fingerabdrücke mit ihrer Datenbank abzugleichen. Nun will der europäische Gesetzgeber Millionen von Gesichtsfotos in dieses System einbeziehen – und damit die Gesichtserkennung in einem noch nie dagewesenen Umfang ermöglichen.

Die Ausweitung der Gesichtserkennung in ganz Europa ist Teil umfassenderer Pläne zur „Modernisierung“ der Polizeiarbeit auf dem gesamten Kontinent und fällt unter die Prüm-II-Vorschläge zur gemeinsamen Nutzung von Daten. Die Details wurden erstmals im Dezember bekannt gegeben, aber die Kritik der europäischen Datenaufsichtsbehörden ist in den letzten Wochen lauter geworden, nachdem die vollen Auswirkungen der Pläne bekannt geworden sind.

„Was Sie schaffen, ist die umfangreichste biometrische Überwachungsinfrastruktur, die wir je in der Welt gesehen haben“, sagt Ella Jakubowska, eine politische Beraterin bei der Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights (EDRi). Aus Dokumenten, die EDRi im Rahmen der Informationsfreiheit erhalten hat und die WIRED zur Verfügung gestellt wurden, geht hervor, wie die einzelnen Länder darauf gedrängt haben, die Gesichtserkennung in das internationale Polizeiaufsichtsabkommen aufzunehmen.

Die erste Version von Prüm wurde 2005 von sieben europäischen Ländern – Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und Österreich – unterzeichnet und ermöglicht den Ländern den Austausch von Daten zur Bekämpfung der internationalen Kriminalität. Seit der Einführung von Prüm ist die Akzeptanz in den 27 europäischen Ländern unterschiedlich ausgefallen.

Prüm II sieht vor, die Menge der Informationen, die ausgetauscht werden können, erheblich zu erweitern und möglicherweise Fotos und Informationen aus Führerscheinen einzubeziehen. In den Vorschlägen der Europäischen Kommission heißt es auch, dass die Polizei einen größeren „automatisierten“ Zugang zu den ausgetauschten Informationen haben wird. Die Gesetzgeber sagen, dass dies bedeutet, dass die Polizei in ganz Europa eng zusammenarbeiten kann und dass die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol eine „stärkere Rolle“ haben wird.

Die Einbeziehung von Gesichtsbildern und die Möglichkeit, Algorithmen zur Gesichtserkennung mit diesen Bildern zu vergleichen, gehören zu den größten geplanten Änderungen in Prüm II. Die Gesichtserkennungstechnologie ist in den letzten Jahren auf erheblichen Widerstand gestoßen, da die Polizeikräfte sie immer häufiger einsetzen und sie zur falschen Identifizierung von Menschen und zur Entgleisung von Leben geführt hat. Dutzende von Städten in den USA sind so weit gegangen, der Polizei den Einsatz dieser Technologie zu verbieten. Die EU debattiert derzeit über ein Verbot des polizeilichen Einsatzes von Gesichtserkennung an öffentlichen Orten im Rahmen ihres KI-Gesetzes.

Prüm II erlaubt jedoch den Einsatz der nachträglichen Gesichtserkennung. Das bedeutet, dass die Polizeibehörden Standbilder von Überwachungskameras, Fotos aus sozialen Medien oder Fotos auf dem Handy eines Opfers mit Fahndungsbildern in einer Polizeidatenbank vergleichen können. Die Technologie unterscheidet sich von Live-Gesichtserkennungssystemen, die oft an Kameras im öffentlichen Raum angeschlossen sind; diese wurden am meisten kritisiert.

Die europäischen Vorschläge ermöglichen es einer Nation, ein Foto mit den Datenbanken anderer Länder zu vergleichen und herauszufinden, ob es Übereinstimmungen gibt – und damit eines der größten Gesichtserkennungssysteme überhaupt zu schaffen. In einem Dokument, das EDRi vorliegt, heißt es, dass die Zahl der potenziellen Übereinstimmungen zwischen 10 und 100 Gesichtern liegen könnte, wobei diese Zahl von den Politikern noch festgelegt werden muss. Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagt, dass ein Mensch die potenziellen Übereinstimmungen überprüfen und entscheiden wird, ob eine davon korrekt ist, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. „In einer beträchtlichen Anzahl von Fällen ist ein Gesichtsbild eines Verdächtigen verfügbar“, so Frankreichs Innenminister in den Dokumenten. Es behauptete, mit Hilfe des Gesichtserkennungssystems Einbrüche und Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch gelöst zu haben.

Die Prüm-II-Dokumente, die auf den April 2021 datiert sind, als die Pläne zum ersten Mal diskutiert wurden, zeigen die riesige Anzahl von Gesichtsfotos, über die die Länder verfügen. Ungarn verfügt über 30 Millionen Fotos, Italien über 17 Millionen, Frankreich über 6 Millionen und Deutschland über 5,5 Millionen, wie aus den Dokumenten hervorgeht. Diese Bilder können Verdächtige, verurteilte Straftäter, Asylbewerber und „nicht identifizierte Leichen“ enthalten und stammen aus verschiedenen Quellen in jedem Land.

Jakubowska sagt, dass sich die Kritik an Gesichtserkennungssystemen zwar hauptsächlich auf Echtzeitsysteme konzentriert hat, dass aber auch Systeme, die Personen zu einem späteren Zeitpunkt identifizieren, problematisch sind. „Wenn man die Gesichtserkennung nachträglich auf Filmmaterial oder Bilder anwendet, kann der Schaden manchmal sogar noch größer sein, weil man beispielsweise auf eine Demonstration von vor drei Jahren zurückblicken kann oder sehen kann, wen ich vor fünf Jahren getroffen habe, weil ich jetzt ein politischer Gegner bin“, sagt sie. „Nur Gesichtsbilder von Verdächtigen oder verurteilten Straftätern können ausgetauscht werden“, sagt die Sprecherin der Europäischen Kommission und zitiert einen Leitfaden, wie das System funktionieren wird. „Es wird keinen Abgleich von Gesichtsbildern mit der allgemeinen Bevölkerung geben.“

Bilder von Gesichtern sollen nicht in einer riesigen zentralen Datenbank zusammengeführt werden, heißt es in dem offiziellen Vorschlag, sondern die Polizeikräfte sollen über einen „zentralen Router“ miteinander verbunden werden. Dieser Router werde keine Daten speichern, so der Sprecher der Europäischen Kommission, sondern lediglich als „Nachrichtenvermittler“ zwischen den Nationen fungieren. Dieser dezentralisierte Ansatz macht Prüm II unkomplizierter: Die Polizei, die im Rahmen des derzeitigen Systems Fingerabdrücke vergleichen will, muss sich einzeln mit anderen Polizeidienststellen verbinden. Mit der neuen Infrastruktur benötigen die Länder nur eine Verbindung zum zentralen Router, und es wird einfacher sein, „zusätzliche Datenkategorien zum System hinzuzufügen“, heißt es in den von EDRi erhaltenen Dokumenten.

Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB), der die Verwendung von Daten durch EU-Einrichtungen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung überwacht, hat die geplante Erweiterung von Prüm kritisiert, die mehrere Jahre dauern könnte. „Die automatisierte Suche nach Gesichtsbildern ist nicht nur auf schwere Straftaten beschränkt, sondern könnte zur Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung jeglicher Straftaten, auch von Bagatelldelikten, durchgeführt werden“, sagte Wojciech Wiewiórowski, der EDSB, Anfang März. Wiewiórowski sagte, dass mehr Sicherheitsvorkehrungen in die Vorschläge aufgenommen werden sollten, um sicherzustellen, dass die Rechte der Menschen auf Privatsphäre geschützt werden. Der Sprecher der Europäischen Kommission sagte, die Behörde habe die Stellungnahme des EDSB „aufmerksam zur Kenntnis genommen“ und werde die Gedanken bei der Erörterung der Rechtsvorschriften im Europäischen Parlament und im Rat berücksichtigen.

Während der Entwicklung der Pläne war Slowenien eines der Schlüsselländer, das auf die Erweiterung drängte – einschließlich der Forderung, die Führerscheindaten der Menschen einzubeziehen. Domen Savič, der Geschäftsführer der slowenischen Gruppe für digitale Rechte Državljan D, sagt, dass es erhebliche Bedenken hinsichtlich der Unterschiede zwischen den polizeilichen Datenbanken und der einbezogenen Personen gibt. Ich habe nicht genug gehört, um davon überzeugt zu sein, dass alle von den einzelnen Polizeibehörden gesammelten Daten auf die gleiche Weise bereinigt werden“, sagt Savič.

Am beliebtesten

Polizeiliche Datenbanken sind oft schlecht zusammengesetzt. Im Juli 2021 löschte die Polizei in den Niederlanden 218.000 Fotos, die sie fälschlicherweise in ihre Gesichtserkennungsdatenbank aufgenommen hatte. Im Vereinigten Königreich wurden im Februar 2021 mehr als tausend junge schwarze Männer aus einer „Banden-Datenbank“ entfernt. „Man könnte Datenbanken haben, die völlig unterschiedliche Hintergründe haben, wie diese Daten gesammelt wurden, woher sie stammen, wie sie ausgetauscht wurden und wer was genehmigt hat“, sagt Savič. Slowenien hatte bereits mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. „Und das könnte zu einer falschen Identifizierung führen.“

Eines der größten Probleme für Jakubowska ist die Frage, wie Prüm II die Verwendung von Gesichtserkennung durch Polizeikräfte in ganz Europa normalisieren könnte. „Was uns wirklich Sorgen bereitet, ist die Frage, inwieweit dieser Prüm-II-Vorschlag Anreize für die Einrichtung von Gesichtsbilddatenbanken und die Anwendung von Algorithmen auf diese Datenbanken zur Gesichtserkennung schaffen könnte“, sagt sie. Dem Vorschlag zufolge wird die EU für die Kosten des Anschlusses von Datenbanken an Prüm II aufkommen, was auch die Kosten für die Einrichtung neuer nationaler Gesichtsbilddatenbanken einschließt. Sechzig Jahre nach ihrer Erfindung steht die Gesichtserkennung noch ganz am Anfang.